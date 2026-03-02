Украина за неделю. Ядерный шантаж

https://ukraina.ru/20260302/ukraina-za-nedelyu-yadernyy-shantazh-1076217533.html

Очередная неделя должна была ознаменоваться новым раундом трехсторонних переговоров между РФ, Украиной и США, однако случилась заминка. Вместо этого Москва и Киев провели отдельные контакты с американцами, которые еще раз поставили под вопрос саму возможность достижения мирного соглашения на данном этапе

2026-03-02T06:20

эксклюзив

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074186912_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_44e40d3e1d25f64b2bd5cfed9fe05179.png

Зеленскому дали месяцПредыдущая встреча прошла в Женеве, ожидалось, что третий раунд пройдет там же в конце февраля, однако переговоры передвинули на март.Вместо этого в Швейцарию на разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером поехал глава украинской делегации Рустем Умеров. Изначально представители Соединенных Штатов отправились в Швейцарию на переговоры по Ирану, однако решили уделить время и украинскому урегулированию.Туда же, в Женеву, отправился и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев – российский переговорщик, который отвечает за контакты с США преимущественно по экономической линии.Главным же эпизодом стал телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Продлился он всего порядка 30 минут, пишут СМИ. В ходе беседы, утверждает американский новостной портал Axios, американский президент потребовал от украинских властей остановить боевые действия через месяц, чтобы достичь окончательного урегулирования к лету.СМИ ранее сообщали, что Вашингтон не хочет больше отвлекаться на Украину и намерен сосредоточиться на осенних выборах в Конгресс. Киеву якобы ставится дедлайн – 4 июля, в этот день Соединенные Штаты будут отмечать 250-летие своей независимости.Axios основывается на информации неназванного украинского чиновника, а также еще двух источников. По их данным, Трамп сказал, что конфликт "продолжается слишком долго" и его надо свернуть за месяц. Собеседники портала отметили, что сам разговор был "очень дружелюбным и позитивным".Сообщается также, что Трамп и Зеленский обсудили возможную трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным. Глава Белого дома якобы выразил готовность принять участие в организации такой встречи при условии, что на переговорах в Женеве будет достигнут большой прогресс."Мы обсудили вопросы, над которыми наши представители будут работать завтра в Женеве на двусторонней встрече, а также подготовку к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в начале марта. Мы рассчитываем, что она даст возможность перейти к переговорам на уровне лидеров. Президент Трамп поддерживает такую последовательность действий. Только так можно решить все сложные и деликатные вопросы и наконец закончить войну", - прокомментировал телефонный разговор Зеленский.Украинские власти не случайно акцентируют внимание на личной встрече лидеров РФ и Украины, о которой они якобы так мечтают. По большому счету, именно Киев делает все, чтобы такой формат точно не состоялся.Об этом, в частности, на днях напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Зеленского может произойти только для финализации договоренностей, которых пока как не было, так и нет."Что касается перспектив организации встречи президента России и Зеленского, ну, пока давайте ограничимся тем, что вспомним его (Зеленского – ред.) заявления за последнюю неделю - с чем Украина никогда не согласится, на что она не пойдет, что она намерена делать дальше и так далее", - сказал он.Вспоминая высказывания ЗеленскогоДействительно, вся публичная риторика главы правящего на Украине режима направлена на то, чтобы еще глубже закопать саму идею встречи с ним главы российского государства.Особенно Зеленский старался 24 февраля в годовщину начала СВО. В этот день в Киеве прошло несколько мероприятий с участием украинского руководства, Зеленский также отметился многочисленными интервью и обращениями по этому случаю во всевозможные западные инстанции: от Совета Украина – НАТО, до Европарламента.В своих выступлениях Зеленский остался верен своему хамскому стилю, когда кажется, что он вот-вот сорвется на площадную брань."В случае с Россией мы имеем дело с другим типом угрозы. Это психически нестабильная диктатура, которая не может принять, что в Европе важна каждая жизнь, важны права человека и что нации могут быть защищены независимо от того, велики они или малы", - сказал он.Или:"Мне не нужно тратить время на исторические вопросы, на причины, почему он (Путин – ред.) все это начал. Я думаю, что все это дерьмо, которое он поднимает в разговорах с американцами и так далее — что это якобы не простые вещи, что речь идет о Петре Первом и прочем. Мне это не нужно. Потому что, чтобы закончить эту войну и перейти к дипломатическому пути, мне не нужно все это историческое дерьмо, правда".Киевский режим продолжает рассуждать о необходимости встречи на уровне президентов, при этом раз за разом отвергается возможность компромисса в территориальном вопросе, который, судя по всему, является главным камнем преткновения в переговорном процессе."Украина готова заморозить войну на текущей линии фронта, но мы не глупцы и не будем просто выводить войска из Донбасса", - в который раз заявил Зеленский.Таким образом Украина фактически блокирует переговорный процесс и сводит его к обсуждению технических вопросов, которые при всей прогрессивности их решения не ведут к заключению мирного соглашения. Это в очередной раз доказывает, что Зеленский и его окружение являются главным препятствием для завершения конфликта.Ядерное оружие для УкраиныЕсли дальнейшая помощь США Украине под вопросом, то в Европе не оставляют попыток продолжить свою войну против России руками украинцев. Соответствующая работа идет как публично, так и кулуарно.Во втором случае европейские планы особенно опасны. Как сообщила Служба внешней разведки РФ, Великобритания и Франция хотят снабдить Украину ядерным оружием."В настоящее время, по имеющейся в СВР России информации, Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере", - говорилось в сообщении разведки, обнародованном 24 февраля.Отмечалось, что "как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1". Все это, по мысли авторов этой идеи, должно выглядеть как собственная украинская разработка.В ответ на возможную передачу Украине ядерного оружия Россия не будет "бомбить Европу", но может применить "Орешник" и "Искандер», рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев."Не думаю, что в ответ мы будем бомбить Европу. Но в нашем случае мы говорим только об ответных мерах", — сказал эксперт.Суздальцев уверен, что на официальном уровне необходимо безапелляционно объявить, что в качестве ответа будут использованы ракеты "Орешник" и "Искандер".По его словам, весь этот сценарий он описывал неоднократно с 2022 года."Если такое оружие попадет на Украину, они его немедленно используют. Прежде всего по Крымскому мосту, крупнейшим предприятиям ВПК и, наверное, по Москве. Это оружие на складе не залежится", — пояснил собеседник издания.При этом Украина, Великобритания и Франция в этом не признаются и "будут выкручиваться", подчеркнул он.Но это накалит ситуацию с переговорами и позволит нам занять более жесткую позицию в духе: "Какие могут быть компромиссы, если у Украины появится ядерное оружие?", резюмировал Суздальцев.О том, что на Украине говорят о ситуации на фронте - в материале издания Украина.ру Под Славянском и Харьковом ВСУ близки к потере позиций. Что говорят на Украине о ситуации на фронте.

