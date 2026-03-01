https://ukraina.ru/20260301/snayper-instruktor-voyna-deystvitelno-izmenilas-no-reshaet-po-prezhnemu-navyk-1076203125.html

Снайпер-инструктор: война действительно изменилась, но решает по-прежнему навык

О специфике подготовки снайперов для работы в условиях "грязного" неба, особенностях работы в холодное время года, основных целях на данный момент и многом другом изданию Украина.ру рассказал инструктор по снайперской подготовке снайперской группы "Гроза" 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии Сергей

интервью

донецкая народная республика

снайпер

украина

россия

- Как тренируют снайперов в условиях беспилотной войны?- Так, мы обучаем работать из различных видов снайперского вооружения. У нас тут имеются винтовки самого разного назначения. Как высокоточные, так и обычные СВД.В современной войне снайперу необходимы особые навыки. Помимо того, что нужно уметь точно стрелять, нужна хорошая физическая подготовка, поскольку позицию часто приходится менять, а передвигаться в текущих условиях достаточно тяжело. Любое промедление, как говорится, смерти подобно.Поэтому и физическая подготовка, и огневая подготовка соответствующая. То есть стрельба при наличии угла места цели имеет свои особенности. Это тоже надо знать. А цели, в основном, у нас быстро движущиеся.Ну и основные цели у нас сегодня – это беспилотная авиация противника. Поэтому акцент делаем на стрельбе по беспилотной авиации, а это либо так называемая "Баба яга", либо FPV-дрон.Современный снайпер должен уметь быстро определить упреждение. А иначе он просто не попадет по быстро движущейся цели. Ну и, как показывает практика, хорошо подготовленный снайпер успешно борется с БПЛА неприятеля.- Зимой работать сложнее?- Зимой работать очень тяжело. Был такой снайпер Василий Зайцев. Так вот он говорил: все, что есть мокрого и холодного, - все на меня. Это он писал в одной из книг своих воспоминаний о войне. Поэтому, естественно, нужно уметь выживать в подобных условиях. Замерзнуть ведь очень легко. Тем более, что приходится находиться в развалинах, подвалах или на открытой местности. Там очень холодно.Нужно умело подбирать снаряжение, иметь теплую одежду соответствующую и так далее. Это отдельный вид искусства – выживание в зимних условиях.Плюс – маскировка. С этим труднее становится. Зимой тепловизор делается более эффективным. Любое тепло заметнее. Если, к примеру, летом, на фоне прогретых солнцем деревьев, еще как-то можно укрыться, то зимой тепловая сигнатура человека прямо бросается в глаза.- Каждую свободную минуту обучаемые "холостят". То есть работают с разряженными винтовками. Для чего это нужно?- Это называется холостой тренировкой. База для меткого выстрела нарабатывается упорными тренировками вхолостую. Это один из важных элементов подготовки. Тут дело в чем? Во время произведения выстрела ощущения у стрелка смазываются. Он может не понимать, что сделал не так. А в ходе холостой тренировки он делает акцент на правильности и однообразности всех своих действий. Так навык доводится до автоматизма. И только так это работает в крайне стрессовой боевой обстановке.- Какие сегодня рабочие дистанции есть у снайпера?- На самом деле различные дистанции. Зависит от оружия. У нас применяются различные калибры, начиная с 7,62x54, 7,62x51 мы используем, 338… То есть это может быть и пятьдесят метров, и полтора километра, и более. Если же говорить о поражении беспилотников, то речь может идти, как о тридцати, так и о пяти сотнях метров. Если это "Баба-яга", то они успешно поражаются на расстоянии в пятьсот-семьсот метров.- А что нужно, чтобы стать инструктором-снайпером?- Ну вот я из мобилизованных. Мобилизован в 2022 году, из города Уфа. И с начала 2023 года нахожусь на территории Донецкой Народной Республики. В свое время проходил срочную службу. Специальность у меня "разведчик-снайпер". Затем служил по контракту в этом же качестве. Соответственно, какой-никакой, а опыт имел. Вот и применил его на практике.- Предыдущий опыт сильно отличался от того, с чем пришлось столкнуться в ходе СВО?- Любая война всегда отличается от предыдущей. Тем не менее, если имеются хорошие навыки, то применить их можно в любом конфликте. Да, есть беспилотники, которых раньше не было, но при наличии желания в итоге они тоже сбиваются. С ними тоже можно бороться, если постоянно совершенствоваться. Другая война или не другая Всегда что-то не так в этой жизни, поэтому главное – навыки. Если боец самосовершенствуется, то все получится.- А есть какое-то более или менее фиксированное количество выстрелов, за которым начинается мастерство? Так называемый настрел.- Навык… Как бы лучше это объяснить. Нет, можно сделать какое-то количество выстрелов и навык будет держаться, но это ненадолго. Если вы не будете заниматься в течение месяца-двух-трех, то навык уйдет. Догнать потом значительно легче, чем начинать с нуля, но в стрельбе главное – это системность. Каждый день вы должны этим заниматься: холостить, стрелять. Настрела нет – организм отвыкает, психика отвыкает. Появляются и боязнь выстрела, и реакция на выстрел, и дергание за спуск.- Говорят, что снайперы хорошо работают вместе с операторами БПЛА. Это правда?- Ну, можно и целеуказание давать. Снайпер – это, прежде всего, наблюдатель. Это разведчик. Военно-учетная специальность как называется? Правильно, снайпер-разведчик. Соответственно, его задача состоит не только в уничтожении живой силы противника, но и в ведении наблюдения, разведки, выдаче целеуказания. Поэтому и с операторами "мавиков" приходится взаимодействовать, и с операторами FPV-дронов. В итоге любая война – это взаимодействие родов войск. Один же в поле не воин.О том, как СВО повлияло на работу снайперов - в материале И против дрона есть приемы. Снайпер - это прежде всего разведчик.

