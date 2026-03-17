Как Фёдор Волков стал Хведиром Вовком и изобрёл "украинскую расу"

17 марта 1847 года в семье отставного русского военного родился Фёдор Волков. Став украинофилом, он начал зваться "Хведір Вовк", и всю жизнь потратил, доказывая расовое превосходство украинцев над русскими

2026-03-17T08:00

Фёдор Волков родился в селе Крячковка Полтавской губернии (ныне Пирятинский район Полтавской области), где его отец, отставной военнослужащий Русской императорской армии, служил экономом у помещика. Получив хорошее домашнее образование, юноша продолжил обучение в Нежинском лицее.Окончив лицей с отличием в 1865 году, Фёдор поступил на естественное отделение физико-математического факультета Новороссийского университета в Одессе. В следующем году он перешёл в Киевский университет, где сразу же попал под крыло профессора Владимира Антоновича, стал его идейным последователем и продолжателем этнографических, антропологических и археологических работ.Антонович тогда был главным киевским украинофилом. Его называли "учёным хохлом при генерал-губернаторе" – Антонович с 1863 года работал главным редактором "Временной комиссии для разбора древних актов" при канцелярии Киевского, Подольского и Волынского генерал-губернатора, и сохранял этот пост до 1880-го при нескольких губернаторах.Хотя Антонович разорвал связи с польской общиной, и присоединился к "хлопоманам" – польской "золотой молодёжи", которая решила буквально создать и возглавить украинский народ, который станет союзником польского в борьбе против России. В созданной в 1859 году первой достаточно массовой украинофильской организации – Киевской громаде – значительная часть членов была поляками (Антонович, Рыльский, Чубинский и другие).После окончания Киевского университета в 1871 году, Волков стал членом громады, участвовал в организации воскресных школ, издании украинофильской литературы, сборе этнографических материалов.В 1874-76 годах Фёдор Волков работал в канцелярии Киевской контрольной палаты, одновременно сотрудничал с Юго-западным отделением Русского географического общества. Он принимал участие в подготовке Третьего археологического съезда, который прошел в Киеве в августе 1874 года под председательством графа Алексея Уварова. Волков выступил на нём с докладом "Отличительные черты южнорусской народной орнаментики".В Эмсском указе императора Александра II (май 1876 года), направленном против украинофилов, было прямо указано на необходимость высылки Драгоманова и Чубинского как "неисправимых и опасных в крае агитаторов". Чубинского "выслали" в Санкт-Петербург, где он получил работу делопроизводителя, а Драгоманов к моменту издания указа уже развернул в Женеве деятельность типографии, которая печатала запрещённую в России литературу.В 1876 году Волков бросил службу в Киеве и фактически стал курьером, доставлявшим книги и журналы из Женевы в Россию. В частности, в середине 1878-м он привёз в Киев первый выпуск издаваемого Драгомановым сборника "Громада" с призывающими к революции статьями Александра Герцена, и сразу же попал под надзор полиции. Лишь весной 1879 года Фёдору Волкову удалось через Одессу нелегально попасть в Женеву. Именно тогда он стал называть себя на казацкий манер "Хведір Вовк".В эмиграции Волков продолжал научную работу. С 1887 года он, как сказали бы сейчас, "сел на гранты" французских властей, и стал развивать теорию антропологического и чуть ли не расового отличия украинцев от русских.Волков занимался в Парижской школе антропологии у ведущих французских учёных того времени, издал свои работы по этнографии славянского населения Добруджи и Задунайской Сечи. Мировое признание принесло ученому чрезвычайно интересное исследование, построенное на широком материале мировой сравнительной этнографии с привлечением огромного числа источников, – "Брачный ритуал и обряды на Украине" (1892). Парижское антропологическое общество наградило Волкова Большой медалью имени Поля Брока за достижения в области палеоантропологии.Из сторонника социализма и федерации славянских народов к началу XX века он стал приверженцем независимой Украины. Потому неудивительно, что с момента создания в Париже в 1901 году так называемой "Русской Высшей школы общественных наук" Волков стал преподавателем этого учебного заведения.В частности, занятия в Школе посещали Лев Троцкий и Анатолий Луначарский, а также один из лидеров "Бунда" Давид Петровский. В 1903 году в рамках Школы выступал со своими речами лидер большевиков Владимир Ленин, курс лекций по теории классовой борьбы объёмом в 20 часов прочитал в Школе в том же году лидер эсеров Виктор Чернов. Фёдор Волков, который в 1901 году защитил докторскую диссертацию "Скелетные видоизменения ступни у приматов в человеческих расах", попал в постоянный преподавательский состав Школы. В 1903 году стараниями Волкова прочитать курс лекций по истории Украины в Школу был приглашён Михаил Грушевский.