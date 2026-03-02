https://ukraina.ru/20260302/1076256501.html

Александр Степанов: Сейчас ключевая задача Ирана - укрепить ПВО и нанести урон авианосной группировке США

Александр Степанов: Сейчас ключевая задача Ирана - укрепить ПВО и нанести урон авианосной группировке США - 02.03.2026 Украина.ру

Александр Степанов: Сейчас ключевая задача Ирана - укрепить ПВО и нанести урон авианосной группировке США

Сейчас ключевая задача Ирана – поражение военной инфраструктуры США и вовлечение Вашингтона в болезненный затяжной конфликт, что приведет к внутриполитическим последствиям в Америке и существенно скажется на уже изрядно подпорченном имидже президента США

2026-03-02T14:21

2026-03-02T14:21

2026-03-02T14:21

интервью

иран

сша

китай

дональд трамп

украина

запад

нато

флот

ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076254728_114:23:783:399_1920x0_80_0_0_ef6260d586eb8abb67fb4c0c3a26ad70.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр СтепановРанее Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана может продлится еще четыре недели "до достижения всех целей". На этом фоне Великобритания разрешила США использовать ее базы для ударов по складам ракет в исламском республике, а французский авианосец "Шарль де Голль" и его ударная группа направились в Восточное Средиземноморье.- Александр Юрьевич, можно ли в связи с этим сделать вывод, что США и Израилю не удалось добиться блицкрига над Ираном, поэтому они сколачивают коалицию для затяжного противостояния?- Конечно.Сценарий, который предполагал динамичное решение вопроса после точечной ликвидации военно-политического руководства Ирана, не сработал. Противостояние приобретает затяжной характер. Для него потребуется дополнительное финансирование и вовлечение более широкого круга участников. Поэтому, как вы правильно отметили, сейчас оперативно сколачивается западная коалиция во главе с США.Сейчас мы наблюдаем схожий сценарий предыдущих военных интервенций, когда формируется общенатовский ударный кулак с максимальным вовлечением носителей, в том числе военно-воздушной компоненты. И дополнительное развертывание авианосца "Шарль де Голль" говорит о максимальном вовлечении Франции в проецирование военной силы на Ближний Восток под эгидой США.Трансформирующие регион процессы имеют глобальный геополитический характер очередного противостояния на треке "Западная коалиция и страны, претендующие на формирование альтернативного полицентричного мироустройства".- Что западная коалиция еще не применяла из наличных средств, которые у нее есть сейчас? Для чего им потребуются дополнительные затраты, о которых вы сказали?- Запасы высокоточных систем, которые были сконцентрированы в регионе в формате военно-морской группировки, развернутой по линии Пентагона (две авианосные ударные группы и сопровождающие эсминцы с бортовым вооружением в виде крылатых ракет "Томагавк"), в большей степени уже израсходованы, а частично перехвачены системой ПВО/ПРО Ирана. Поэтому подключение европейцев станет дополняющим ударным фактором и подпиткой арсеналов.Французы располагают высокоточными системами, в том числе крылатыми ракетами "Скальп", которые в свое время поставляли киевскому режиму. Также я не исключаю передислокацию в регион носителей тактического ядерного оружия. Как вы знаете, Париж претендует на статус общеевропейской ядерной державы. Не исключено, что те передовые системы, которые развертываются на бортовых носителях ("Рафаль-М" и новая крылатая ракета ASMPA-R со специальной боевой частью), также могут быть передислоцированы в регион с целью потенциального применения термоядерного оружия.Повторюсь, дело может дойти и до ядерной провокации. Это на первом этапе может сделать как ключевой региональный прокси Израиль, так и французы. Для США это в определённом смысле выгодно, так как сами американцы не хотят первыми открывать этот ящик Пандоры. А вот подставить своих исполнительных саттелитов Израиль или Францию – для них это дело вполне обыденное.- В чем сейчас состоит замысел Ирана, учитывая, что сначала он бил по американским базам на Ближнем Востоке, а теперь принялся выносить нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии?- Замысел Ирана – сделать максимально дорогостоящим "вход" США в эту кампанию.Мы уже заметили, что прежние обещания иранцев воздействовать на региональную военную инфраструктуру Штатов возымели эффект. Поражены крупнейшие военные объекты, в том числе штаб 5-го флота США в Бахрейне и одна из шести РЛС FPS-132 из глобального контура слежения в системе раннего предупреждения о ракетном нападении в Катаре, которая стоит больше миллиарда долларов. Это довольно существенный ущерб.Иран продолжает защищать свой суверенитет военными инструментами и укреплять свои переговорные позиции, если до них дойдет дело. Действенным арсеналом он оснащен и готов его применять. Эффективность этих ударов задокументирована многочисленными видеозаписями поражения объектов не только военной, но и энергетической инфраструктуры. Это в свою очередь наносит серьезный удар в целом по архитектуре энергетического сопровождения стран Запада, чей топливно-энергетический комплекс влиял в том числе и на Китай.- Дорогостоящую РЛС, о которой вы упомянули, поразил беспилотник "Шахед" - "дедушка" наших ударных дронов "Герань". Ранее о нем отзывались как об устаревшей и медлительной системе. В чем его секрет? Почему он оказался таким эффективным?- А кто вам сказал, что "Шахед" устаревший и медлительный?