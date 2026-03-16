Реактивный "Араш": Юрий Кнутов объяснил, почему иранские дроны обернутся кошмаром для баз США

Если Иран сможет наладить массовое производство реактивных дронов, то ущерб американским базам возрастет в несколько раз. В ходе конфликта Тегеран уже применяет реактивные дроны "Араш", эти беспилотники полностью изготовлены из композитных материалов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-03-16T05:20

Украинские эксперты заявляют, что Россия может начать применять реактивные версии ударных дронов "Герань" со скоростью до 600 км/ч. Отвечая на вопрос журналиста о применении реактивных беспилотников в конфликте на Ближнем Востоке, Кнутов отметил, что Иран уже применяет реактивные дроны "Араш", добавив, что эти беспилотники полностью изготовлены из композитных материалов."Дальность действия 300 километров, скорость 500 километров в час, боевая часть от 30 до 50 килограммов. Перехватить такие дроны украинскими перехватчиками, которые [Владимир] Зеленский пытается завезти на Ближний Восток для защиты американских баз почти невозможно", — отметил аналитик.Если Иран сможет наладить массовое производство реактивных дронов, то ущерб американским базам возрастет в несколько раз, констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия совершит технологический прорыв в сфере БПЛА, чтобы приблизить освобождение Донбасса" на сайте Украина.ру.Также по теме "Фёдор Лукьянов: Трамп отшучивается о связях России и Ирана, но это все больше переплетается с Украиной" на сайте Украина.ру.

