https://ukraina.ru/20260301/klintony-i-epshteyn-neprikasaemye-na-doprose-1076216450.html

Клинтоны и Эпштейн. "Неприкасаемые" на допросе

Клинтоны и Эпштейн. "Неприкасаемые" на допросе - 01.03.2026 Украина.ру

Клинтоны и Эпштейн. "Неприкасаемые" на допросе

Семь месяцев Конгресс США добивался показаний от Билла и Хиллари Клинтонов по делу Эпштейна. Бывший президент и бывшая госпожа госсекретарь США сопротивлялись этому, как могли.

2026-03-01T17:45

2026-03-01T17:45

2026-03-01T17:45

сша

британия

нью-йорк

хиллари клинтон

джеффри эпштейн

билл гейтс

фбр

верховный суд

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/01/1076219776_0:0:735:414_1920x0_80_0_0_d1a0538152990272a58b0ab6d8058596.jpg

Почему? Почему бы не прийти и не дать показания - хотя бы те же самые, что они дают сейчас: "не видели, не участвовали, ничего не знали, знакомы еле-еле".Потому что Клинтоны - это "каста неприкасаемых". Как королевская семья Британии, например. Как другие посетители "острова Эпштейна" и его многочисленные друзья.Никто не имеет права их не то, что арестовывать или задерживать. Даже заставить дать показания перед Конгрессом - это в каком-то смысле "десакрализация" этой группы "управляющих миром".Неужели они тоже равны перед законом, как и другие люди? Они же "равнее других"? Это невозможно!Но они были вынуждены. Иначе, как стало ясно, уже на ближайшей неделе Конгресс проголосовал бы за то, чтобы оштрафовать их за неуважение к Конгрессу. И их уже заставили бы дать показания.Поэтому они решили свидетельствовать добровольно."Стреляйте!"Учитывая всё это, Билл Клинтон начал с "назидания потомкам": "никто не может быть, выше закона, даже президенты, и особенно президенты!"Всего лишь семь месяцев уговоров и угроз - и вот, держите, вот вам наши показания, ешьте (в показаниях не было абсолютно ничего)."Стреляйте!" - сказал Билл Клинтон председателю комиссии и выпрямился, как бы демонстрируя свою честность и открытость.Всё это были заранее отрепетированные слова и отрежиссированные сцены.В остальном же, как и предполагалось, Клинтоны были немы, как рыбы."Нам нечего сказать!" - в один голос утверждали Билл и Хиллари."Я понятия не имел!""Я ничего не видел, ничего противоправного не сделал. Я понятия не имел о преступлениях, которые совершал Эпштейн ", - сказал Билл."Республиканцы заставили вчера Хиллари давать показания, хотя она не имеет никакого отношения к Эпштейну, никакого. Она даже не помнит, чтобы она с ним встречалась", - защищал он свою супругу.Все фразы были построены очень тщательно "я не помню", "я не видел" - а доказать обратное очень трудно, даже в суде. Клинтоны продумали свои ответы так, чтобы их не обвинили в лжесвидетельстве.И конечно же, всё отрицали.Вот Хиллари отвечает на вопрос:- Вы сожалеете о связи, которая у вас была с Эпштейном?- У нас не было связи. Мы занимались благотворительностью!- Знали ли вы Гислейн Максвелл?- Да, но тысячи людей участвуют в "Клинтон глобал", в том числе и Гислейн.При этом Гислейн Максвелл, подруга Эпштейна, сейчас отбывающая наказание в тюрьме, присутствует, например, на свадьбе дочери Клинтонов, как одна из почётных гостей.Вместе с довольно известным человеком - это один из "сотрудников" Эпштейна, который как раз занимался поставками девушек.Гислейн летала в другие страны с Клинтоном и его дочерью.Существует множество фото Билла Клинтона и Эпштейна. Так же есть фото Гислейн и Клинтона.Например, они оба плавают в бассейне. Гислейн в закрытом купальнике, а не то что все подумали. Клинтон, будем надеяться, тоже во что-то одет.Фото пристойное, обычное. Но это всё-таки мало похоже на благотворительность?17 раз Эпштейн посетил Белый дом с 1993 по 1995 год, когда президентом был Клинтон.