Во-первых, у него низкая радиолокационная заметность. Во-вторых, он прошел несколько итераций модернизации в самом Иране. Этот беспилотник оснащен различными типами энергетических установок. И на этом видео мы видели применение новой тактики поражения. "Шахед" перемещался не прямолинейно, а выходил на удар по изменяющейся траектории, что позволило нанести максимальный урон за счет фактически вертикального применения боевой части на финальном этапе.Кроме того, у него различные боевые части. Не исключено, что в данном случае дрон был оснащен максимально мощным боезарядом, который как раз-таки позволил нанести урон довольно защищенному объекту глобальной военной инфраструктуры США.Самое главное, что дорогостоящий ЗРК "Пэтриот" и загоризонтные перехватчики THAAD, которые должны были перекрыть все воздушное пространство, не сработали над ключевыми объектами. "Шахеды" смогли вскрыть американскую региональную систему ПРО/ПВО. Об этой уязвимости необходимо задуматься всем странам, которые без раздумий размещают на своей территории американские военные объекты. В случае эскалации их население и само государство может столкнуться с серьезными последствиями ответных ударов.- Также в небе над Тегераном засветились наши самолеты МиГ-29 и Як-130. Какие еще образцы российского вооружения могли бы пригодиться иранцам?- Ключевая задача Ирана на данном этапе – обеспечить безопасность воздушного пространства. Наши системы ПВО одни из самых эффективных. Но тут дело немного в другом.Иран действует ассиметрично. У него есть инструменты серьезного противодействия надводному флоту США. По моим оценкам, следующим болезненным ударом для американской региональной группировки может стать нанесение ущерба именно военным кораблям из состава АУГ. Мы же видим, что дорогостоящие РЛС не обеспечиваются должным образом с точки зрения защиты от дронов и высокоточных боеприпасов.Поражение, к примеру, эсминца обернулось бы серьезный имиджевым ущербом для Пентагона, что в свою очередь могло бы возбудить внутриполитическое измерение дискуссий о целесообразности такой операции в самих США.- А при каких условиях Иран может пойти на полное перекрытие Ормузского пролива, а не частичное, как сейчас?- Иран предпринимает эти попытки, но, по моим оценкам, это не ключевая задача. Ключевая задача – поражение военной инфраструктуры США и вовлечение Вашингтона в болезненный затяжной конфликт, что приведет к внутриполитическим последствиям в Америке и существенно скажется на уже изрядно подпорченном имидже президента США.Понятно, что "праведный лик миротворца Трампа" и так уже деклассифицирован убийством лидера независимого государства и его семьи, а также гибелью детей в иранской школе. Но тут очевидно был очень серьезный просчет в планировании Пентагоном самой операции. Хваленые алгоритмы с применением искусственного интеллекта и программы Claude для анализа разведданных и идентификации целей, которая также якобы применялась при планировании операции в Венесуэле, дала сбой в случае с Ираном и не смогла просчитать все степени неопределенности в условиях динамично развивающейся эскалации вне рамок заложенной сценаристики.Повторюсь, США однозначно допустили серьезные просчеты в планировании развертывания и обеспечении безопасности своей региональной военной инфраструктуры.- А Китай будет оказывать Ирану помощь в том случае, если конфликт приобретет характер войны на истощение?- Я не исключаю консолидации усилий России и Китая, чтобы оказать Ирану военно-техническую поддержку, и возможно военную помощь на определенном витке эскалации.Зачастую эти процессы взаимозависимы. Локальный сюжет с Ираном имеет глобальное измерение: противостояние Китая и США. Все логистические проекты, которые развивались вместе с Тегераном (сухопутный железнодорожный коридор в Европу и инициатива "Один пояс – один путь"), сейчас подвергаются серьезному испытанию. А ведь Китай делал большую ставку и на энергетические, и на логистические возможности Ирана. Поэтому он по логике должен оказывать помощь иранцам.То же самое касается России. Чтобы защитить нашу экономическую, энергетическую и логистическую инфраструктуру на Каспии, и шире - будущее транспортного коридора "Север-Юг", полагаю, что просто необходимо обеспечить всеобъемлющую поддержку нашим иранским союзникам.- Как иранская война может сказаться на украинском направлении? Основные Ресурсы Запада будут направлены на Ближний Восток? Или, наоборот, эта эскалация может спровоцировать Запад на расширение украинского конфликта за счет Приднестровья или Балтики?- Рассматривать взаимозависимость этих региональных сюжетов – это глубокое заблуждение. Никто не будет спускать на тормоза ситуацию в нашем приграничье. Для оппонентов это также приоритетное направление. Эскалация, очевидно продолжается, несмотря на публично демонстрируемые "мирные" интенции со стороны Вашингтона. Военно-техническое содействие по линии стран Европы также не ослабевает. Вместе с тем, это безусловно звенья одной стратегической цепи – линии на экономическое удушение и России, и всех стран, которые формируют многополярный мир.Также по теме - в интервью Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас

https://ukraina.ru/20260301/farkhad-ibragimov-iran-proschitalsya-s-yadernym-oruzhiem-no-ego-mest-ssha-za-gibel-khamenei-budet-1076213089.html

иран

сша

китай

украина

запад

франция

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, иран, сша, китай, дональд трамп, украина, запад, нато, флот, ракеты, пво, беспилотники, франция, израиль, зрк patriot, пентагон