https://ukraina.ru/20260318/komandir-vsu-privlekal-podchinennykh-remontirovat-zhil-rodstvennikov-1076930073.html

Командир ВСУ привлекал подчиненных ремонтировать жильё родственников

Командир ВСУ привлекал подчиненных ремонтировать жильё родственников - 18.03.2026 Украина.ру

Командир ВСУ привлекал подчиненных ремонтировать жильё родственников

Об этом 17 марта сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-03-18T13:21

2026-03-18T13:21

2026-03-18T13:21

новости

черкассы

черкасская область

вооруженные силы украины

украина

гбр

всу

строительство

ремонт

криминал

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/12/1076928068_0:44:960:584_1920x0_80_0_0_3a34ebfb40df81880b0f1a99423d87c5.jpg

Украинские силовики из трёх ведомств "разоблачили командира воинской части ВСУ, привлекавшего подчиненных к ремонтным работам в жилье родственников", рассказали в бюро.Следователи установили, что с сентября 2024 года командир неназванной в/ч привлёк 7 военнослужащих к ремонтно-строительным работам в квартирах и домах своих родственников и в собственной недвижимости. Ремонты проводили в квартире дочери и бывшей жены командира в Черкассах, дома его сестры Черкасской области, а также в квартире Киевской области, которой пользуется сам фигурант.Для сокрытия коррупционной схемы командир докладывал руководству, что военные якобы находятся в части и выполняют служебные обязанности. Все это время строителям начисляли и выплачивали в воинской части денежное довольствие."На самом же деле они занимались ремонтными работами у его родственников и других частных объектах. Даже детская игровая площадка, которая должна была служить детям военнослужащих, оказалась на участке командира, - отметили в ГБР.Привлечённым к строительным работам военнослужащим предъявили "подозрение" в уголовном преступлении - уклонении от военной службы по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

черкассы

черкасская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

