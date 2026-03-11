https://ukraina.ru/20260311/ekonomika-ukrainy-i-voyna-rynochek-poreshal-druzhbu-spisali-a-po-mostu-patona-mozhno-ezdit-1076617305.html

Экономика Украины и война: рыночек порешал, "Дружбу" списали, а по мосту Патона можно ездить

На минувшей неделе Украина впервые с ноября 2025 года экспортировала электроэнергию, а Зеленский и его подчинённые заявили о нецелесообразности восстановления нефтепровода "Дружба", который, якобы, критически повреждён. Венгрию и Словакию такая постановка вопроса не устроила и там приняли решение ужесточить давление на Украину.

Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам."Дружбу" в утильFinancial Times сообщила о требовании со стороны главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и президента Евросовета Антониу Кошты во время их визита в Киев 24 февраля допустить европейскую инспекцию для проведения независимой оценки состояния нефтепровода.Однако то ли европейцы просили робко и неуверенно, то ли Зеленскому их просьбы безразличны, но допустить проверяющих Киев отказался. Также отказали в допуске на объект послу ЕС на Украине Катарине Матерновой.Но Венгрия смириться с отказом не желает. 6 марта премьер Венгрии Орбан дал Украине три дня восстановление транзита нефти и вновь потребовал допустить инспекторов.В ответ на просьбы киевские чиновники вновь рассказали о тушении резервуара ёмкость 75 тыс. м3 нефти на протяжении 10 суток, выгорании кабелей и трансформаторов, призвав им верить на слово. А инспекторов пускать отказались по соображениям безопасности. От спутниковых снимков, на которых, как уверяет премьер-министр Словакии Роберт Фицо, все объекты целые, украинские чиновники отмахиваются, хотя следы пожара, будь он на самом деле, на нефтехранилище были бы видны.При этом глава правления НАК "Нафтогаз" Сергей Корецкий уже сообщил, что восстанавливать "уничтоженную" инфраструктуру "Дружбы" нецелесообразно в её первоначальном виде и лучше построить подземные маневровые хранилища. Позицию Корецкого разделяет и сам Зеленский.Неуступчивость киевских начальников вывела из себя Виктора Орбана, и венгерские силовики провели операцию с изъятием украинского золота и наличных, которые инкассаторы везли из Австрии на Украину. Затем Виктор Орбан заявил, что принудит Украину возобновить транзит и добьётся этого силой так как у Венгрии для этого есть политические и финансовые инструменты.Тем временем Венгрия приступила к тестированию нефтепровода "Адрия", который планирует использовать как как альтернативу "Дружбе". Вот только что по нему прокачивать, если Ормузский пролив перекрыт, а иракская нефть (схожа с российской по своим характеристикам) — решительно непонятно.Рыночек порешалСпекулятивный рост цен на топливо на фоне сокращения добычи нефти и проблем с прохождением танкеров через Ормузский пролив не привели к какой-либо реакции со стороны украинских чиновников.Будет ли топливо по 100 гривен за литр не ясно, однако власть с ценами бороться не будет. Нардеп Нагорняк заявил, что государство не будет вмешиваться в цены на топливо, так как налоги на топливо направляются на финансирование ВСУ. Эту же позицию разделяет и глава налогового комитета Рады Германцев. Он отметил, что снижение налогов на топливо не приведёт к снижению цен, мало того, снижение НДС на топливо с 20% до 7% в период 2022–2023 годах было ошибкой, так как выиграли от этого не потребители, а продавцы топлива.Логика у киевской власти в данном случае простая: ей всё равно, что будет с экономикой. Куда важнее, что будет с наполнением бюджета здесь и сейчас. Поэтому стратегические вопросы не имеют значения — тактика приоритетнее.В то же время в соседней Румынии, например, правительство рассматривает возможность снижения налогов, чтобы предотвратить рост стоимости литра бензина и дизеля до 10 леев (100 гривен).Ситуация в электроэнергетикеОкончание зимы привело к сокращению дефицита в украинской энергосистеме с 5–6 ГВт до 1 ГВт. На улице стало теплее — в Киеве температура днём поднимается до 15 градусов тепла, а ночью держится в районе 2 градусов. Заодно по мере увеличения продолжительности светового дня растёт выработка солнечных электростанций. Кроме того, если верить экс-премьеру Шмыгалю, из 9 ГВт повреждённой генерации, удалось восстановить 3,5 ГВт.На этом фоне Украина даже возобновила экспорт электроэнергии впервые с 11 ноября, отправив в Молдову 12 МВТ*ч. Впрочем, в данном случае речь идёт не столько об экспорте, сколько о передаче излишков электроэнергии.Тем временем государственная энергетическая компания Словакии SEPS уведомила "Укрэнерго" о намерении расторгнуть контракт на аварийные поставки электроэнергии — правительство Словакии данную инициативу уже одобрило. А глава SEPS Мартина Магата сообщила, что в последний раз Словакия осуществляла аварийные поставки электроэнергии на Украину в январе 2026 года, но Киев направлял SEPS запрос на поставки, однако ему было отказано. В то же время коммерческие поставки электроэнергии осуществляются в штатном режиме — по данному вопросу Словакия решила себя не ограничивать, создавая проблемы для своих электростанций.