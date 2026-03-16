Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк. Новости Ближнего Востока - 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260316/tramp-rassmatrivaet-vozmozhnost-zakhvata-iranskogo-ostrova-khark-novosti-blizhnego-vostoka--1076831331.html
Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк. Новости Ближнего Востока
Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк. Новости Ближнего Востока - 16.03.2026 Украина.ру
Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк. Новости Ближнего Востока
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк, что потребует высадки американских военных, утверждает портал Axios. Об этом и других важных событиях рассказал 16 марта телеграм-канал Украина.ру
2026-03-16T07:30
2026-03-16T07:56
новости
иран
дубай
тегеран
дональд трамп
кирилл дмитриев
украина.ру
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1c/1074907063_0:0:1348:759_1920x0_80_0_0_a43b4660a035398551462e0c7c290442.jpg
🟦 Также Трамп заявил о скором завершении конфликта с Ираном, которое, в свою очередь, повлечет резкое падение цен на нефть.🟦 Беспилотник сбит около посольства США в Багдаде, сообщает Al Jazeera.🟦 Иракские ополченцы ударили по американской военной базе "Виктория" в Багдаде.🟦 Полиция эмирата Дубая в ОАЭ заявила, что перекрыла на время трассу и туннель по дороге в международный аэропорт Дубая из-за пожара в топливном резервуаре после инцидента с беспилотником в этом районе.🟦 После прилёта продолжает гореть резервуар с топливом рядом с международным аэропортом Дубая.🟦 В результате атаки с воздуха на один из пригородов Тегерана загорелся самолет на территории международного аэропорта Мехрабад, сообщает Al Hadath.🟦 Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил Израиль в совершении экологического преступления против Тегерана и призвал привлечь иранских властей к ответственности.Аракчи добавил, что Израиль должен быть наказан за свои военные преступления.🟦 Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предположил, что стоимость нефти в ближайшие несколько недель может превысить 150 долларов за баррель.
иран
дубай
тегеран
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1c/1074907063_71:0:1271:900_1920x0_80_0_0_8fbb5259cbe5e2ce528c03e4d1116db7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, дубай, тегеран , дональд трамп, кирилл дмитриев, украина.ру, мид
Новости, Иран, Дубай, Тегеран , Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Украина.ру, МИД

Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк. Новости Ближнего Востока

07:30 16.03.2026 (обновлено: 07:56 16.03.2026)
 
© APДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© AP
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк, что потребует высадки американских военных, утверждает портал Axios. Об этом и других важных событиях рассказал 16 марта телеграм-канал Украина.ру
🟦 Также Трамп заявил о скором завершении конфликта с Ираном, которое, в свою очередь, повлечет резкое падение цен на нефть.
"Цены (на нефть - ред.) полетят вниз, как только всё это (конфликт с Ираном - ред.) закончится. А закончится всё довольно быстро", - заверил Трамп.
🟦 Беспилотник сбит около посольства США в Багдаде, сообщает Al Jazeera.
🟦 Иракские ополченцы ударили по американской военной базе "Виктория" в Багдаде.
🟦 Полиция эмирата Дубая в ОАЭ заявила, что перекрыла на время трассу и туннель по дороге в международный аэропорт Дубая из-за пожара в топливном резервуаре после инцидента с беспилотником в этом районе.
🟦 После прилёта продолжает гореть резервуар с топливом рядом с международным аэропортом Дубая.
🟦 В результате атаки с воздуха на один из пригородов Тегерана загорелся самолет на территории международного аэропорта Мехрабад, сообщает Al Hadath.
🟦 Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил Израиль в совершении экологического преступления против Тегерана и призвал привлечь иранских властей к ответственности.
"Бомбардировки Израилем топливных складов в Тегеране нарушают международное право и представляют собой экологическое преступление. Жители столкнутся с долгосрочным ущербом для своего здоровья и жизни. Загрязнение почвы и грунтовых вод может иметь последствия для будущих поколений", - написал министр в соцсети X.
Аракчи добавил, что Израиль должен быть наказан за свои военные преступления.
🟦 Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предположил, что стоимость нефти в ближайшие несколько недель может превысить 150 долларов за баррель.
О других событиях - в материале Иран впервые применил сверхтяжёлые твердотопливные ракеты Sejjil. Главное к этому часу на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
