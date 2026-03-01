Клинтоны и Эпштейн. "Неприкасаемые" на допросе
Семь месяцев Конгресс США добивался показаний от Билла и Хиллари Клинтонов по делу Эпштейна. Бывший президент и бывшая госпожа госсекретарь США сопротивлялись этому, как могли.
Почему? Почему бы не прийти и не дать показания - хотя бы те же самые, что они дают сейчас: "не видели, не участвовали, ничего не знали, знакомы еле-еле".
Потому что Клинтоны - это "каста неприкасаемых". Как королевская семья Британии, например. Как другие посетители "острова Эпштейна" и его многочисленные друзья.
Никто не имеет права их не то, что арестовывать или задерживать. Даже заставить дать показания перед Конгрессом - это в каком-то смысле "десакрализация" этой группы "управляющих миром".
Неужели они тоже равны перед законом, как и другие люди? Они же "равнее других"? Это невозможно!
Но они были вынуждены. Иначе, как стало ясно, уже на ближайшей неделе Конгресс проголосовал бы за то, чтобы оштрафовать их за неуважение к Конгрессу. И их уже заставили бы дать показания.
Поэтому они решили свидетельствовать добровольно.
"Стреляйте!"
Учитывая всё это, Билл Клинтон начал с "назидания потомкам": "никто не может быть, выше закона, даже президенты, и особенно президенты!"
Всего лишь семь месяцев уговоров и угроз - и вот, держите, вот вам наши показания, ешьте (в показаниях не было абсолютно ничего).
"Стреляйте!" - сказал Билл Клинтон председателю комиссии и выпрямился, как бы демонстрируя свою честность и открытость.
© ФотоКлинтон: "Стреляйте!"
Всё это были заранее отрепетированные слова и отрежиссированные сцены.
В остальном же, как и предполагалось, Клинтоны были немы, как рыбы.
"Нам нечего сказать!" - в один голос утверждали Билл и Хиллари.
"Я понятия не имел!"
"Я ничего не видел, ничего противоправного не сделал. Я понятия не имел о преступлениях, которые совершал Эпштейн ", - сказал Билл.
"Республиканцы заставили вчера Хиллари давать показания, хотя она не имеет никакого отношения к Эпштейну, никакого. Она даже не помнит, чтобы она с ним встречалась", - защищал он свою супругу.
Все фразы были построены очень тщательно "я не помню", "я не видел" - а доказать обратное очень трудно, даже в суде. Клинтоны продумали свои ответы так, чтобы их не обвинили в лжесвидетельстве.
И конечно же, всё отрицали.
Вот Хиллари отвечает на вопрос:
- Вы сожалеете о связи, которая у вас была с Эпштейном?
- У нас не было связи. Мы занимались благотворительностью!
- Знали ли вы Гислейн Максвелл?
- Да, но тысячи людей участвуют в "Клинтон глобал", в том числе и Гислейн.
При этом Гислейн Максвелл, подруга Эпштейна, сейчас отбывающая наказание в тюрьме, присутствует, например, на свадьбе дочери Клинтонов, как одна из почётных гостей.
Вместе с довольно известным человеком - это один из "сотрудников" Эпштейна, который как раз занимался поставками девушек.
Гислейн летала в другие страны с Клинтоном и его дочерью.
Существует множество фото Билла Клинтона и Эпштейна. Так же есть фото Гислейн и Клинтона.
© ФотоЭпштейн, Максвелл, Клинтон, Гейтс, Безос и будущий мэр Нью-Йорка Мамдани с мамой
Например, они оба плавают в бассейне. Гислейн в закрытом купальнике, а не то что все подумали. Клинтон, будем надеяться, тоже во что-то одет.
Фото пристойное, обычное. Но это всё-таки мало похоже на благотворительность?
17 раз Эпштейн посетил Белый дом с 1993 по 1995 год, когда президентом был Клинтон.
Но Клинтон этого не помнит! Очень много было посетителей.
27 раз Клинтон летал на самолёте Эпштейна.
Цели были благотворительные!
Показания, кстати, Клинтоны дали не в Конгрессе, а у себя дома.
Как и Лесли Векснер, которого допросили тоже у него дома.
© ФотоЛесли Векснер
Векснер
Лесли Векснер, владелец знаменитого бренда женского белья "Виктория сикрет", тоже утверждает, что он мало что помнит.
Дом на Манхэттене (самое большое частное здание в Нью-Йорке, а возможно, и во всем мире) он Эпштейну якобы просто продал. На самолёте Эпштейна он якобы никогда не летал (бортовые журналы, кстати, куда-то исчезли).
Правда же заключается в том, что Векснер не получил за дом от Эпштейна ни цента. Только долговую расписку.
А самолёт, на котором Векснер никогда не летал - возможно, это и правда. Но дело в том, что Векснер его Эпштейну сам и подарил!
И отдал в управление Эпштейну миллионы своих денег.
"Я был очень доверчив!" - говорит сегодня прожжённый американский делец.
Загадочное дело.
Вопрос заключается в том, пойдут ли конгрессмены дальше. Будут ли они расследовать, раскапывать это дело. И в конце концов, допросят ли этих и других свидетелей ФБР или другие службы?
Потому что пока что все просто врут в глаза.
Впрочем, Клинтону ведь не привыкать. 28 лет назад он уже врал под присягой.
Изображая жертву
В прошлый раз это происходило 28 лет назад и касалось "дела Моники Левински".
В этом году Клинтону исполняется 80 лет, и он конечно, выглядит по другому, не так как во время интрижки с роскошной стажёркой администрации Белого дома Моникой, когда ему было всего 52 года.
© ФотоКлинтон и Моника Левински
Но дело, по которому он даёт показания, намного серьёзнее. Просто несопоставимо.