Также Роберт Фицо сообщил о поддержке инициативы Венгрии о блокировке выделения Украине 90 млрд евро европейского финансирования. Примечательно, что Венгрия, Чехия и Словакия были единственными странами ЕС, которые изначально отказались финансировать Украину. Теперь же Словакия и Венгрия блокируют те деньги, которые на помощь Украине собрали их партнёры по Евросоюзу.К слову, о деньгах.Депутаты Рады 10 марта в очередной раз провалили голосование за законопроект №14025 о повышении налогов в соответствии с требованиями МВФ. За законопроект проголосовали лишь 168 человек. Как на это очередное "динамо" отреагируют в МВФ и ЕС пока не ясно, но Евросоюз 6 марта одобрил выделение Украине 1,5 млрд евро по линии инициативы Ukraine Investment Framework.Мост ПатонаЧлен-корреспондент НАН Украины, гендиректор Украинского института стальных конструкций им. В. М. Шимановского Алексадр Шимановский заявил о необходимости немедленного ремонта моста Патона в Киеве. На мосту необходимо усиливать крайние головные балки, отремонтировать промежуточные опоры, поперечные балки и прочие силовые элементы. Если не затянуть с ремонтом, то конструктивные элементы моста будут деградировать ускоренными темпами вплоть до обрушения и транспортного коллапса в Киеве.В то же время Киевская горадминистрация считает, что учёные ей не указ, а мост можно и дальше эксплуатировать, но снизив нагрузки на него — по мосту уже запрещено проезжать транспортным средствами массой свыше 17 тонн и свыше 7 тонн на одну ось.Мост построили в 1953 году, капитальный ремонт ему проводили в 2004 году, когда с него убрали трамвайные линии и обновили дорожное покрытие. Силовые элементы моста не ремонтировали ни разу. После 2004 года — уже 22 года как — мост капремонта не видел, хотя капремонт планировали начать в 2020 году. Тогда работы оценили в 7 млрд гривен и должны были закончить к 2025 году, но чинить сооружение даже не начали.Собственно, ситуация с критически важным для Киева мостом показывает преступное отношение украинской власти к любой инфраструктуре — её рассматривают как вечную и не требующую ремонта.Для понимания: в начале 2025 года на Украине насчитывалось до 30 тыс. мостов, из которых по 35% сооружений не было никаких технических данных, а из тех, по которым данные были, четверть была в предаварийном или аварийном состоянии. Проще говоря, каждый второй мост на Украине является аварийным.Прочие новостиПродолжается трансформация украинской урановой промышленности. Кабмин одобрил корпоратизацию ВостГОК — крупнейшего производителя урана на Украине, чьи мощности обеспечивают 40% потребностей украинских АЭС в данном топливе. Следующий шаг — присоединение корпоратизированного ВостГОК к НАЭК "Энергоатом". Можно не сомневаться, что затем украинские начальники попытаются приватизировать объединённую структуру.Трамвайная компания шведского города Гётеборг сообщила о готовности передать Николаеву 40 трамвайных вагонов модели М29 и частично оплатить их транспортировку на Украину. Вагоны М29 в Швеции выводят из эксплуатации, однако трамваи ещё можно эксплуатировать.Ferrexpo восстановила работу Полтавского ГОК после 1,5-месячного простоя, вызванного обесточиванием объекта. В работе пока одна линия по производству железорудных окатышей.Спрос на электромобили в феврале 2026 года обрушился на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продали всего 1074 электромобиля. И дело не в энергетическом коллапсе, а в возврате НДС на электромобили."Метинвест" Рината Ахметова в рамках своей военной инициативы "Стальной фронт" начал производство стальных бункеров-крыивок с генератором, освещением и печкой-буржуйкой. В месяц "Метинвест" производит 50 схронов и планирует помимо установки их на инфраструктурных объектах в качестве бомбоубежищ, заинтересовать ими Польшу и другие граничащие с Россией и Белоруссией страны.Украина конфисковала 1592 вагона общей стоимостью около 2,2 млрд гривен, которые ранее принадлежали попавшим под санкции российский компаниям. До СВО вагоны использовались для транспортировки грузов из России в Евросоюз транзитом по территории Украины. Как долго будут эксплуатироваться вагоны — не ясно, однако проблем у "Укржелдороги" столько, что никакая конфискация вагонов её от банкротства не спасёт.В январе-феврале 20 стран Евросоюза передали Украине 1963 единицы энергетического оборудования, включая 1135 генераторов и 126 блочно-модульных котельных. А Нидерланды передадут Украине выведенное из эксплуатации газовое оборудование.В 2025 году госбюджет Украины получил свыше 17 млрд гривен от легальных операторов игорного рынка, тогда как половина данного рынка по-прежнему находится в тени.О состоянии железных дорог Украины - в статье "Мертва по прибытии". Как на Украине последовательно убивали железную дорогу

