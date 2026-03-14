Феномен Зеленского. По лестнице вверх, ведущей в ад

Когда Зеленского называют "клоуном", "кокаинистом", "пианистом", "недопрезидентом" и так далее и тому подобное, лично у меня это всегда вызывает некое отторжение. Конечно, каждый имеет право выражать свое отношение к лидеру украинского режима так, как он его видит.

2026-03-14T21:44

2026-03-14T22:41

Но в том-то и дело, что за этими прозвищами-характеристиками, которыми мы, прежде всего журналисты, называем Зеленского, скрывается истина, вернее истинная его натура. Давая уничижительные характеристики ему как явлению, мы невольно вводим наших читателей, зрителей, радиослушателей в заблуждение. При этом очень опасное, как мне это кажется.Конечно, Зеленского нельзя считать президентом, срок полномочий его в этом качестве истек почти два года назад. Это, действительно, так. Но хорошо зная Украину, немного, но лично ее бывших политических лидеров, бывших президентов, политическую тусовку этого странного образования, называемого "Украина" (с ее липовой независимостью, политической махновщиной, повсеместным нескончаемым политическим торгашеством, выродившимся в предательство всех и вся) однозначно можно назвать его не президентом, а лидером, если хотите, главарем этого режима. Да, не избранным на второй срок, но возглавляющим эту страну не по праву, а по ее духу. Иначе говоря, если бы Зеленского не было, его бы надо было придумать, чтобы удерживать эту страну в ее нацистском виде и политическом угаре. Но его не выдумали, и он есть.Да, его открыто и тайно критикуют и свои (очень условно "свои", тут таких почти не бывает), и чужие. Составляют заговоры, готовятся сесть на его место (и боятся этого одновременно), но при этом… ничего такого страшного для его личной власти в этой стране не происходит. Ведь так?! Ни один политический волос с его головы за эти почти два года, которые прошли с тех пор, как срок его президентства истек, не упал. И, похоже, все эти заговоры и коалиции желающих его сместить, лично его вообще волнуют мало. Потому что всем этим политическим марионеткам его режима он хорошо знает цену. А им всем цена – копейка в базарный день.Да, он отправил Залужного в отставку и сплавил в Лондон. И теперь все говорят (и у нас, и на Украине, и на Западе), что сделал он это из-за боязни конкуренции. Ерунда всё это. Он сделал это, потому что надо было что-то делать с бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины реально провалившим все, что можно было провалить на фронтах спецоперации, но продолжавшим быть популярным в армии, а потому явно мешавшему новому назначенцу на эту должность – Сырскому. Командиры от Сырского бегали на всякий случай к Залужному и перепроверяли команды, полученные в Генштабе. Вот и все. Нужно было убирать. И, если бы боялся он Залужного, как конкурента, то точно не послал бы его послом в Лондон, а отправил в какую-нибудь африканскую страну или на худой конец в Польшу, где у Зеленского при президенте Дуде "всё было схвачено". А он послал его в Лондон – второй после Вашингтона по значимости для Украины центр антироссийского заговора. Потому что у Залужного были завязки в военной среде Великобритании (королева Елизавета его, кстати, в свое время наградила там каким-то переходящим мечом), и эти завязки для Зеленского, осуществляющего эффективную внутреннюю и внешнюю политику не по правилам, а по понятиям, были очень нужны. И ему важно было показать, что для него теперь дипломатия носит военный характер и к ним направлен именно не карьерный дипломат, а карьерный военный, который занимал в этой иерархии высший пост. В Лондоне это правильно оценили и Залужного облагодетельствовали. Но, главное, и король Карл и премьер Стармер прониклись еще большим сочувствием к интригам Зеленского и его ратным и политическим устремлениям.