Но Клинтон этого не помнит! Очень много было посетителей.27 раз Клинтон летал на самолёте Эпштейна.Цели были благотворительные!Показания, кстати, Клинтоны дали не в Конгрессе, а у себя дома.Как и Лесли Векснер, которого допросили тоже у него дома.ВекснерЛесли Векснер, владелец знаменитого бренда женского белья "Виктория сикрет", тоже утверждает, что он мало что помнит.Дом на Манхэттене (самое большое частное здание в Нью-Йорке, а возможно, и во всем мире) он Эпштейну якобы просто продал. На самолёте Эпштейна он якобы никогда не летал (бортовые журналы, кстати, куда-то исчезли).Правда же заключается в том, что Векснер не получил за дом от Эпштейна ни цента. Только долговую расписку.А самолёт, на котором Векснер никогда не летал - возможно, это и правда. Но дело в том, что Векснер его Эпштейну сам и подарил!И отдал в управление Эпштейну миллионы своих денег."Я был очень доверчив!" - говорит сегодня прожжённый американский делец.Загадочное дело.Вопрос заключается в том, пойдут ли конгрессмены дальше. Будут ли они расследовать, раскапывать это дело. И в конце концов, допросят ли этих и других свидетелей ФБР или другие службы?Потому что пока что все просто врут в глаза.Впрочем, Клинтону ведь не привыкать. 28 лет назад он уже врал под присягой.Изображая жертвуВ прошлый раз это происходило 28 лет назад и касалось "дела Моники Левински".В этом году Клинтону исполняется 80 лет, и он конечно, выглядит по другому, не так как во время интрижки с роскошной стажёркой администрации Белого дома Моникой, когда ему было всего 52 года.Но дело, по которому он даёт показания, намного серьёзнее. Просто несопоставимо.В прошлый раз Клинтона обвиняли в даче ложных показаний, и только.Моника Левински была более чем совершеннолетней, никакого насилия не было и в помине. Она даже хранила своё знаменитое синее платье со следами президента не как улику, а как реликвию.Последствия того громкого дела были такими: импичмент не удался, все обвинения с Клинтона были сняты.Ну разве что весь мир обсуждал потом подробности "дела Моники".Но то, что президент дал ложные показания, было очевидно. Несмотря на выводы суда о его невиновности.Сегодня же Клинтона, чьи эротические похождения давно стали притчей во языцех, пытаются самого представить якобы жертвой."Клинтон - это жертвенный агнец!"Так сказал пресс-секретарь его фонда.Представить даже как-то невозможно долговязую фигуру бывшего президента США в роли жертвенного барана.Особенно если вспомнить его показания по поводу Моники Левински."Использовали вы сигару, мистер Клинтон?"Допрос Билла Клинтона.28 лет назад, в августе 1998 года Клинтон, уже в статусе бывшего президента, предстал перед судом присяжных.Кстати, тогда впервые президент США предстал перед судом присяжных. Правда, показания он давал в присутствии своих адвокатов, и в отсутствии присяжных, но под видеозапись. Запись была предоставлена суду присяжных.Тогда же Клинтона оштрафовали на 90 тысяч долларов за неуважение к суду и запретили заниматься адвокатской практикой в Арканзасе, а также выступать в качестве адвоката в Верховном суде. Потом эти запреты были сняты, а президента оправдали.Но всё-таки. Видеозапись вопросов и ответов примечательна тем, что подробности дела были известны (видимо, Моника дала показания). А Клинтон давал скользкие, уклончивые ответы, которые просто выводили его из-под удара.Вопросы же были коварные и откровенные.Например:- Если бы Моника Левински заявила, что вы трогали её за грудь в Овальном кабинете, лгала бы она?Что он ответил?- Я не помню такого! У меня не было сексуальных контактов с Моникой Левински. В том смысле, как это предполагается.