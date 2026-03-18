Командир ВСУ привлекал подчиненных ремонтировать жильё родственников
Об этом 17 марта сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-03-18T13:21
черкассы
черкасская область
вооруженные силы украины
украина
гбр
всу
строительство
ремонт
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Новости, Черкассы, Черкасская область, Вооруженные силы Украины, Украина, ГБР, ВСУ, Строительство, ремонт, криминал, коррупция, ситуация на Украине, Минобороны Украины
Украинские силовики из трёх ведомств "разоблачили командира воинской части ВСУ, привлекавшего подчиненных к ремонтным работам в жилье родственников", рассказали в бюро.
Следователи установили, что с сентября 2024 года командир неназванной в/ч привлёк 7 военнослужащих к ремонтно-строительным работам в квартирах и домах своих родственников и в собственной недвижимости. Ремонты проводили в квартире дочери и бывшей жены командира в Черкассах, дома его сестры Черкасской области, а также в квартире Киевской области, которой пользуется сам фигурант.
Для сокрытия коррупционной схемы командир докладывал руководству, что военные якобы находятся в части и выполняют служебные обязанности. Все это время строителям начисляли и выплачивали в воинской части денежное довольствие.
"На самом же деле они занимались ремонтными работами у его родственников и других частных объектах. Даже детская игровая площадка, которая должна была служить детям военнослужащих, оказалась на участке командира, - отметили в ГБР.
Привлечённым к строительным работам военнослужащим предъявили "подозрение" в уголовном преступлении - уклонении от военной службы по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.
