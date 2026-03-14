Куба готова к диалогу с США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 марта

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о готовности продолжать диалог с США. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-03-14T13:05

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что в ходе переговоров с США кубинские представители заявили о готовности продолжать диалог с Вашингтоном на основе принципов равенства и уважения политических систем друг друга."В ходе переговоров мы выразили нашу готовность продолжать процесс на основе принципов равенства, уважения политических систем обеих стран, суверенитета и самоопределения", – заявил Диас-Канель в ходе пресс-конференции.Кроме-того, президент Кубы сообщил, что страна решает проблемы с энергетикой, используя отечественную нефть, тепловые электростанции и возобновляемую энергию. И из-за энергетической блокады острова, устроенной США, десятки тысяч человек, среди которых много детей, вынуждены ждать медицинских операций."В нынешний момент десятки тысяч человек ждут, когда им сделают хирургические операции, но они не могут быть проведены из-за энергетической блокады... Большая часть из них - это дети", – Диас-Канель.По его словам, в Кубу больше трех месяцев не прибывало судно с топливом, заявил президент.Ранее пресс-служба МИД Кубы сообщила о том, что власти Кубы приняли решение освободить 51 заключённого. В министерстве отметили, что решение об амнистии приняли в знак укрепления "тесных и плавных отношений" с Ватиканом. В заявлении указывалось, что осуждённых освободят в ближайшие дни.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв отметил, что Куба скоро может сдаться под давлением США."Как я и говорил, деваться Кубе особо некуда. Падение Мадуро лишило Гавану нефти из Венесуэлы. Вторым крупнейшим поставщиком топлива на Кубу была Мексика, но и она прекратила поставки по требованию Трампа. В результате устроенного США топливного эмбарго остров в буквальном смысле погрузился во тьму. Отключения света в отдельных частях Кубы доходят до 18 часов в сутки, энергосистема в целом находится на грани коллапса. Трамп с прошлой недели анонсирует скорое падение Кубы. Судя по всему, оно с каждым днем все ближе. Все происходит по схеме Венесуэлы, разве что Диаса-Канеля, в отличие от Мадуро, не пришлось похищать на вертолёте", – отметил Царёв.Он сослался на информацию агентства Bloomberg, которое утверждало, что президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио хотят убрать Диаса-Канеля, которого считают не способным проводить запланированные США на острове изменения, и заменить его другой фигурой."Ставка может быть сделана на внука Рауля Кастро, 41-летнего Рауля Родригеса Кастро, известного на Кубе как "Краб". Младший Кастро занимает уникальное положение в кубинской элите. С одной стороны, он принадлежит с семье Кастро. С другой, его отцом был генерал Луис Родригес, глава военного конгломерата Gaesa, который контролирует экономику и финансы Кубы. После смерти отца его роль в Gaesa перешла к "Крабу". К тому же, Bloomberg пишет, что именно он контактирует с Рубио от имени Гаваны. То есть уже рассматривается американцами как ключевая фигура транзита власти на Кубе", – сообщил Царёв.Он предположил, что в ближайшее время "президент США начнет фонтанировать идеями о преображении Кубы в лучший курорт мира – с обязательной башней Трампа в центре Гаваны".Обстрелы и налётыУтром 14 марта Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи с 20:00 13 марта до 07:00 по московскому времени 14 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 31 – над акваторией Азовского моря, 16 – над территорией Краснодарского края, 8 – над территорией Республики Крым, 7 – над территорией Брянской области, 6 – над территорией Белгородской области, 6 – над акваторией Чёрного моря, 5 – над территорией Ростовской области, 3 – над территорией Самарской области, 2 – над территорией Курской области, 1 – над территорией Астраханской области, 1 – над территорией Волгоградской области, 1 – над территорией Тульской области", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Управление по документированию военных преступлений Украины Администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины поступили дополнительные сведения о ранении гражданского лица за 11 марта в н.п. Красноармейск. В минувшие сутки ударов по территории региона не было.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 20 снарядов по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Голая Пристань — 5; Саги — 5; Алёшки — 6; Кардашинка — 4", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 21 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Днепряны, Песчановка, Горностаевка и Солонцы.