То, что дурак Залужный надел пиджак политика и возомнил себя политически перспективным лицом, это уже его личное дурацкое дело. На то он и дурак, чтобы изображать из себя перспективу. Зеленского это, похоже, совершенно не беспокоит, иначе бы он давно нашел в биографии Залужного "зраду" и посадил в тюрьму. Но он этого не делает и не будет делать. Ровно потому, что знает то, что как кажется, неведомо Залужному и его смешному окружению. Зеленский знает истину – никто, ни в Лондоне, ни в Вашингтоне, ни в Берлине, ни в Париже, ни в Брюсселе не собирается его менять или ставить ему подножки. Потому что им всем нужен Зеленский, именно такой, какой он есть. А Залужный… Ну, чем бы генерал не тешился, лишь бы не мешал.Вы спросите, а как же рейтинги, которые дают Залужному куда более высокое место, чем у Зеленского? Представляю, как над этими рассуждениями потешается Зеленский. До вчерашнего дня все вне Украины понимали, что все эти рейтинги писались в его кабинете, и вдруг рейтинги именно кандидатов в президенты оказались… Чем оказались-то? Честными что ли? Да нет, они там же и пишутся. "Вы хотите поиграть в демократию? Ну, играйтесь". Режим Зеленского на самом деле уже давно и прочно живет по другим, оруэлловским принципам. Если Залужный в рейтинге на еще никогда неизвестные выборы стоит на первом месте, то он уже точно не будет президентом. Во всяком случае пока жив Зеленский и его камарилья, таких же ловких политических манипуляторов.Однако, вернемся к Зеленскому. Хотя мы пока никуда от него и не уходили. Давайте зададимся простым вопросом: почему Зеленский, просроченный президент, остается, несмотря ни на что то ли главарем, то лидером этого режима? И это в стране, где легитимного президента (ну, вы понимаете, о ком это я) сковырнули за пару месяцев? А ведь у Януковича было все, и политическая партия, и большинство в Раде, и "два самосвала налички", и преданные сторонники, которые его, кстати, говоря и предали по украинской традиции, когда им это стало выгодно. А у Зеленского в этом плане все в ажуре. Порошенко* его критикует, Залужный трепыхается, Тимошенко то вашим, то нашим за 30 тысяч спляшем, а о серьезной политической оппозиции ему, как лидеру или главарю системы, мы ничего не знаем. Не знаем, потому что ее, реальной политической оппозиции, нет.Ах, да. Когда мы говорим про государственный переворот, в результате которого Янукович бежал из страны, то сразу вспоминаем, что Евромайдан организовали США, вложив в это, по словам безвременно ушедшей из политики Нуланд, 5 миллиардов долларов. Вот эти 5 миллиардов и застят нам глаза. Потому что определяющим тут являются не "5 миллиардов", а слово "организовали". То есть собрали и систематизировали, то есть создали систему сопротивления Януковичу.А Зеленский это понял или ему кто-то подсказал (не буду говорить кто, хотя догадываюсь кто это, из уважения к этому человеку, у нас в стране сильно и незаслуженно опороченному) и создал свою систему. То, что не удалось ни Кравчуку, ни Ющенко, ни Януковичу и почти не удалось Кучме. Да, он создал систему, которая теперь работает на него. Вот и весь секрет его политического благополучия. Систему личной преданности, повязанной на кровавых преступлениях, коррупции, принятии противозаконных актов и таких же действий. Когда все вокруг тебя – преступники, они не могут побежать в американское посольство за помощью. Потому что они – преступники, живущие по законам банды. Здесь, правда, предателей не судят, и даже не убивают, а просто отлучают от всех кормушек, каналов связи и прочего. Тот кто этого не понял и рыпнулся в неправильном направлении – тут же оказывается вне системы – как Малюк, бывший глава СБУ, как бывший министр обороны Резников, бывший министр иностранных дел Кулеба, целая плеяда бывших замов главы администрации, неких депутатов – типа Дубинского (сидит в СИЗО уже два года) и прочих, сбежавших за границу или ушедших в политическое небытие. Где они, ау? Они, даже типа Арестовича*, конечно, гадят по-мелкому, режиму и его главарю. Но именно гадят и именно по-мелкому. Тот же Арестович, который организовывал Бучу, может писать и говорить из далекой заграницы что ему угодно. Но про Бучу, то есть одно из главных и страшных преступлений режима, которое совершил Зеленский именно тогда, когда Арестович был главным советником руководителя Офиса президента, сам Арестович молчит как рыба об лед. И знаете почему? Потому что он сам по уши в этой кровавой провокации. И будет молчать даже на исповеди у священника, если когда-нибудь во что-нибудь верил. Вот этот принцип – замеса на крови и коррупции, является главным принципом, который Зеленский ввел и которым приковал к себе все свое окружение. И которым держит тех, кто ушел или был отправлен в отставку, но никогда не сдаст главаря банды, потому что сам виновен, может быть даже больше чем сам главарь.