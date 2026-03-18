https://ukraina.ru/20260318/byvshego-gendirektora-ao-gorizont-obvinili-v-zloupotreblenii-pri-ispolnenii-gosoboronzakaza-1076932454.html

Бывшего гендиректора АО "Горизонт" обвинили в злоупотреблении при исполнении гособоронзаказа

Следователями предъявлено обвинение бывшему генеральному директору АО "Горизонт" Игорю Хохлову. Об этом 18 марта сообщил Следственный комитет России

2026-03-18T13:49

новости

россия

ск рф

следственный комитет

оборонный бюджет

минобороны рф

армия

расследование

криминал

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/03/1056024171_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_785da36ae52a39d3a7bd782663a398e2.jpg

"В Ростове-на-Дону военными следственными органами СК России в рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение бывшему генеральному директору АО "Горизонт" Игорю Хохлову, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия (п. "б" ч. 2 ст. 201.1 УК РФ)". - сказано в официальном сообщении.Следователи установили, что в 2022–2024 годах государственным заказчиком с АО "Горизонт" были заключены многомиллионные контракты на поставку и изготовление радио-электронного оборудования. Обязанности по надлежащему исполнению контрактов возлагались на Хохлова, который в 2023 году организовал представление государственному заказчику финансовых документов, содержащих заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ. Таким образом была увеличена стоимость оборудования. Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 16 млн руб."С Хохловым проведены следственные действия. В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном", - отметили в СК РФ.На имущество Хохлова наложен арест. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств и установление иных лиц, причастных к совершению преступления.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

