Второй фронт Владимира Зеленского

Второй фронт Владимира Зеленского

7 декабря 1941 года японцы атаковали Перл-Харбор. 11 декабря Германия, союзник Японии, объявила войну США.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0c/1076685943_455:444:2981:1865_1920x0_80_0_0_6d29bf8f65498fdfec088a3565fe1456.jpg

Германские генералы и политики позднее критиковали Гитлера за то, что он не обусловил объявление войны США со стороны Германии вступлением Японии в войну с СССР. На самом деле действия Гитлера были вполне прагматичны. Американцы и так оказывали поддержку Великобритании, в том числе тем, что американские эсминцы охотились на немецкие подводные лодки в западной Атлантике. США было удобно формально считаться нейтральной страной, что избавляло их морские суда от опасности прямых германских атак, при этом самим при удобном случае топить немецкие субмарины, под предлогом охраны судоходства в самоназначенной "зоне ответственности ВМС США". Сомнений в том, что США вступят в войну против Германии в тот момент, который сочтут подходящим, не было ни у кого (кстати, СССР они к этому времени уже тоже помогали вовсю).Гитлер всего лишь решил, что момент начала войны США и Японии наиболее благоприятствует переводу фактического противостояния США и Германии в юридическую плоскость. Ошибся он только в одном – переоценил сообразительность японцев. Гитлер исходил из того, что, оказавшись с Германией в одном окопе, Япония поймёт, что в её интересах выведение из войны любого союзника США. Квантунская армия простаивала на границе СССР и никак не могла быть использована против США, а советские войска на Дальнем Востоке были к этому моменту предельно ослаблены, так как большинство наиболее боеспособных дивизий были переброшены в европейскую часть спасать Москву. 6 декабря началось советское контрнаступление под Москвой, а значит дальневосточные войска уже втянулись в бои и не могли быть оперативно отправлены назад. Момент наиболее благоприятствовал японскому удару в тыл СССР. На что Гитлер и рассчитывал, но японцы не сообразили, сконцентрировавшись на борьбе с американцами, австралийцами и англичанами на Тихом океане.В общем, несмотря на то что вынужденный ход Гитлера не сработал, идея в целом была верной: в условиях, когда официальное вступление США в войну с Германией является неизбежным, упредить Вашингтон и попытаться инициировать начало открытого противостояния в наиболее удобный для Берлина момент. В конечном итоге полноценный второй фронт в Европе США открыли только летом 1944 года, через два с половиной года после объявления войны Германией, причём можно не сомневаться, что к этому времени Вашингтон в любом случае открыл бы второй фронт (даже если бы США самим пришлось бы объявлять войну Германии), так как это было в его интересах.Как видим, даже такой авантюрный политик, как Гитлер стремился максимально избежать опасности войны на два фронта и, наоборот, использовал любую возможность, чтобы поставить между двух огней СССР, даже если ради этого надо было инициировать войну Германии с США.Украинцы пытаются копировать немецких нацистов – носят эмблемы давно уничтоженных дивизий СС, поднимают над своими позициями флаги со свастикой, перенимают лозунги и символику вермахта. Но дальше нашивок, расстрелов мирных жителей и "сало, млеко, яйки" их воображение не простирается, основы германской стратегии (авантюрной, но незаурядной) им недоступны. Да и зачем, если они и так ощутили себя сверхчеловеками (юберменшами) – центром вселенной, которая вращается персонально вокруг каждого украинца, а вокруг Зеленского с удвоенным рвением.Если при распаде СССР в 1991-92 годах потенциалы России и Украины были ещё как-то сопоставимы, то к 2022 году Киев отстал от Москвы навсегда, воевать он мог только опираясь на консолидированную поддержку Запада. Причём для того, чтобы быть максимально эффективной эта поддержка должна была быть максимально консолидированной. То есть от Киева требовалось любой ценой дружить со всеми странами ЕС и НАТО.Вместо этого Украина инициировала конфликт с Венгрией. Причину уже практически забыли, ибо она яйца выеденного не стоила. В своём русофобском раже Киев принял изменения в закон о языках, в том числе затрагивающие сферу образования и публичного употребления языков национальных меньшинств, которые затрагивали интересы не только русских, но и венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Венгрия вежливо попросила исправить ситуацию и вывести венгров из-под действия закона. Киеву ничего не стоило изменить формулировку так, чтобы она не распространялась на венгров, а заодно и на румын.