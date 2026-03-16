Реактивный "Араш": Юрий Кнутов объяснил, почему иранские дроны обернутся кошмаром для баз США - 16.03.2026 Украина.ру
Реактивный "Араш": Юрий Кнутов объяснил, почему иранские дроны обернутся кошмаром для баз США
Реактивный "Араш": Юрий Кнутов объяснил, почему иранские дроны обернутся кошмаром для баз США - 16.03.2026 Украина.ру
Реактивный "Араш": Юрий Кнутов объяснил, почему иранские дроны обернутся кошмаром для баз США
Если Иран сможет наладить массовое производство реактивных дронов, то ущерб американским базам возрастет в несколько раз. В ходе конфликта Тегеран уже применяет реактивные дроны "Араш", эти беспилотники полностью изготовлены из композитных материалов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-03-16T05:20
2026-03-16T05:20
Украинские эксперты заявляют, что Россия может начать применять реактивные версии ударных дронов "Герань" со скоростью до 600 км/ч. Отвечая на вопрос журналиста о применении реактивных беспилотников в конфликте на Ближнем Востоке, Кнутов отметил, что Иран уже применяет реактивные дроны "Араш", добавив, что эти беспилотники полностью изготовлены из композитных материалов."Дальность действия 300 километров, скорость 500 километров в час, боевая часть от 30 до 50 килограммов. Перехватить такие дроны украинскими перехватчиками, которые [Владимир] Зеленский пытается завезти на Ближний Восток для защиты американских баз почти невозможно", — отметил аналитик.Если Иран сможет наладить массовое производство реактивных дронов, то ущерб американским базам возрастет в несколько раз, констатировал собеседник Украина.ру.
иран
россия
ближний восток
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0e/1063887337_57:0:800:557_1920x0_80_0_0_df7bd10d6920723847d042cea96abf98.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, россия, ближний восток, юрий кнутов, дроны, беспилотники, сша, главные новости, главное, срочно, украина.ру дзен, вооружения, эксперты, война, удар по ирану, война в иране
Новости, Иран, Россия, Ближний Восток, Юрий Кнутов, дроны, беспилотники, США, Главные новости, главное, срочно, Украина.ру Дзен, вооружения, эксперты, война, удар по Ирану, война в Иране

Реактивный "Араш": Юрий Кнутов объяснил, почему иранские дроны обернутся кошмаром для баз США

05:20 16.03.2026
 
Если Иран сможет наладить массовое производство реактивных дронов, то ущерб американским базам возрастет в несколько раз. В ходе конфликта Тегеран уже применяет реактивные дроны "Араш", эти беспилотники полностью изготовлены из композитных материалов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Украинские эксперты заявляют, что Россия может начать применять реактивные версии ударных дронов "Герань" со скоростью до 600 км/ч.
Отвечая на вопрос журналиста о применении реактивных беспилотников в конфликте на Ближнем Востоке, Кнутов отметил, что Иран уже применяет реактивные дроны "Араш", добавив, что эти беспилотники полностью изготовлены из композитных материалов.
"Дальность действия 300 километров, скорость 500 километров в час, боевая часть от 30 до 50 килограммов. Перехватить такие дроны украинскими перехватчиками, которые [Владимир] Зеленский пытается завезти на Ближний Восток для защиты американских баз почти невозможно", — отметил аналитик.
Если Иран сможет наладить массовое производство реактивных дронов, то ущерб американским базам возрастет в несколько раз, констатировал собеседник Украина.ру.
