Страна одиноких старух: почему демографы пророчат Украине нехорошее будущее

Украинские демографы бьют тревогу: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем Украина станет страной одиноких старух. Что же до мужчин, то они будут "тянуть лямку" на работе до самой смерти

2026-03-14T10:01

галина третьякова

Многие украинцы будут вынуждены работать до 70-75 лет, а сама Украина станет страной одиноких старух, заявил на уходящей неделе исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский."Вспомним демографическую пирамиду Украины. Она уже давно не похожа на пирамиду. Мне она напоминает "шаурму на палке": сверху массивная, а снизу — там, где должны быть дети и молодежь, — все как будто обрезано. У нас высокая преждевременная смертность среди мужчин, и во время большой войны эта тенденция только усилилась. С годами это будет страна одиноких пожилых женщин", — заявил Вышлинский.А что же мужчины? Те из них, кто останутся в живых, позавидуют своим мёртвым предкам: у последних была возможность пожить для себя на пенсии. А вот у их потомков такой возможности не будет.Незаменимый Пётр ИвановичПо словам Вышлинского, в скором будущем украинцы позабудут о пенсии."Украинцев ждет работа до 70–75 лет. Многие люди будут вынуждены работать до глубокой старости, фактически умирая на рабочем месте, потому что пенсии не хватит. Между тем владельцы бизнеса будут умолять: "Петр Иванович, не увольняйтесь!", потому что заменить его некем", — комментировал демограф происходящее с населением Украины.За две недели до этого директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. М.В. Птухи Элла Либанова в интервью РБК-Украина рассказала, что сегодня украинские работодатели чуть ли не охотятся на возрастных мужчин."Сейчас, наоборот, работодатель буквально гоняется за людьми этой возрастной категории. Знаете, какая наиболее привлекательная для любого работодателя категория, если речь идет о труде мужчин? Это категория мужчин 60+", — рассказала Либанова журналистке Катерине Гончаровой.Она подчеркнула — речь идёт именно о возрастных мужчинах."Здесь я хочу больше акцентировать на ситуациях, когда речь идет о мужском труде. Давайте говорить откровенно: есть труд, который женщинам не под силу. Забойщиком в шахте не будет женщина работать. Да, ДТЭК спустил женщин вниз, но они там не забойщиками работают. Физически это же просто невозможно", — отмечала Либанова.По её словам, сейчас, когда речь идёт о мужском труде, лучше мужчин в возрасте не найти."И когда речь идёт о мужском труде, то лучше всего для работодателя сейчас – это брать на работу мужчин в возрасте 60+. Работодатель не будет бояться, что через месяц этого человека мобилизуют", — подчеркнула Либанова.В то же время, она сообщила что в некоторых отраслях всё же сохраняется эйджизм."Сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт – охотно берут людей 55+ из-за опыта и надежности. В то время как ритейл, продажи, информационно-коммункационный сектор, колл-центры, ресторанный бизнес отстраняют людей старшего возраста от работы с клиентом или с новыми технологиями", — отметила Либанова.По её словам, работодатели придумывают оправдания, почему так происходит."И хотя такая позиция самими работодателями, как правило, связывается не с возрастом как таковым, а с якобы объективными требованиями самой работы относительно способности к высокому темпу работы; готовности к обучению; стрессоустойчивости; быстрой интеграции в команду, они признают, что редко на самом деле проверяют действительную способность конкретных работников старшего возраста соответствовать таким требованиям", — указала украинский социолог.Либанова заявил, что это означает, что даже при отсутствии негативного отношения к старшим работникам предубеждения относительно их потенциала и негибкость в адаптации их к работам и работ к ним по факту приводят к эйджизму*.Социолог рассказывалатакже, что часто возрастные работники, хоть и включены в систему занятости, но их потенциал испльзуется "преимущественно в режиме поддержки, а не развития"."И хотя инклюзия старших работников и активируется под влиянием демографических изменений, дефицита кадров, военных условий и миграционных процессов, она не стала результатом стратегической позиции значительной части работодателей по переходу к политике возрастного разнообразия", — признала Либанова.