https://ukraina.ru/20260303/na-ukraine-podorozhal-benzin-glavnye-novosti-k-etomu-chasu--1076297498.html

На Украине подорожал бензин. Главные новости к этому часу

На Украине подорожал бензин. Главные новости к этому часу - 03.03.2026 Украина.ру

На Украине подорожал бензин. Главные новости к этому часу

На Украине на фоне событий в Иране начал дорожать бензин. Об этом и других важных событиях рассказал 3 марта телеграм-канал Украина.ру

2026-03-03T11:34

2026-03-03T11:34

2026-03-03T11:34

новости

иран

украина

сша

дональд трамп

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102138/81/1021388127_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5acb4e3b52d503f304448fc9809c8bc7.jpg

"Вслед за скачком мировых цен на нефть украинские заправки спешно переписывают ценники. Только за последние 24 часа стоимость топлива подскочила на две гривны (почти четыре рубля - ред.). Причина — эскалация конфликта на Ближнем Востоке, из-за которой нефть на биржах преодолела отметку в 80 долларов за баррель", - говорится в посте. 🟦 На юге Ирана произошло землетрясения магнитудой 4,3, сообщила геологическая служба США. Очаг расположен рядом с городом Гераш в провинции Фарс. 🟦 Президент США Дональд Трамп отказался от напряженных пресс‑конференций в Овальном кабинете с иностранными лидерами после того, как некоторые из них напрямую попросили его об этом, поскольку ему самому уже наскучили такие “шоу” для прессы, пишет газета Politico со ссылкой на источники.🟦 Трамп заявил в интервью британскому изданию Sun, что Великобритания должна была поддержать Вашингтон в ситуации на Ближнем Востоке, однако Соединённые Штаты больше не нуждаются в помощи Лондона.🟦 Марк Цукерберг приобрел особняк на искусственном острове Индиан-Крик, известном также как "бункер миллиардеров" за рекордные 170 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

иран

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, украина, сша, дональд трамп, украина.ру