В докладе 1897 года в парижском Антропологическом обществе Волков говорил об украинцах как о "нации, этнический характер которой можно достаточно хорошо определить анатомическими, этнографическими и лингвистическими особенностями". С 1898 года Волков возглавлял этнографическую комиссию Научного общества имени Т. Шевченко во Львове. Антропометрические экспедиции ученого в Галиции проводились по просьбе главы этого общества Михаила Грушевского при финансовой поддержке австрийского правительства. Примечательно, что часть собранных в Галиции коллекций Волков в 1903 году продал Русскому музею императора Александра III (ныне Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге).В 1905 году Волков получил разрешение вернуться в Россию. Он жил в Санкт-Петербурге, сначала работал хранителем Этнографического отдела Русского музея, с начала 1907 года читал лекции в Петербургском университете в качестве приват-доцента кафедры географии и этнографии. Как пишут его биографы, "здесь он создал собственную школу, через которую стремился популяризировать украинскую науку, даже если ему часто не хватало для этого национально ориентированных студентов".С 1907 года Волков стал одним из первых исследователей палеолитической Мезинской стоянки (ныне в Черниговской области). Учёный также продолжил этнографические экспедиции в Галиции, Буковине и Угорской Руси, которые стали основой для "Галицийской выставки" в Русском музее в марте-апреле 1914 года, призванной обосновать присоединение Галиции к России.Фёдор Волков был глубоко вовлечен в общественную жизнь украинцев Петербурга, состоял в Обществе им. Т. Шевченко и Украинском политическом клубе. Он был дружен с Максимом Ковалевским и другими членами "Громады", объединившей украинцев-депутатов Первой Государственной думы. Рупором этой группы стал журнал "Украинский вестник", выходивший с участием Грушевского, Овсянико-Куликовского, Русова и других видных либералов.С 1911 года Волков – председатель Русского антропологического общества, возглавлял редакцию ежегодника этого общества, организовал украинский отдел в экспозиции Русского музея. Вместе с Грушевским Волков был одним из редакторов первого издания по украиноведению – "Украинский народ в его прошлом и настоящем" (1914-1916). Именно там были опубликованы главные труды учёного – "Антропологические особенности украинского народа" и "Этнографические особенности украинского народа".В них Волков заявил об относительном физическом однообразии украинского народа и принадлежности его к адриатической (динарской, ядранской) расе, охватывающей также южных и часть западных славян. Физические черты, характерные для большинства украинцев, он назвал "украинским антропологическим типом".Волков заявил о кардинальных отличиях украинцев от русских и "безоговорочных свидетельствах огромного количества общих черт украинцев с цивилизованными европейскими народами". По большому счёту, это было подведение антропологической базы под тезисы, высказанные Николаем Костомаровым ещё в 1861 году в статье "Две русские народности". Неудивительно, что в 1916 году Фёдор Волков получил от Франции Орден Почётного легиона.Определение соотношения категорий расы, народности и "типа", а также методов антропологической классификации было, очевидно, центральным методологическим вопросом в российской антропологии начала ХХ века. Его обсуждение прослеживалось и в критике методов школы Волкова Ефимом Чепурковским, и в полемике крупнейшего российского антрополога Дмитрия Анучина с Волковым. По мнению Анучина, Волков смешивал антропологическую и лингвистическую классификации, предлагая называть адриатическую расу славянской, вопреки автору этого термина Жозефу Деникеру, отнюдь не ограничивавшему ее славянами. Главное же – Волков не допускал "присутствия среди малороссов различных антропологических типов".Анучин показал, что даже на основании данных самого Волкова видно: "украинцы вовсе не образуют однородной антропологической массы и варьируются в своих признаках, как и все другие европейские племена и народы".Несмотря на критику, в 1917 году Волков был награждён большой золотой медалью им. П. Семёнова-Тян-Шанского Императорского Русского географического общества. После создания УНР Волков засобирался в Киев, но по дороге из Петербурга, в ныне белорусском Жлобине, учёный внезапно умер 29 июня 1918 года.Коллекции и архив Фёдора Волкова в 1920 году были перевезены из Петрограда его учеником Александром Алешо. Он организовал в Киеве "Музей антропологии и этнологии имени Хведира Вовка" (в настоящее время структура НАН Украины), и стал его первым директором. Хотя сам учёный в советские времена считался "украинским буржуазным националистом", его архив последовательно упорядочивали (эта работа была завершена только в начале 2000-х).Ныне на Украине Волков (естественно, как Вовк) наряду с Костомаровым считается одним из основоположников учения о близости украинцев к европейцам, а также их кардинальном отличии от русских. В России же, вклад учёного в антропологию, археологию и этнографию по-прежнему высоко оценивается.

Олег Хавич

