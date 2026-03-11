https://ukraina.ru/20260311/1076660768.html

Георгий Бовт: Иран использует тактику войны на Украине и может сражаться с США еще как минимум полгода

Если война против Ирана закончится за две недели или даже за месяц, то мировая экономика быстро придет в норму. Правда, репутация Трампа сильно пострадает. А Украине война продолжится в прежнем режиме

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог-международник, журналист и радиоведущий Георгий БовтРанее Бовт выразил мнение, что Москва будет добиваться решения территориального вопроса по Украине на поле боя, а не за столом переговоров, воспользовавшись ситуацией, созданной войной против Ираном, которая в случае затягивания может создать предпосылки для частичного и временного ослабления энергетических санкций против России.- Георгий Георгиевич, сколько же должна продлиться война на Ближнем Востоке, чтобы появились эти предпосылки для снятия санкций? Возможно ли на этом заработать столько денег, чтобы резко укрепить свои военные возможности?- Резко укрепить военные возможности России в любом случае не удастся. Это требует большого количества денег и времени. Конечно, какая-то финансовая поддержка российскому бюджету уже оказывается. Но для того, чтобы появились более-менее серьезные поблажки по санкциям, война против Ирана должна продлиться не менее полугода.- Какие есть аргументы в пользу того, что война с Ираном затянется еще надолго?- Иран успешно перенял тактику войны на Украине. Он наносит удары по очень чувствительным объектам союзников США в регионе. И это притом, что соотношение средств поражения у воющих сторон совершенно несопоставимо. Иран использует дешевые вооружения. Может быть, запас ракет у него и подходит к концу, но несколько десятков тысяч дронов еще найдется.Дроны дешевы. Один беспилотник стоит 20-40 тысяч долларов, а один запуск ракет от "Пэтриота" стоит около 4-5 миллионов долларов. Тем более, "Пэтриотами" против дронов бороться нельзя.Учитывая эти военно-технические нюансы, Иран может противостоять США еще довольно долго. И без наземной операции с ними не справиться.- При каких условиях Трамп может решиться на наземную операцию? Да, пока он вроде бы ищет выход из этого конфликта, но, мягко говоря, недостаточно усердно.- Чтобы решиться на наземную операцию, Трампу надо сойти с ума. В здравом уме затевать это не стоит. А так он в любой момент может объявить, что всех победил.- Возможен ли вариант, когда США решат выйти из конфликта, а Израиль захочет воевать дальше?- Бросить Израиль один на один с Ираном Трамп вряд ли захочет. Он постарается скоординировать свое объявление победы с Нетаньяху.- Если конфликт действительно продлится еще полгода, не приведет ли это к экономическому ослаблению Китая, который считается главной тыловой базой России?- До этого еще далеко. Все-таки китайская экономика достаточно сильна. К тому же, на место иранских поставок могут прийти российские. Тем более, если дотянуть до лета, то там уже откроется Севморпуть, который никто не бомбит. Может быть, там инфраструктура и не очень развита, но суда ходят. И летняя навигация там имеется.- А каковы экономические перспективы Европы, которая осталась без дешевых энергоносителей?- У Европы все равно богатая экономика. Ее ресурсы далеки от исчерпания. Они, конечно, испытывают определенные трудности из-за роста цен на энергетику, но денег у них еще очень много. Надо смотреть по странам и отраслям. Еще месяц они эту ситуацию спокойно выдержат, а потом как-нибудь адаптируются и начнут искать другие источники энергоресурсов.- Готова ли российская экономика к повторению сценария предыдущих кризисов, когда цены на нефть резко взлетели, а потом резко рухнули? Не получится ли так, что в сухом остатке никакой выгоды и не будет?- Выгоды не стоит преувеличивать, потому что пока никто санкции с российской нефтянки не снял. Надо смотреть в разрезе полугода, что и как будет происходить. Если же смотреть на цифры бюджета, то там все не очень хорошо.- И в любом случае речь идет о том, что какие-то выгоды мы можем получить только от ослабления санкций, а не просто от того, что цены на нефть выросли?- Почему же? От того, что цена на нефть выросла, дисконт на российскую нефть уже сократился. Индия купила довольно большую партию нефти в 6 миллионов баррелей. Это двухдневный объем всего морского экспорта России. Это вроде бы не так много. Но был прецедент, когда Urals продавался дороже, чем Brent, чего давно не было.Повторюсь, какая-то выгода уже сейчас есть, но преувеличивать ее не стоит. Посмотрим в апреле, какие там доходы в марте были. Потому что в январе–феврале 2026 года наши доходы от нефти и газа упали на 47% по сравнению тем же периодом прошлого года.- Как будут развиваться события и на украинском направлении, и в мировой экономике, если в ближайшие одну-две недели Трамп объявит о своей победе?- Если все свернуть за две недели или даже за месяц, то мировая экономика быстро придет в норму. Репутация Трампа, конечно, сильно пострадает, ну и черт с ней. А Украине война продолжится в прежнем режиме. Тут ничего удивительного.Также по теме - в интервью Михаила Поликарпова: Россия может использовать рост цен на нефть для еще одной мобилизации и разгрома ВСУ

