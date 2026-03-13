Иран и Украина – параллели и перспективы. Конференция из цикла "Украинское досье" - 13.03.2026 Украина.ру
Иран и Украина – параллели и перспективы. Конференция из цикла "Украинское досье"
13 марта в 13.00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4. Дальний зал) стартовала мультимедийная конференция "Иран и... Украина.ру, 13.03.2026
13 марта в 13.00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4. Дальний зал) стартовала мультимедийная конференция "Иран и Украина – параллели и перспективы". Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру".Ведущий – директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Участники:— депутат Государственной Думы Российской Федерации, кандидат экономических наук Евгений ФЁДОРОВ;— политолог, автор мультимедийного издания "Украина.ру" Ростислав ИЩЕНКО;— военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;— политолог, кандидат исторических наук Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;— кандидат исторических наук, публицист, специалист по истории Ближнего Востока, эксперт Центра прикладных исследований и программ Артём КИРПИЧЁНОК.
Иран и Украина – параллели и перспективы. Конференция из цикла "Украинское досье"

12:59 13.03.2026
 
13 марта в 13.00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4. Дальний зал) стартовала мультимедийная конференция "Иран и Украина – параллели и перспективы". Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру".
Ведущий – директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Участники:
— депутат Государственной Думы Российской Федерации, кандидат экономических наук Евгений ФЁДОРОВ;
— политолог, автор мультимедийного издания "Украина.ру" Ростислав ИЩЕНКО;
— военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;
— политолог, кандидат исторических наук Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;
— кандидат исторических наук, публицист, специалист по истории Ближнего Востока, эксперт Центра прикладных исследований и программ Артём КИРПИЧЁНОК.
