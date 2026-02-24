https://ukraina.ru/20260224/andrey-suzdaltsev-esli-zapad-peredast-kievu-yadernoe-oruzhie-rossiya-okazhetsya-v-polozhenii-ssha-i-1076008245.html

Андрей Суздальцев: Если Запад передаст Киеву ядерное оружие, Россия окажется в положении США и Израиля

Андрей Суздальцев: Если Запад передаст Киеву ядерное оружие, Россия окажется в положении США и Израиля

Фактически мы сейчас становимся на позицию США. Американцы уже нападали на Иран вместе с Израилем под предлогом того, что Иран имеет программу обогащения урана и якобы готовится напасть на Израиль. Мы оказываемся в ситуации США и Израиля одновременно. Мы сможем душить Украину, а заодно и тех, кто ей это ядерное оружие пытается передать.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев.Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие и средства его доставки, намереваясь замаскировать эту передачу под якобы собственную разработку Киева. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.- Андрей Иванович, в 2022 году тогда еще президент Зеленский высказал претензии на обладание Украиной ядерным оружием. Судя по сообщению СВР, западные союзники Киева спустя четыре года СВО пришли к выводу, что это пора сделать?- Это пока разведданные. Но хочу отметить, что весь этот сценарий я описывал неоднократно с 2022 года. Когда ситуация для Киева и Европы будет обостряться. Они обязательно передадут пару ядерных боеголовок. И при этом объявят, что гениальные украинские ученые собрали в подвалах ядерную бомбу.Если такое оружие попадет на Украину, они его немедленно используют. Прежде всего по Крымскому мосту, крупнейшим предприятиям ВПК и, наверное, по Москве. Это оружие на складе не залежится. По этому поводу я неоднократно выступал на пресс-конференциях, организованных вашим изданием.Не думаю, что в ответ мы будем бомбить Европу. Но в нашем случае мы говорим только об ответных мерах. Думаю, на официальном уровне необходимо безапелляционно объявить, что в качестве ответа будут использованы баллистические ядерные ракеты "Орешник" и "Искандер". То есть утверждать, что создателями ядерного оружия являются украинцы не стоит.Запад не допустит поражение Украины и, чтобы сохранить её на карте мира, будет создавать ей ядерный потенциал.- Как именно эта информация может повлиять на переговорный процесс? Например, Дмитрий Медведев заявил, что сейчас все изменится радикально. А как?- Тут есть плюсы и минусы.Понятно, что Украина, Великобритания и Франция в этом не признаются. Они будут выкручиваться. Но это накалит ситуацию с переговорами и позволит нам занять более жесткую позицию в духе: "Какие могут быть компромиссы, если у Украины появится ядерное оружие?".Но я бы не сказал, что тут для нас сплошные плюсы.Фактически мы сейчас становимся на позицию США. Американцы уже нападали на Иран вместе с Израилем под предлогом того, что Иран имеет большую и развитую программу обогащения урана и якобы готовится напасть на Израиль. Это дает повод нагрузить Иран всевозможными санкциями и периодически его бомбить. Сейчас новая операция готовится. Так какие же претензии к нам? Мы оказываемся в ситуации США и Израиля одновременно. Мы сможем душить Украину, а заодно и тех, кто ей это ядерное оружие пытается передать.Все это надо тщательно продумать и грамотно использовать. Этим СВР и занимается.- Информация о возможной передаче ядерного оружия совпала по времени с сообщениями о том, что украинская ракета "Фламинго" нанесла удар по Воткинскому заводу в Удмуртии, где собирается один из компонентов нашей ядерной триады - межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 "Ярс".- Ракета "Фламинго" дорогая, ее дальность до 3000 километров. На Украине организовать ее сборку невозможно. Это полноценный носитель ядерного оружия. Сейчас ее завезли на Украину, и украинские ракетчики проходят практику, запуская эту ракету по российским объектам. Это можно считать подтверждением точки зрения Службы внешней разведки о том, что такая операция (удар ядерным оружием) готовится.Ядерная боеголовка без носителя не имеет смысла. Так что ракета "Фламинго" — это необходимы компонент для такой операции.- Осознают ли в Киеве, Париже, Лондоне, что у России теперь будут развязаны руки для применения более широкого спектра вооружений по Украине?- Нет. После провокаций с нашими танкерами в Балтийском море, заявлений по поводу блокады Калининграда они уверены, что Россия не решится на ядерную войну.Они цинично считают, что Россия понесла огромные потери в годы Второй мировой войны и теперь у нее есть барьер, который мешает ей использовать ядерное оружие даже в ответ.- Вы упомянули конфронтацию вокруг иранской ядерной проблемы. Как очередная война на Ближнем Востоке скажется на ситуации на Украине?- Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, считают на Западе. Угрозы и бомбёжка страны, которая не является ядерной, как это было в июне прошлого года, ставит вопрос о недопустимости претензий к нам. Но Запад считает, что может себе это позволить.Давайте скажем откровенно, Трамп за последние месяцы доказал, что говорить о многополюсном мире пока рано. Он пытается доминировать, и у него это получается.- Недавно появилась информация, что Россия будет снабжать нефтью Кубу, которая оказалась в ситуации экономической блокады. Будет ли Трамп пропускать российские суда с нефтью для Острова Свободы? Что он потребует взамен?- Давайте исходить из следующих моментов.Жизнь заставила Россию стать обладателем огромного танкерного флота. Мы могли бы залить Кубу нефтью выше головы, чтобы они в ней купались. Понятно, что мы в таких объемах ее не поставим. В частности, танкер Sea Horse ("Морской конек") газойль – топливо для выработки электроэнергии. Объемы его перевозки неизвестны. А других танкеров мы пока не видим.Такие поставки уже были в 1960-е, 1970-е и даже 1980-е годы. Потом начались поставки из Венесуэлы. При этом четверть нефти для собственных нужд Куба добывает сама. Ей эти месторождения наши геологи находили. Мы, конечно, можем отправить ей караваны с нефтью. Но только в сопровождении военно-морского флота и наличия на танкерах специальной боевой дружины. Тогда никаких нюансов не будет.Если же будут другие нюансы, Трамп скажет, что принял решение, которое важно для всего мира. Он это уже делает в вопросе покупки разными странами активов Лукойла, когда они спрашивают об этом разрешения у американцев.- Тут сразу же напрашивается аналогия с Карибским кризисом.- А он никуда и не делся.Меня как политолога-международника смущал и одновременно обнадеживал один момент: мы выходили из Карибского кризиса без подписания каких-то документов. Это были устные договоренности, в соответствии с которыми США не трогали Кубу. Они ее не трогали более 60 лет. А теперь получается, что они эти соглашения нарушают. Это к вопросу о том, договороспособны ли американцы.Понятно, что Украина недоговороспособна. Мы же с ней подписывали договор о мире и дружбе, по которому она должна быть нейтральной и безъядерной страной. Как вы понимаете, все оказалось по-другому. США свое слово вроде бы держали. Но вот эта блокада Кубы показывает, что они слово свое не держат.Это очень интересный момент. О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: ВСУ опасаются броска на Харьков и укрепляют оборону за счет "Октавы" и "Дамбы"

