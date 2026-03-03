На Украине подорожал бензин. Главные новости к этому часу - 03.03.2026 Украина.ру
На Украине подорожал бензин. Главные новости к этому часу
На Украине на фоне событий в Иране начал дорожать бензин. Об этом и других важных событиях рассказал 3 марта телеграм-канал Украина.ру
2026-03-03T11:34
2026-03-03T11:34
"Вслед за скачком мировых цен на нефть украинские заправки спешно переписывают ценники. Только за последние 24 часа стоимость топлива подскочила на две гривны (почти четыре рубля - ред.). Причина — эскалация конфликта на Ближнем Востоке, из-за которой нефть на биржах преодолела отметку в 80 долларов за баррель", - говорится в посте. 🟦 На юге Ирана произошло землетрясения магнитудой 4,3, сообщила геологическая служба США. Очаг расположен рядом с городом Гераш в провинции Фарс. 🟦 Президент США Дональд Трамп отказался от напряженных пресс‑конференций в Овальном кабинете с иностранными лидерами после того, как некоторые из них напрямую попросили его об этом, поскольку ему самому уже наскучили такие “шоу” для прессы, пишет газета Politico со ссылкой на источники.🟦 Трамп заявил в интервью британскому изданию Sun, что Великобритания должна была поддержать Вашингтон в ситуации на Ближнем Востоке, однако Соединённые Штаты больше не нуждаются в помощи Лондона.🟦 Марк Цукерберг приобрел особняк на искусственном острове Индиан-Крик, известном также как "бункер миллиардеров" за рекордные 170 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
11:34 03.03.2026
 
© Фото : CC0, Pixabayбензин дизель заправка АЗС топливо
бензин дизель заправка АЗС топливо - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : CC0, Pixabay
На Украине на фоне событий в Иране начал дорожать бензин. Об этом и других важных событиях рассказал 3 марта телеграм-канал Украина.ру
"Вслед за скачком мировых цен на нефть украинские заправки спешно переписывают ценники. Только за последние 24 часа стоимость топлива подскочила на две гривны (почти четыре рубля - ред.). Причина — эскалация конфликта на Ближнем Востоке, из-за которой нефть на биржах преодолела отметку в 80 долларов за баррель", - говорится в посте.
🟦 На юге Ирана произошло землетрясения магнитудой 4,3, сообщила геологическая служба США. Очаг расположен рядом с городом Гераш в провинции Фарс.
🟦 Президент США Дональд Трамп отказался от напряженных пресс‑конференций в Овальном кабинете с иностранными лидерами после того, как некоторые из них напрямую попросили его об этом, поскольку ему самому уже наскучили такие “шоу” для прессы, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
🟦 Трамп заявил в интервью британскому изданию Sun, что Великобритания должна была поддержать Вашингтон в ситуации на Ближнем Востоке, однако Соединённые Штаты больше не нуждаются в помощи Лондона.
🟦 Марк Цукерберг приобрел особняк на искусственном острове Индиан-Крик, известном также как "бункер миллиардеров" за рекордные 170 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