Кстати, о коррупции. Я сильно сомневаюсь, что Зеленский что-то имел с того, что крали персонажи из его окружения. Во-первых, он сам человек не бедный. Напомню, что на его счетах за границей, к моменту, когда он стал президентом, было 11 миллионов долларов (по другим сведениям, 40). Заметьте, чистых денег, а не вложенных в заводы и пароходы, которые горят и взрываются, как у миллиардеров Порошенко и Ахметова. Конечно, это не так много, но на хлеб с маслом и икрой хватит. Но, главное, во-вторых. Во-вторых, его окружению, дорвавшемуся до украинской кормушки, нужны были деньги, И только деньги. Много денег. А ему нужна была их преданность, поклонение и неразборчивость в средствах достижения его целей. Они получили то, что они хотели, он то, что ему нужно было от них. И, кстати, все депутаты украинского парламента, прежде всего фракции "Слуги народа" (само название фракции в этом контексте – высший цинизм, но в этом весь Зеленский) и получали черным налом те самые деньги, которые сподручные главаря банды с трудом таскали в тяжеленых сумках в его Офис. И каждый получил свое. Они деньги, он - систему.В определенном смысле, Зеленский оказался гениальным менеджером. Возможно, в других условиях и в другой стране он, действительно, мог достичь высоких результатов, в лучшем смысле этого слова. Но страна, со всем ее бэкграундом, выбрала в президенты его и он принял те зачатки системы, которые в ней уже были заложены до него, предыдущими ненасытными по своей сути президентами и просто их усовершенствовал и довел до идеального бандитского блеска. И теперь именно он – безальтернативный и единственный лидер этой несчастной страны. Как хорошо сказано в одном старом советском фильме: автобус точно шел по расписанию, только по другому маршруту.Тут можно было бы поставить точку. Но поскольку это очень личные заметки, я не могу не сказать еще о нескольких важных моментах, которые определяют лицо, характер и внутренние побудительные причины главаря украинской банды.В жизни каждого человека бывают развилки. Такие психологические моменты, когда ты сам наедине с собой понимаешь, что выбор из двух, реже трех вариантов твоей судьбы потребует от тебя идти на определенные жертвы – моральные, нравственные, психологические. Командир на фронте не может быть добрым. Потому что он посылает людей на смерть. Он посылает их в бой и отлично знает, что они, пусть не все, но погибнут в этом бою. Крепкий руководитель предприятия не может быть жалостливым. Потому что он ставит людей к станку, кульману или класть кирпичи, а работник может испытывать недомогание или артистично его симулировать. И если всех жалеть, то не будет работать предприятие. А если выбирать, кого посылать в бой, а кого не посылать, потому что вот этот – хороший, а вот тот мне не нравится, то никто в бой не пойдет. Ни хорошие, ни плохие. И дом не построят строители, если начинаешь жалеть и входить в ситуацию каждого строителя.В политике тоже самое, только, наверное, еще сложнее. Зеленский, действительно, хотел посадить Порошенко, и было за что. Он действительно хотел мира на Украине. И было как это сделать. Он, действительно, хотел мира своей стране, и это было легко достижимо с ручной Радой, которая могла легко отменить строку в конституции об устремлении Украины в НАТО. Пять минут, одно голосование – и нет войны и сотен тысяч смертей и миллионов беженцев. Но он принял ту систему, которая была до него, принял ее правила и просто довел их до совершенства.