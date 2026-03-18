Бывшего гендиректора АО "Горизонт" обвинили в злоупотреблении при исполнении гособоронзаказа
Бывшего гендиректора АО "Горизонт" обвинили в злоупотреблении при исполнении гособоронзаказа - 18.03.2026 Украина.ру
Бывшего гендиректора АО "Горизонт" обвинили в злоупотреблении при исполнении гособоронзаказа
Следователями предъявлено обвинение бывшему генеральному директору АО "Горизонт" Игорю Хохлову. Об этом 18 марта сообщил Следственный комитет России
2026-03-18T13:49
2026-03-18T13:49
2026-03-18T13:49
"В Ростове-на-Дону военными следственными органами СК России в рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение бывшему генеральному директору АО "Горизонт" Игорю Хохлову, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия (п. "б" ч. 2 ст. 201.1 УК РФ)". - сказано в официальном сообщении.Следователи установили, что в 2022–2024 годах государственным заказчиком с АО "Горизонт" были заключены многомиллионные контракты на поставку и изготовление радио-электронного оборудования. Обязанности по надлежащему исполнению контрактов возлагались на Хохлова, который в 2023 году организовал представление государственному заказчику финансовых документов, содержащих заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ. Таким образом была увеличена стоимость оборудования. Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 16 млн руб."С Хохловым проведены следственные действия. В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном", - отметили в СК РФ.На имущество Хохлова наложен арест. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств и установление иных лиц, причастных к совершению преступления.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
армия
новости, россия, ск рф, следственный комитет, оборонный бюджет, минобороны рф, армия, расследование, криминал
Новости, Россия, СК РФ, Следственный комитет, оборонный бюджет, Минобороны РФ, Армия, Расследование, криминал
Бывшего гендиректора АО "Горизонт" обвинили в злоупотреблении при исполнении гособоронзаказа
Следователями предъявлено обвинение бывшему генеральному директору АО "Горизонт" Игорю Хохлову. Об этом 18 марта сообщил Следственный комитет России
"В Ростове-на-Дону военными следственными органами СК России в рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение бывшему генеральному директору АО "Горизонт" Игорю Хохлову, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия (п. "б" ч. 2 ст. 201.1 УК РФ)". - сказано в официальном сообщении.
Следователи установили, что в 2022–2024 годах государственным заказчиком с АО "Горизонт" были заключены многомиллионные контракты на поставку и изготовление радио-электронного оборудования.
Обязанности по надлежащему исполнению контрактов возлагались на Хохлова, который в 2023 году организовал представление государственному заказчику финансовых документов, содержащих заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ. Таким образом была увеличена стоимость оборудования. Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 16 млн руб.
"С Хохловым проведены следственные действия. В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном", - отметили в СК РФ.
На имущество Хохлова наложен арест. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств и установление иных лиц, причастных к совершению преступления.