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 14 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Белгородом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Без последствий. В Белгородском округе посёлки Малиновка, Политотдельский, Октябрьский, сёла Бессоновка, Болдыревка, Вергилевка, Красный Октябрь, Никольское, Новая Нелидовка, Пушкарное, Солохи, Топлинка, Шагаровка, Ясные Зори и хутор Церковный атакованы 35 беспилотниками, 23 из которых сбиты и подавлены. На участке автодороги Никольское — Таврово в результате атаки дрона на пассажирский автобус ранены двое мужчин. Они госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. По оценке медиков, один из них в тяжёлом состоянии. Автобус повреждён. В селе Бессоновка от удара дрона по частному дому ранен мужчина. Пострадавший в тяжёлом состоянии госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода", – писал Гладков.В хуторе Церковный повреждён корпус предприятия, а также уничтожен огнём грузовой автомобиль, в селе Бессоновка повреждены 3 частных дома, 4 надворные постройки, газовая труба и линия электропередачи, в селе Ясные Зори — объект инфраструктуры и 2 частных дома.В Борисовском округе по посёлку Борисовка, сёлам Байцуры и Грузское совершены атаки 28 беспилотников, 20 из которых сбиты."В селе Грузское в результате детонации беспилотника ранен мужчина. Он продолжает лечение в стационаре городской больницы №2 г. Белгорода", – сообщил губернатор.В посёлке Борисовка повреждены 2 частных дома и инфраструктурный объект, в селе Байцуры — трактор и машина, в селе Грузское — легковой автомобиль и частный дом.В Валуйском округе село Кукуевка атаковано 2 беспилотниками, один из которых сбит. Без повреждений.В Волоконовском округе село Погромец и хутор Владимировка подверглись атакам 2 беспилотников, один из которых сбит. В селе Погромец повреждена ГАЗель.В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Головчино, Гора-Подол, Дорогощь, Дунайка, Замостье, Мощеное, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Почаево, Рождественка, Смородино и хутору Масычево выпущено 11 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 55 беспилотников, 29 из которых сбиты."В городе Грайворон в результате детонации дрона погиб мужчина", – сообщил Гладков.В Грайвороне повреждены историко-краеведческий музей, 3 частных дома, газовая труба, коммерческий объект и 6 автомобилей, один из которых сгорел, в селе Почаево повреждены автомобиль и частный дом, в селе Смородино — храм Покрова Пресвятой Богородицы, социальный объект и автобусная остановка, в селе Дорогощь — машина, в хуторе Масычево — помещение предприятия и автомобиль, в селе Гора-Подол — частный дом и объект инфраструктуры, в селе Дунайка — частный дом и автомобиль. Сегодня ночью в селе Смородино в результате сброса взрывного устройства с БПЛА загорелась кровля соцобъекта — возгорание потушено.Над Корочанским округом сбит один беспилотник самолётного типа. Последствий нет."В Краснояружском округе по посёлку Красная Яруга, сёлам Вязовое, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Отрадовка, Староселье и Теребрено выпущено 29 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и нанесены удары 47 беспилотников, 5 из которых подавлены и сбиты. Информация о последствиях уточняется", – указывалось в сводке.Над Ракитянским округом сбиты 3 беспилотника. Без последствий.В Шебекинском округе по городу Шебекино, посёлкам Калининский, Шамино, сёлам Графовка, Доброе, Зиборовка, Кошлаково, Маломихайловка, Новая Таволжанка и Ржевка произведены атаки 35 беспилотников, 23 из которых сбиты и подавлены."В селе Маломихайловка от удара дрона по социальному объекту две женщины получили баротравмы. Лечение продолжают в амбулаторных условиях. Здание повреждено. Вчера за медицинской помощью обратился мужчина, пострадавший в результате детонации FPV-дрона в городе Шебекино 10 марта. У него диагностировали баротравму, лечение продолжает в стационаре городской больницы №2 г. Белгорода", – писал Гладков.В Шебекино повреждены МКД, заборы двух частных домов и грузовой автомобиль, в селе Маломихайловка — частный дом, в селе Графовка — одна квартира в МКД, в селе Новая Таволжанка — хозпостройка и 2 частных дома, в селе Зиборовка — помещение предприятия и 4 автомобиля. Сегодня рано утром в селе Кошлаково от детонации БПЛА загорелся прицеп грузового автомобиля — возгорание потушено.В Яковлевском округе в районе села Бутово в результате атаки беспилотника на коммерческий объект пострадали супруги. После оказания помощи лечение продолжают амбулаторно. Здание повреждено, также на месте атаки повреждён автомобиль.Губернатор Курской области Александр Хинштейн в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Всего в период с 09:00 13 марта до 07:00 14 марта сбито 47 вражеских беспилотников различного типа. 58 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 2 раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств", – указывалось в сводке.В результате украинских атак есть 2 пострадавших. Погибших нет.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Подробнее о политике Трампа – в статье Кирилла Стрельникова "Трамп решил подарить миллиарды Москве, а не Брюсселю и Киеву".

https://ukraina.ru/20260314/samaya-moschnaya-bombardirovka-v-istorii-blizhnego-vostoka-khronika-sobytiy-na-utro-14-marta-1076789677.html

https://ukraina.ru/20260313/reshitelnyy-protest-mid-rf-itogi-13-marta-1076776768.html

https://ukraina.ru/20260313/energeticheskiy-shantazh-uspekhi-vs-rf-voinstvennyy-nastroy-britanii-khronika-sobytiy-na-1300-13-marta-1076748719.html

https://ukraina.ru/20260313/prichina-sryva-peregovorov-provaly-vsu-stavka-es-na-konflikt-khronika-sobytiy-na-utro-13-marta-1076733535.html

Егор Леев