Но киевские "юберменши" возмутились наглостью "каких-то" венгров. Мыслили в Киеве просто – они никогда не осложняют себе жизнь сложными размышлениями: Орбана не любят в ЕС, а Украина – главный союзник Европы против России. В это время как раз Зеленского везде принимали с распростёртыми объятиями и только что на руках не носили. Значит надо пожаловаться на наглеца в Брюссель, чтобы там его призвали к порядку и примерно наказали – пусть остальным будет неповадно от Украины чего-то требовать.Сказать, что украинцы слишком упрощённо воспринимали отношения в ЕС – ничего не сказать. Они напрочь отказывались учитывать рост популярности в Европе и США правоконсервативных политиков и сотрудничество многих из них между собой, а также прекрасные личные отношения Орбана и Трампа (последний в 2020 году потерял президентство, но оставался влиятельным политиком и претендентом на возвращение в Белый дом, которое вскоре состоялось).В общем, довольно быстро стало понятно, что с венграми украинцы погорячились. Оказалось, что у Будапешта есть достаточно много возможностей осложнить жизнь Киеву. Венгрия не могла полностью остановить сотрудничество ЕС и Украины, но зато эффективно тормозила его где только могла, а в конечном итоге и вовсе создала в Евросоюзе антиукраинскую группу, объединившись со Словакией, а затем и с Чехией. При этом Орбан ещё и получил поддержку вновь ставшего президентом США Трампа, которая помогла ему избежать особо сильного давления со стороны проукраински настроенной европейской бюрократии.По мере того, как Украина слабела, слабел и интерес Европы к преодолению венгерского сопротивления сотрудничеству Украина/ЕС. Зачем напрягаться и продавливать кредиты Украине, если можно сослаться на то, что Орбан всё заблокировал?Позиция Киева в противостоянии Будапешту изначально была слабой (в том же ЕС Украина могла только просить, а Венгрия имела решающий голос – с ней евробюрократам приходилось считаться). По мере осознания Европой неизбежности поражения Украины в конфликте с Россией, акции киевских политиков падали всё ниже. Но чем хуже было состояние дел Киева, чем меньше было у Украины возможностей что-то решать самостоятельно, тем жёстче становилась её позиция в отношении Будапешта. Наконец, дело дошло до открытого вмешательства в венгерские выборы и до угроз Орбану и его семье, а также до откровенного пренебрежения правилами хорошего тона при публичном общении с Венгрией. Прибытие венгерской делегации для инспекции состояния нефтепровода "Дружба" Зеленский прокомментировал в стиле: "Ездят тут всякие".Киев будто не замечает, что постепенно исключает все возможности мирного решения конфликта с Венгрией, что уже венгерская оппозиция, даже если придёт к власти, будет ограничена в возможности пойти на урегулирование кризиса в отношениях, так как любые уступки в ответ на украинское хамство будут в штыки восприняты избирателями. В конце концов, Киев не оставляет Будапешту выбора, кроме силового решения. Украина может нарваться на второй фронт (не политический или дипломатический, а военный). Кстати, и Трамп сможет объяснить провал украинского урегулирования полной неадекватностью Зеленского, который, проигрывая войну России, умудрился спровоцировать ещё и военный конфликт с Венгрией.Помните картину Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану"? Существует даже некий текст, выдаваемый за оригинал этого "письма" и состоящий из одних ругательств, уровня детского сада. Впрочем, вполне можно допустить, что безграмотные запорожцы именно так и ответили на требование султана не нападать на турецкие территории и турецких подданных. Более того, уверен, что потом, когда пришла турецкая армия и у запорожцев возникли проблемы, которые не все из них смогли пережить, они искренне удивлялись: "А нас за що?"Зеленский с окружением вроде бы вузы заканчивали, а уровень восприятия действительности ничем не отличается от уровня степных бандитов, до того неуправляемых и недоговороспособных, что войско запорожское, оказалось единственным казачьим образованием, ликвидированным царским правительством.Гитлер в гробу вертится как пропеллер, когда эти "интеллектуальные наследники запорожцев" лепят на свои чубатые головы и грязные шаровары символику рейха. Судя по всему, украинцы не врут о своей древности и сто тысяч лет назад неандертальцы говорили тупым, хулиганистым, непослушным детям: "Будешь плохо учиться – станешь украинцем". Просто за это время "дети" выросли и "создали нацию".О внутреннем конфликте в Венгрии между премьером и оппозицией - в статье Владимира Скачко "Мадьяр с Орбаном бодаются из-за Зеленского. Что ещё происходит в Венгрии накануне выборов"

