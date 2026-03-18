"Надеялись на моментальный крах Ирана": политолог о провале планов Трампа по смене режима - 18.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260318/nadeyalis-na-momentalnyy-krakh-irana-politolog-o-provale-planov-trampa-po-smene-rezhima-1076909086.html
"Надеялись на моментальный крах Ирана": политолог о провале планов Трампа по смене режима
Авантюра США против Ирана обернулась для Вашингтона военным и экономическим истощением. Вместо быстрой победы Дональд Трамп получил затяжное противостояние и перекрытие Ормузского пролива. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
новости
иран
сша
вашингтон
дональд трамп
суслов
али хаменеи
украина.ру
ближний восток
николас мадуро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076365109_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_fdbee58a6fe9fee98216929d12e3fe23.jpg
иран
сша
вашингтон
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076365109_63:0:1023:720_1920x0_80_0_0_6bacb0f92bc9b1f43675c242ad181135.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, сша, вашингтон, дональд трамп, суслов, али хаменеи, украина.ру, ближний восток, николас мадуро, власть, режим, война в иране, война, аналитики, аналитика, эксперты, военный эксперт
Новости, Иран, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Суслов, Али Хаменеи, Украина.ру, Ближний Восток, Николас Мадуро, власть, режим, война в Иране, война, аналитики, Аналитика, эксперты, военный эксперт

"Надеялись на моментальный крах Ирана": политолог о провале планов Трампа по смене режима

© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМитинг памяти погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи
Митинг памяти погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Авантюра США против Ирана обернулась для Вашингтона военным и экономическим истощением. Вместо быстрой победы Дональд Трамп получил затяжное противостояние и перекрытие Ормузского пролива. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Эксперт заявил, что Вашингтон совершил фундаментальную ошибку, надеясь на легкую победу. США, развязывая эту авантюру, всерьез рассчитывали на моментальный крах Ирана.
Как максимум они думали, что аморальное и беззаконное убийство [лидера Ирана Али] Хаменеи вызовет дестабилизацию власти, внутреннее восстание, ликвидацию исламской республики и смену режима", — сказал Суслов.
По его словам, как минимум США рассчитывали на реализацию венесуэльского сценария. "Это когда даже без свержения режима, испугавшись преобладающей военной мощи США, к власти в Иране вместо Хаменеи придет какой-то умеренный аналог [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, встанет на одно колено, поцелует руку Трампу и скажет: "Иран будет делать все, что ты скажешь. Только не надо бомбить"", — привел сравнение политолог.
Однако реальность оказалась совершенно иной. Иран не дрогнул, а США начали нести серьезные потери. "Но ни тот, ни другой сценарий не реализовался. Система власти в Иране стабильна", — констатировал собеседник издания.
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАВашингтонДональд ТрампСусловАли ХаменеиУкраина.руБлижний ВостокНиколас Мадуровластьрежимвойна в ИраневойнааналитикиАналитикаэкспертывоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