Однако она уверена: в конце концов государство и бизнес сделают акцент на использовании труда пожилых людей."Старший возраст рассматривается бизнесом прежде всего как стабилизационный ресурс в ситуации нехватки, а не как самостоятельная и долгосрочная ценность для развития организации. Но я думаю, что мы неизбежно придём к возрастной инклюзии как стратегической цели, а не только вынужденным реактивным действиям", — подытожила Либанова.Есть и ещё одна причина, по которой украинскому бизнесу стоит привыкать к пожилым работникам.Старики среди родных осинВ начале марта руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович рассказал о тревожащей его тенденции среди украинской молодёжи."Смотрите, есть прямые ответы на вопрос: хотели бы вы поехать за границу на постоянное место проживания, при условии, что границы открыты и такая возможность есть. По разным исследованиям 12-14% украинцев говорят, что хотели бы. Далее уже можно разбивать на тех, кто хотел бы навсегда или на временный выезд с возможностью возвращения — там тоже есть определённая пропорция. Но тревожащим является то, что среди молодых людей в возрасте 18-29 лет этот процент доходит почти до 30%. А это означает, что молодёжь, которая и так мобильнее, чем старшее поколение, более готова уехать за границу", — делился Антипович с журналисткой Ольгой Сницарчук.При этом он указывал, что мотивами молодых украинцев касаются не только безопасности или экономических достижений."Её (молодёжи — Ред.) мотивы — не только безопасность или экономические достижения, её мотивы путешествовать, получать впечатления, возможно, получать лучшее образование, больше саморазвития и самореализации. Но если молодёжь покинет Украину, это, конечно, ослабит будущее самой Украины", — признал социолог.Антипович надеется на то, что желание остаться за границей "может разбиться об реалии нахождения за границей". Среди прочего, это чуждое законодательство, языковой барьер, культурные особенности. Однако далее социолог оговорился: выехавшие после начала СВО на Запад украинцы уже адаптировались."Те, кто в 2022-2023 годах выехали — они там уже адаптировались. И многие из них говорят, что можно было бы вернуться, только "я уже здесь осел, ребёнок ходит в школу, что-то зарабатывают, есть где жить — ну, пусть будет, ради будущего ребёнка". Т.е. мотивы очень разные и часть из них всё равно вернётся после завершения боевых действий — это можно ожидать. Но небольшая часть", — подчеркнул Антипович.Он предположил, что вернутся 10-15% из выехавших."Несмотря на то, что добрая половина украинских беженцев за границей говорят, что они вернутся, но только после войны. Но когда ты с ними общаешься лично, оказывается, что у них уже в принципе всё более-менее устроено", — отметил он.Антипович также предупредил о старении украинского общества."С точки зрения качества будущего ситуация сложнее. Когда часть людей пенсионного возраста становится преобладающей — а она и раньше была значительной, около четверти населения, а сегодня, вероятно, превышает 30% - нагрузка на работающего человека возрастёт в разы. И это действительно так", — отметил социолог.А это значит, что пенсионный возраст на Украине будет расти. О том, что его нужно повышать, ещё 6 лет назад говорила член партии "Слуга народа" Галина Третьякова. Она даже приводила в пример Японию с инициативой повысить возраст выхода на пенсию до 72 лет.С началом СВО, чтобы не вызывать недовольство населения и в без того сложных условиях, власть заявила, что пенсионный возраст повышать не будут. В июле 2025 года соответствующее заявление сделал министр соцполитики Денис Улютин. А за год до этого его министерство в рамках проекта стратегии демографического развития страны до 2040 года сообщило о том, что средняя ожидаемая продолжительность жизни на Украине у мужчин сократилась с 66,4 года до 57,3 лет, а у женщин – с 76,2 года до 70,9 лет. Таким образом, даже до нынешней границы пенсионного возраста средний украинский мужчина не доживает. А это означает, что прогноз об Украине как о стране одиноких старух вряд ли можно считать преувеличением.*Эйджизм — это дискриминация, предвзятое отношение или стереотипы, основанные на возрасте человека.Подробнее о происходящем на Украине — в статье Ростислава Ищенко "Второй фронт Владимира Зеленского".

Егор Леев