Наблюдая за ним, я замечал колебания в его политике, именно тогда, когда возникали эти развилки. И увидел, как постепенно шаг за шагом, он терял то, что было в его несчастной душе заложено родителями, школой и всей его предыдущей жизнью. Кстати, жизнью очень неплохого актера и менеджера. Ведь именно он является продюсером одного из самых удачных, если не самого удачного кинопродукта постсоветского пространства – сериала "Сваты", который имел то ли 5, то ли 6 сезонов и шел на телеэкранах всех постсоветских республик.Еврейский мальчик Зеленский не мог не ненавидеть нацистов, сжигавших в печах его соплеменников в годы Второй мировой войны. Это нерациональная боль и ненависть. Это тоже всасывается в мозг с молоком матери и разговорами по душам с отцом. Поэтому он не мог спокойно или равнодушно относится к украинским неонацистам и современным бандеровцам, чьи деды расстреливали его соплеменников во Львове и в Бабьем яру. Но, став президентом в стране хаоса, в стране, разделенной истории, он, как я предполагаю, увидел, что именно неонацисты являются сплоченной, хотя тогда и немногочисленной силой в этой, еще раз повторюсь, разобщенной и хаотичной стране.Внук командира артвзводв времен Великой отечественной войны Зеленский не мог не понимать, что та война была именно Отечественной и что погибшие в ней герои освободили и его родину Украину от фашистов. И поэтому они настоящие герои. И памятники им священны. Но, оперевшись на нацистов, как единственную сплоченную силу, способствующую достижению его сугубо эгоистичных политических целей, он сначала закрыл глаза, а потом и сам стал поддерживать уничтожение памятников и вообще памяти о той Великой Победе у себя в стране.Человек, воспитанный в русской культуре, получивший славу (и, кстати, честно заработанные деньги), один из самых известных русских артистов на постсоветском пространстве, Зеленский не мог не понимать, что убивая в себе и в других русского, не по национальности, а по культуре, он становится монстром без Отечества. Но он просто убил в себе это, а, являясь гениальным менеджером, он развил это убийство до масштабов страны, которая без относительно того, каковы ее масштабы становится сама монстром и раковой опухолью Европы, а может и всего мира.Интеллигент, добившийся признания в мире искусства не только благодаря своим талантам, но и помощи старших, Зеленский не мог не понимать, что, сажая в тюрьму мужа своей благодетельницы, он убивает в себе ту самую интеллигентность, которая в нем была воспитана отцом доктором наук. А сажая в тюрьму своего главного благодетеля Коломойского*, который и сделал его по сути президентом (через свои структуры, связи и деньги) он отрезает в себе, как пальцы, уважение к старшим и благородство и благодарность за достигнутое, по сути убивает в себе человечность. Дурак Коломойский думал, что он прячет его в СИЗО от американского правосудия, а Зеленский убрал его за навязчивость и шахер-махерские замашки, которые стали мешать достижению его политически нечистоплотных целей.Так кто же такой Зеленский? Клоун? Актер на политических подмостках мира? Наркоман, который пропитан героином власти? Циник, не желавший остановить войну, потому что она дает ему власть и ресурсы для поддержания системы? Убийца, посылающий миллионы на верную смерть и абсолютно бессмысленную для страны бойню? Кто он, прошедший через череду страшных для любого человека развилок и всегда выбиравший самые циничные и жестокие пути? Гениальный менеджер, сделавший из своей Родины раковую опухоль нацизма?Он – все это. Но он - больше, он - монстр, сам себя сделавший таким, отказавшийся от зова крови, памяти, интеллигентности и благородства.Скажу то, что может быть никогда не сказал в другой обстановке. Он – инфернальное зло. И пока он жив, он будет сеять вокруг себя эти зерна зла. И никаких переговоров о мире с ним не будет. И никаких обязательств ни перед кем он соблюдать не будет. Как талантливый актер, он будет играть те роли, которые от него ждут на Западе его нынешние покровители. Как гениальный менеджер он будет и дальше совершенствовать созданную им систему, построенную на коррупции, крови и цинизме. А как человек... А человек ли он? Возможно, даже скорее всего он уже находится в той ипостаси, когда человеческое выветрилось, а инфернальное стало сутью.*Внесены в РФ в список экстремистов и террористов

Захар Виноградов

Захар Виноградов

