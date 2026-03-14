Трещина в фундаменте: бюджет Украины не выдерживает
Гривна коллаж
Украинский бюджет даёт серьёзную трещину: в Днепропетровске врачи жалуются на сокращение зарплат и падение мотивации.
В Днепропетровске начали сокращать зарплаты медикам, сотрудники больниц жалуются на существенное урезание дохода и падение мотивации к работе.
В Верховной Раде обсуждают вопрос о повышении пенсий до прожиточного минимума. Ныне, как заявили в украинском парламенте, 90% пенсионеров получают значительно меньше 6400 гривен (примерно 11,5 тысяч рублей).
Правящая фракция в Верховной раде может потерять десятки своих членов. По словам депутата Александра Юрченко, от 50 до 60 народных избранников от партии "Слуга народа" написали заявления о досрочном сложении полномочий. Подробнее в материале 50-60 депутатов Рады от "Слуги народа" готовы сложить мандаты из-за низкой зарплаты и усталости
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на