- А если бы Моника Левински заявила, что вы целовали её грудь в Овальном кабинете, лгала бы она?- Я намерен обратиться к прошлому заявлению.- А если бы Моника заявила... (вопрос про гениталии)- А если бы Моника заявила, что вы использовали сигару как вспомогательный инструмент для контакта?- Прошлое заявление, прошлое заявление.- А секс по телефону (далее идёт описание, в очень откровенной манере)?- Прошлое заявление.Кто же управлял?Билл Клинтон опять пытается выйти сухим из воды, как в прошлый раз.Но это у них с Хиллари вряд ли получится. Слишком много свидетельств не в их пользу.Например, интересный вопрос (который не задали Клинтону): зачем у Эпштейна в особняке висел портрет Клинтона в женском платье, в том самом, в котором была Моника Левински в момент знаменитой встречи в Овальном кабинете?Эпштейн хотел любоваться на Клинтона? Нет, конечно. Этот особняк использовался Клинтоном и их общими с Эпштейном клиентами. Это была одна группа, одна банда.И управленцем был не Эпштейн, а именно Клинтон (а также Лесли Векслер, а также премьер Израиля Эхуд Барак, также принц Эндрю и другие).Сегодня всех этих хищников пытаются представить "жертвами", которые ничего якобы не знали, но коварный Эпштейн их заманил на свой остров и в свой особняк. Впрочем, там все занимались только благотворительностью, конечно же.Зачем Клинтон летал с Эпштейном 27 раз? Да это Клинтон и летал! На своем самолёте, подаренном Векслером. А Эпштейн был при них стюардом.Речь идет о глобальной системе управления миром.Сегодня глобалистская элита пытается представить "файлы Эпштейна" как огромный, масштабный, но всё-таки ограниченный скандал. А не образ жизни всей "глобальной элиты".Хотя на самом деле все наоборот. Они так живут и без Эпштейна. И жертвоприношения осуществляют, и детей сексуально эксплуатируют, и на "острова любви" как летали, так и будут летать. Только без Эпштейна.Республиканцы, члены Конгресса, в принципе возмущены тем, что во всем мире, и в том числе в США никто не дал показаний и не был допрошен по поводу "файлов Эпштейна" (кроме принца Эндрю, и вот теперь президента Клинтона).Некоторые, правда, подают в отставку, как бывший министр финансов Саммерс, некоторые пытаются самоубиться, как бывший премьер Норвегии. Примерно представляют, видимо, какие вопросы им могут задать и что в принципе может открыться.Некоторые пытаются выкручиваться, как Билл Гейтс.Гейтс заявил, что он встречался всего с двумя девушками и обе были русскими! Одна - выдающийся игрок в бридж, вторая же - физик-ядерщик.На фото видно, что он сфотографирован с совсем юными девушками. Лица, правда, закрыты. Но неужели существуют физики-ядерщики 16 - 18 лет? Даже, допустим, в России?Будут ли всех их, в том числе чету Клинтонов, выводить на настоящие показания и подвергнут ли их настоящим допросам?Это зависит от политической воли республиканцев, во-первых. От политической конъюнктуры перед выборами в Конгресс осенью этого года, во-вторых.А в-третьих, в-третьих. Говорят, что Эпштейн, с помощью частных детективов, сделал шесть тайников в разных штатах или даже за пределами США. И содержимое этих тайников неизвестно.Вот это может стать действительно информационной бомбой для всей правящей глобалистской группы.Ну а пока что "не видел, не знал, не участвовал, 27 раз летал на самолёте, ничего не помню".Амнезия!О том, как живет и чем управляет семья нынешнего президента США - в статье Елены Мурзиной "Кто на самом деле управляет Белым домом. "Папа Кушнер" и скандал во Франции"

сша

британия

нью-йорк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

сша, британия, нью-йорк, хиллари клинтон, джеффри эпштейн, билл гейтс, фбр, верховный суд, эксклюзив