Евгений Ющук: Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном

Если Иран начнёт проигрывать, он может устроить Израилю ядерную катастрофу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки Strategic Consortium of Intelligence Professionals (SCIP), кандидат экономических наук Евгений Ющук.

Тегеран будет вынужден принимать ответные меры, если соседние страны будут разрешать США использовать свою территорию для ударов по Ирану, заявил 8 марта иранский президент Масуд Пезешкиан.После начала бомбардировок со стороны США и Израиля власти Ирана начали оборонительную операцию под кодовым названием "Безумец", чья главная цель — максимально затянуть конфликт и нанести урон не только агрессорам, но и экономике всего Ближнего Востока, сообщила The New York Times.— Евгений Леонидович, в каком направлении, на ваш взгляд, развивается ситуация на Ближнем Востоке?— Ситуация на Ближнем Востоке выглядит так: Иран собрался сделать атомную бомбу, и ему в этом препятствуют, потому что такое оружие в руках иранцев не устраивает никого: ни США, ни Израиль. Это, пожалуй, совсем никого не устраивает — даже Россию, несмотря на то, что она не в связке с первыми двумя странами.Потому что Тель-Авив может потерять военное доминирование в таком случае. Для США это означает, что они не смогут прогибать Иран под свои условия военным путем. В целом, ядерное оружие не только сделало бы Иран значительно более самостоятельным, но и может запустить цепочку: после Ирана атомная бомба появится у Саудовской Аравии, Турции, Японии, иных стран — и мы перейдем на качественно другой уровень взаимоотношений в мире.При этом Израиль не имеет, на мой взгляд, какой-либо стратегии в военном и государственном смысле. Это делает будущее малочисленного и маленького по территории Израиля, живущего в подавляющем по численности враждебном окружении, очень туманным. Тем более, в ситуации, когда средства доставки разрушительного оружия становятся всё дешевле и поэтому доступнее для многих. У него из стратегии есть лишь политическая цель — собрать всех евреев под свое крыло и защитить их.В остальном, Израиль — страна тактики. То есть тактически постоянно стоит на том, чтобы доминировать в военном смысле над всеми соседями, и это принцип его выживания, с учетом катастрофически небольшого населения по сравнению с окружением, и полного отсутствия стратегической глубины. Отсюда — противостояние с Ираном, чтобы разгромить его, лишить перспектив ядерного оружия, суверенитета, и так далее.Пока что у США и Израиля это получается не очень хорошо. Да, они бодро начали, ликвидировали высшее руководство Ирана. А дальше все усложнилось.Во-первых, иранские вооруженные силы сопротивляются достаточно эффективно, создав прежде всего мировой энергетический кризис. Во-вторых, у Ирана есть средства поражения, которые в данный момент открывают дорогу к Израилю, ослепляя американские радары по всему Ближнему Востоку, чтобы последние не могли засекать пуски больших ракет, способных преодолевать ПВО.Видимо, следующим этапом в действиях Ирана будет разрушение инфраструктуры Израиля — если успеют. На все на это накладывается большой расход ПРО у Израиля с Соединенными Штатами. Большинство наблюдателей гадают, у кого быстрее закончатся средства поражения: пусковые установки баллистических ракет у Ирана или ракеты ПВО у Израиля с Америкой.— Как считаете, у кого быстрее закончатся?— У меня нет данных, сколько у этих стран ракет и пусковых установок. А если послушать каждую из сторон, то Израиль в своей пропаганде постоянно рассказывает, что уничтожил почти все пусковые установки Ирана, а потом наступает ночь, и мы видим другой расклад.С другой стороны, Иран заявляет, что он безусловно всех победит, но его бомбят, и делают это достаточно жестоко. И иранцы с этим тоже особо ничего сделать не могут. Поэтому делать какие-то прогнозы сложно. Украина, например, в 2,5 раза меньше, чем Иран, и даже при всей военной мощи России взять и быстро разбомбить ее военные объекты технически невозможно. В Иране, очевидно, у американцев с израильтянами такая же история.— Втягивание Ираном в войну стран Персидского залива — это новое явление в истории конфликтов на Ближнем Востоке?— Конечно, это абсолютно новое явление, но не само по себе (страны Ближнего Востока в войнах участвовали), а в нынешнем формате. До этого ближневосточные конфликты вели к росту цен на нефть, но Ормузский пролив никто никогда не перекрывал. Были угрозы, точечные инциденты, но так, как сейчас, Ормуз перекрыт не был.Напомню, что Персидский залив — длинный аппендикс внутрь суши, на одном берегу которого находятся Катар, Бахрейн, Эмираты, Кувейт, Саудовская Аравия, Ирак и Оман, а на другой стороне расположен Иран. У этого аппендикса есть очень узкий выход — Ормузский пролив. Так вот Иран поджигает танкеры, которые там ходят, если не считает их нужными ему. И с этим никто ничего сделать не может.Американцы рассказывают, что они якобы уничтожили большое количество крупных кораблей Ирана, но для того, чтобы сжечь танкер, не нужны крупные корабли, и поэтому танкеры горят несмотря на бравые отчеты Трампа о победе над иранским флотом.С другой стороны, Иран не уничтожает нефтяные поля и платформы арабских стран. Он говорит: да, у вас есть проблемы с продажей нефти, но, если откроется Ормузский пролив, процесс торговли практически сразу восстановится, потому что мы сохранили ваши ресурсы. Но при этом иранцы ясно дают понять, что все может сложиться иначе, и тогда даже открытие пролива этим странам не поможет.— Иран обвинил США в ударе по заводу по опреснению воды на юге страны. В ответ, видимо, иранский беспилотник атаковал водоопреснительный завод Бахрейна. Как удары по таким жизненно важным объектах могут повлиять на противостояние стран?