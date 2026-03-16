Брянский депутат предложил переименовать Киевский вокзал в Москве
Заместитель председателя "Всемирного русского народного собора" (ВРНС), депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил переименовать Киевский вокзал в Москве в Брянский. По его мнению, возвращение исторического названия станет актом уважения к собственной истории
"Историческая справедливость требует восстановления истины. Киевский вокзал был построен в 1899 году и до 1934 года назывался Брянским — по названию железной дороги, которую обслуживал. Это не просто факт из прошлого, это наша общая история, связывающая Москву и Брянщину неразрывными узами. Здание вокзала — памятник архитектуры федерального значения, творение гениальных инженеров Ивана Рерберга и Владимира Шухова, и оно должно носить исконное русское имя, данное ему при рождении", — заявил Иванов в беседе с "Газетой.Ru".
Иванов напомнил, что площадь перед вокзалом также носила название Брянской Вокзальной и была переименована в площадь Киевского вокзала в том же 1934 году.
"Сегодня, когда поезда до Киева фактически не ходят, а политическая ситуация делает это название не более чем данью ушедшей эпохе, самое время восстановить исторический топоним. Тем более что железнодорожное сообщение с Брянском активно развивается, и название "Брянский вокзал" будет гораздо точнее отражать реальную географию перевозок", — подчеркнул Иванов.
Депутат уверен, что возвращение вокзалу исторического названия станет важным шагом в укреплении культурных и транспортных связей столицы с Брянской областью, а также актом уважения к собственной истории.
"Мы не отнимаем ничего у Киева. Мы возвращаем то, что всегда было нашим — русское имя русского вокзала, построенного русскими инженерами для русских людей. Пусть у нас будет Брянский вокзал, а у Киева — своя история, которую они сами выбрали", — добавил Иванов.