В прошлый раз Клинтона обвиняли в даче ложных показаний, и только.
Моника Левински была более чем совершеннолетней, никакого насилия не было и в помине. Она даже хранила своё знаменитое синее платье со следами президента не как улику, а как реликвию.
Последствия того громкого дела были такими: импичмент не удался, все обвинения с Клинтона были сняты.
Ну разве что весь мир обсуждал потом подробности "дела Моники".
Но то, что президент дал ложные показания, было очевидно. Несмотря на выводы суда о его невиновности.
Сегодня же Клинтона, чьи эротические похождения давно стали притчей во языцех, пытаются самого представить якобы жертвой.
"Клинтон - это жертвенный агнец!"
Так сказал пресс-секретарь его фонда.
Представить даже как-то невозможно долговязую фигуру бывшего президента США в роли жертвенного барана.
Особенно если вспомнить его показания по поводу Моники Левински.
© ФотоКлинтон обнимается с Моникой Левински
"Использовали вы сигару, мистер Клинтон?"
Допрос Билла Клинтона.
28 лет назад, в августе 1998 года Клинтон, уже в статусе бывшего президента, предстал перед судом присяжных.
Кстати, тогда впервые президент США предстал перед судом присяжных. Правда, показания он давал в присутствии своих адвокатов, и в отсутствии присяжных, но под видеозапись. Запись была предоставлена суду присяжных.
Тогда же Клинтона оштрафовали на 90 тысяч долларов за неуважение к суду и запретили заниматься адвокатской практикой в Арканзасе, а также выступать в качестве адвоката в Верховном суде. Потом эти запреты были сняты, а президента оправдали.
Но всё-таки. Видеозапись вопросов и ответов примечательна тем, что подробности дела были известны (видимо, Моника дала показания). А Клинтон давал скользкие, уклончивые ответы, которые просто выводили его из-под удара.
Вопросы же были коварные и откровенные.
Например:
- Если бы Моника Левински заявила, что вы трогали её за грудь в Овальном кабинете, лгала бы она?
Что он ответил?
- Я не помню такого! У меня не было сексуальных контактов с Моникой Левински. В том смысле, как это предполагается.
- А если бы Моника Левински заявила, что вы целовали её грудь в Овальном кабинете, лгала бы она?
- Я намерен обратиться к прошлому заявлению.
- А если бы Моника заявила... (вопрос про гениталии)
- А если бы Моника заявила, что вы использовали сигару как вспомогательный инструмент для контакта?
- Прошлое заявление, прошлое заявление.
- А секс по телефону (далее идёт описание, в очень откровенной манере)?
- Прошлое заявление.
Кто же управлял?
Билл Клинтон опять пытается выйти сухим из воды, как в прошлый раз.
Но это у них с Хиллари вряд ли получится. Слишком много свидетельств не в их пользу.
Например, интересный вопрос (который не задали Клинтону): зачем у Эпштейна в особняке висел портрет Клинтона в женском платье, в том самом, в котором была Моника Левински в момент знаменитой встречи в Овальном кабинете?
Эпштейн хотел любоваться на Клинтона? Нет, конечно. Этот особняк использовался Клинтоном и их общими с Эпштейном клиентами. Это была одна группа, одна банда.
И управленцем был не Эпштейн, а именно Клинтон (а также Лесли Векслер, а также премьер Израиля Эхуд Барак, также принц Эндрю и другие).
Сегодня всех этих хищников пытаются представить "жертвами", которые ничего якобы не знали, но коварный Эпштейн их заманил на свой остров и в свой особняк. Впрочем, там все занимались только благотворительностью, конечно же.
Зачем Клинтон летал с Эпштейном 27 раз? Да это Клинтон и летал! На своем самолёте, подаренном Векслером. А Эпштейн был при них стюардом.
Речь идет о глобальной системе управления миром.
Сегодня глобалистская элита пытается представить "файлы Эпштейна" как огромный, масштабный, но всё-таки ограниченный скандал. А не образ жизни всей "глобальной элиты".
Хотя на самом деле все наоборот. Они так живут и без Эпштейна. И жертвоприношения осуществляют, и детей сексуально эксплуатируют, и на "острова любви" как летали, так и будут летать. Только без Эпштейна.
Республиканцы, члены Конгресса, в принципе возмущены тем, что во всем мире, и в том числе в США никто не дал показаний и не был допрошен по поводу "файлов Эпштейна" (кроме принца Эндрю, и вот теперь президента Клинтона).
Некоторые, правда, подают в отставку, как бывший министр финансов Саммерс, некоторые пытаются самоубиться, как бывший премьер Норвегии. Примерно представляют, видимо, какие вопросы им могут задать и что в принципе может открыться.
Некоторые пытаются выкручиваться, как Билл Гейтс.
Гейтс заявил, что он встречался всего с двумя девушками и обе были русскими! Одна - выдающийся игрок в бридж, вторая же - физик-ядерщик.
На фото видно, что он сфотографирован с совсем юными девушками. Лица, правда, закрыты. Но неужели существуют физики-ядерщики 16 - 18 лет? Даже, допустим, в России?
Будут ли всех их, в том числе чету Клинтонов, выводить на настоящие показания и подвергнут ли их настоящим допросам?
Это зависит от политической воли республиканцев, во-первых. От политической конъюнктуры перед выборами в Конгресс осенью этого года, во-вторых.
А в-третьих, в-третьих. Говорят, что Эпштейн, с помощью частных детективов, сделал шесть тайников в разных штатах или даже за пределами США. И содержимое этих тайников неизвестно.
Вот это может стать действительно информационной бомбой для всей правящей глобалистской группы.
Ну а пока что "не видел, не знал, не участвовал, 27 раз летал на самолёте, ничего не помню".
Амнезия!