— Все небольшие государства Персидского залива имеют достаточно серьезное влияние на американцев и могут просить их прекратить конфликт. При этом Трамп уже рассказывает, что почти победил Иран — не исключаю, что это может быть результатом давления со стороны государств Залива, и подготовка Трампа к сворачиванию военных действий.Плюс к этому отмечу, что у Ирана нефтяные поля никто пока тоже не сжег. Почему? То ли хранят для того, чтобы взять потом под свой контроль, то ли опасаются ответа по нефтедобыче всего Залива.Второй важный момент. Иран довел до сведения Израиля, что в случае критического состояния дел иранские ракеты разрушат ядерный исследовательский центр в Димоне (Израиль). Там находится ядерное оружие и реактор. Объект достаточно компактно расположен на местности, что позволяет Ирану запустить сразу несколько ракет, способных преодолеть ПВО Израиля и уничтожить цель. При таком развитии событий будет ядерная катастрофа в Израиле.Наконец, третье: у Ирана всегда остается технически возможный инструмент последнего шанса, когда он может рассеять над Израилем топливо из атомной электростанции. Этого нельзя исключать. В таком случае израильские территории станут непригодны для жизни, им даже вывезти грунт некуда.Само собой, подобные вещи имеют свои ограничения. Это вопрос политической воли, а не технической возможности. Повторюсь, технически Иран прямо сейчас это может сделать, равно как и в прошлом году способен был осуществить такое.— Выше, отвечая на мой вопрос, вы сказали, что по сути результат войны практически предрешен. Но как может выглядеть победа той или стороны в ближневосточном конфликте?— Я бы разделил это на два разных вопроса: как это будет в реальности, и как это будет подано в публичном поле.В прошлом году мы видели, как все стороны объявили миру о своей победе, а ситуация осталась как прежде. Израиль объявил, что сильно напугал Иран, вместе с США уничтожил иранскую ядерную программу, и так далее. Иран парировал: мы оказали сильное сопротивление, американцы с израильтянами побомбили-побомбили и "отвалили". Такую победу стороны могут объявить прямо сейчас ровно той же риторикой.Если же говорить о реальности, тут полная неопределенность. У нас нет данных о физическом состоянии ядерных объектов Ирана. Мы даже не знаем, где они находятся. Можно вспомнить, как КНДР получила свою атомную бомбу (похожий на Иран случай), когда она говорила исключительно про мирный атом, обещала открыть доступ на объекты, а потом выкатила ядерную бомбу…Вполне возможно, что США и Израиль помнят этот опыт и поэтому бомбят Иран сегодня, чтобы не повторить северокорейский сценарий. Но и это не дает им гарантий успеха.— Сокращение поставок вооружений на Украину и рост цен на нефть — последствия, или, как некоторые говорят, "бонусы", которые сегодня получает Россия в результат войны на Ближнем Востоке. Будет ли это иметь долгоиграющий эффект?— Не буду отрицать, что рост цен на нефть, а главное, уход с рынка ближневосточной нефти, которую страны Залива не могут экспортировать, потому что у них горят танкеры, выгоден для России. Конечно, у нас появляется хорошее окно возможностей, и, чем дольше это продлится, тем для нас лучше. Однако не мы определяем, сколько это будет продолжаться.Что касается Украины, оценить развитие ситуации на этом направлении также сложно. Запад требует остановки по текущей линии боевого соприкосновения. Мы говорим: уйдите из Донбасса, тогда там остановимся. Украинское руководство уходить не собирается, заявляют о готовности биться до конца.Американцы теоретически могут на них надавить, но пока этого не делают. Возможно, Зеленский скоро скончается при каких-то обстоятельствах, а новые украинские власти пойдут навстречу РФ. Или Зеленский получит профиты и сам уйдет оттуда… Но этого наверняка никто из тех, кто ориентируется на открытые источники, не может знать. Если вообще кто-то знает в принципе — включая Зеленского или Трампа.На сегодняшний день ситуация зависла вокруг двух основных моментов. Первый, про выход ВСУ из Донбасса, я упомянул. Второй — кто будет обеспечивать соблюдение сторонами мирного договора, находясь на территории, оставшейся под контролем Украины. Мы говорим, что там не должно быть войск стран НАТО, а Зеленский требует военных гарантий от Запада.И, кстати, дальше все равно остается открытым вопрос, в каких условиях Украина будет существовать дальше. Ее вооружат до зубов и позже опять натравят на нас? Я лично считаю, что мы возвращаемся в начало 80-х годов прошлого века, когда в Европе стояли американские ракеты. Мы нацелились на них, они нацелились на нас. В этом состоянии можно жить десятилетиями и оборонять свои границы при наличии ядерного оружия. Задача технически для России выполнима. Может быть, будет так.Опять же, когда наступит желаемый мир, Украина столкнется с тем, что никто ее содержать, скорее всего, не захочет. Ее начнут потихоньку грабить как извне, так и изнутри. Кроме того, появятся люди, которые захотят вести бизнес с Россией (это и сейчас имеет место быть через различных посредников, но после прекращения военных действий это значительно упростится).Политическое влияние России на Украину на этом будет зиждиться. Плюс, мы будем возрождать и усиливать свою армию, а Запад — свою. В конце концов, ощетинившись оружием, все сядут друг напротив друга и, видимо, будут думать, что с этим делать дальше.Это неприятно и несет в себе риски фатальных случайностей, но ничего принципиально нового в таком положении дел нет. То есть история состояния, названного ранее "мирным сосуществованием", может зайти на второй круг.Почему война США против Ирана — это похороны НАТО и провал блицкрига, в интервью Грег Вайнер: Трамп оплатил России войну на Украине, когда пошел против Ирана.

