Командир ВСУ привлекал подчиненных ремонтировать жильё родственников
Об этом 17 марта сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-03-18T13:21
2026
Командир ВСУ привлекал подчиненных ремонтировать жильё родственников

13:21 18.03.2026
 
Об этом 17 марта сообщило Государственное бюро расследований Украины
Украинские силовики из трёх ведомств "разоблачили командира воинской части ВСУ, привлекавшего подчиненных к ремонтным работам в жилье родственников", рассказали в бюро.
Следователи установили, что с сентября 2024 года командир неназванной в/ч привлёк 7 военнослужащих к ремонтно-строительным работам в квартирах и домах своих родственников и в собственной недвижимости. Ремонты проводили в квартире дочери и бывшей жены командира в Черкассах, дома его сестры Черкасской области, а также в квартире Киевской области, которой пользуется сам фигурант.
Для сокрытия коррупционной схемы командир докладывал руководству, что военные якобы находятся в части и выполняют служебные обязанности. Все это время строителям начисляли и выплачивали в воинской части денежное довольствие.
"На самом же деле они занимались ремонтными работами у его родственников и других частных объектах. Даже детская игровая площадка, которая должна была служить детям военнослужащих, оказалась на участке командира, - отметили в ГБР.
Привлечённым к строительным работам военнослужащим предъявили "подозрение" в уголовном преступлении - уклонении от военной службы по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.
