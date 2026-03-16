Украина за неделю. Венгерская проблема Киева

Пока российско-украинские переговоры встали на паузу и перенесены еще на неделю, в Киеве и Будапеште продолжают расходиться круги по воде от грандиозного скандала между двумя странами

2026-03-16T06:20

эксклюзив

украина

венгрия

владимир зеленский

ес

Инцидент в БудапештеВсе началось 5 марта в венгерской столице. Две инкассаторских машины украинского "Ощадбанка" были остановлены местными правоохранительными органами. Внутри броневиков оказалось много наличности в иностранной валюте – без малого 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота в придачу.Машины сопровождали семь человек – граждане Украины, все они были сначала задержаны, а потом выдворены на родину. Среди рядовых инкассаторов неожиданно затесался целый генерал СБУ, правда, уже в отставке.Речь идет про "Собаку" - именно под таким "погонялом" в кругах спецслужб известен бывший начальник центра спецопераций по борьбе с терроризмом при Службе безопасности Украины Геннадий Кузнецов. Именно он в тот день сопровождал важный груз.Свою кличку он получил не за человеческие качества (хотя кто знает), а за предыдущую профессию – кинолога. Этот генерал ранее уже фигурировал в коррупционных скандалах, поэтому участие Кузнецова в этой истории многие сочли не случайным.Украинская сторона все конспирологические теории решительно отвергает и осуждает: ничего зазорного в таком вояже украинских инкассаторов будто бы нет, авиасообщение закрыто, поэтому возить наличность приходится сухопутными маршрутами."Мы даже не месяцами, а уже годами проводим доставку наличной инвалюты и банковских металлов по этому маршруту [из Австрии через Венгрию] . Практически каждую неделю, с одним и тем же партнером - австрийским Raiffeisen Bank - и со стандартным пакетом документов. Ничего нового и экстраординарного", - привело украинское издание "Страна.ua" комментарий своего источника в "Ощадбанке".Отмечается, что завоз на Украину валюты и драгметаллов активизировался после начала СВО. За 2024 и 2025 гг., пишут местные СМИ, на территории страны было ввезено наличности на 15,9 млрд и 11,8 млрд долларов соответственно, а за год до российской спецоперации эта цифра составила 4,3 млрд.Вмешательство во внутренние делаВерсия с "естественным" происхождением арестованных в Венгрии миллионов при определенных условиях могла бы сойти за правду, но, как говорится, есть нюанс. И даже не один.Первое – уже упомянутое "крышевание" этой схемы со стороны СБУ и лично "Собаки"-Кузнецова. Уж не в кубышку ли этой спецслужбы предназначались эти деньги и золото? Можно предположить, что если уж не вся сумма, то свою долю спецслужбисты точно с этого поимели, иначе зачем огород городить.Вторая версия имеет ярко выраженную политическую подоплеку: киевский режим решил поиграть в цветную революцию в соседней стране и намеревался проспонсировать оппонентов Виктора Орбана и его партии "Фидес". Оппозиционеры из "Тисы" настроены более проевропейски и проукраински, поэтому в Киеве могли не пожалеть копеечку, чтобы проспонсировать своих фаворитов.Об этом же, например, говорят и официальные комментарии венгерских властей.Глава ведомства также отметил, что юридическую защиту перевозчиков взяла на себя фирма, связанная с оппозиционерами из партии "Тиса".Интересно, что со своими антивенгерскими выходками Зеленский настолько перегнул палку, что одёргивать его пришлось даже лидеру той самой оппозиции, приход к власти которой спит и видит глава правящего на Украине режима."Президент Украины Владимир Зеленский угрожал Виктору Орбану... Я хотел бы сказать это очень ясно и подчеркнуть дважды. Ни один иностранный лидер не может угрожать ни одному гражданину Венгрии", — прокомментировал лидер "Тисы" Петер Мадьяр.Он выразил надежду, что руководство ЕС разорвёт все связи с Киевом, покуда Зеленский не принесёт извинения.Впрочем, публичная риторика — это одно, а миллионы в иностранной валюте — совсем другое, поэтому не обязательно, что между венгерской оппозицией и киевским режимом всё настолько плохо.Конец "Дружбы"Задержание украинских инкассаторов стало давно ожидаемым ответом Будапешта на недружественные шаги Киева. Окончательно добила ситуацию блокировка Украиной поставок нефти для Венгрии по нефтепроводу "Дружба".Официально озвученная причина – никудышное состояние самого нефтепровода, который якобы сильно страдает от российских обстрелов. Если это так, то украинским властям ничего не стоит допустить туда независимых экспертов, однако такие инициативы неизменно отвергаются.Как пишет Financial Times, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта во время их визита в Киев 24 февраля потребовали допустить европейскую инспекцию для проведения независимой оценки состояния нефтепровода.Но, как писало издание Украина.ру, то ли европейцы просили робко и неуверенно, то ли Владимиру Зеленскому их просьбы безразличны, но допустить проверяющих Киев отказался. Также отказали в допуске на объект послу ЕС на Украине Катарине Матерновой.При этом глава правления НАК "Нафтогаз" Сергей Корецкий сообщил, что восстанавливать "уничтоженную" инфраструктуру "Дружбы" нецелесообразно в её первоначальном виде и лучше построить подземные маневровые хранилища. Позицию Корецкого разделяет и сам Зеленский.Тем временем Венгрия приступила к тестированию нефтепровода "Адрия", который планирует использовать как альтернативу "Дружбе". Вот только что по нему прокачивать, если Ормузский пролив перекрыт — решительно непонятно, отмечал автор Украина.ру Иван Лизан.Что будет с кредитом для УкраиныКроме всего прочего, Венгрия, а вместе с ней и Словакия продолжают блокировать кредитный транш в 90 млрд евро для Украины, в Евросоюзе вынуждены искать альтернативные варианты."ЕС рассматривает возможность предоставить Украине финансовую помощь напрямую от отдельных стран, если Венгрия и Словакия продолжат блокировать согласованный кредит на 90 млрд долларов. По словам дипломатов ЕС, страны Балтии и северной Европы готовы выделить Киеву средства, чтобы поддержать его бюджет и военные расходы как минимум в первой половине года. В случае дальнейшей задержки общеевропейского кредита Украина может получить до 30 млрд евро в виде двусторонних займов, которые не требуют согласия всех стран ЕС", - пишет Politico.Отмечается, что Украина располагает средствами до начала мая, поэтому боссы Евросоюза рассчитывают на то, что ситуация рассосется сама собой после выборов в венгерский парламент, которые пройдут в первой половине апреля.

Павел Котов

