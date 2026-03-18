"Надеялись на моментальный крах Ирана": политолог о провале планов Трампа по смене режима

Авантюра США против Ирана обернулась для Вашингтона военным и экономическим истощением. Вместо быстрой победы Дональд Трамп получил затяжное противостояние и перекрытие Ормузского пролива. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2026-03-18T04:15

Эксперт заявил, что Вашингтон совершил фундаментальную ошибку, надеясь на легкую победу. США, развязывая эту авантюру, всерьез рассчитывали на моментальный крах Ирана. Как максимум они думали, что аморальное и беззаконное убийство [лидера Ирана Али] Хаменеи вызовет дестабилизацию власти, внутреннее восстание, ликвидацию исламской республики и смену режима", — сказал Суслов.По его словам, как минимум США рассчитывали на реализацию венесуэльского сценария. "Это когда даже без свержения режима, испугавшись преобладающей военной мощи США, к власти в Иране вместо Хаменеи придет какой-то умеренный аналог [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, встанет на одно колено, поцелует руку Трампу и скажет: "Иран будет делать все, что ты скажешь. Только не надо бомбить"", — привел сравнение политолог.Однако реальность оказалась совершенно иной. Иран не дрогнул, а США начали нести серьезные потери. "Но ни тот, ни другой сценарий не реализовался. Система власти в Иране стабильна", — констатировал собеседник издания.

