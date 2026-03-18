Бывшего гендиректора АО "Горизонт" обвинили в злоупотреблении при исполнении гособоронзаказа
Следователями предъявлено обвинение бывшему генеральному директору АО "Горизонт" Игорю Хохлову. Об этом 18 марта сообщил Следственный комитет России
13:49 18.03.2026
 
Следователями предъявлено обвинение бывшему генеральному директору АО "Горизонт" Игорю Хохлову. Об этом 18 марта сообщил Следственный комитет России
"В Ростове-на-Дону военными следственными органами СК России в рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение бывшему генеральному директору АО "Горизонт" Игорю Хохлову, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия (п. "б" ч. 2 ст. 201.1 УК РФ)". - сказано в официальном сообщении.
Следователи установили, что в 2022–2024 годах государственным заказчиком с АО "Горизонт" были заключены многомиллионные контракты на поставку и изготовление радио-электронного оборудования.
Обязанности по надлежащему исполнению контрактов возлагались на Хохлова, который в 2023 году организовал представление государственному заказчику финансовых документов, содержащих заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ. Таким образом была увеличена стоимость оборудования. Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 16 млн руб.
"С Хохловым проведены следственные действия. В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном", - отметили в СК РФ.
На имущество Хохлова наложен арест. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств и установление иных лиц, причастных к совершению преступления.
