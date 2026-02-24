https://ukraina.ru/20260224/1075992880.html

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ опасаются броска на Харьков и укрепляют оборону за счет "Октавы" и "Дамбы"

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

С каждым днем обостряется обстановка вдоль границы Харьковской и Белгородской областей. Скоротечные бои периодически вспыхивают в лесопосадках и вдоль русла Северского Донца, а также вблизи Травянского и Муромского водохранилищ.На Золочевском участке фронта в последние дни отмечается беспрецедентная плотность работы ствольной и реактивной артиллерии группировки войск "Север". По информации с мест, такой интенсивности ударов не наблюдалось уже очень давно — залпы орудий методично обрабатывают позиции противника, превращая окрестные поля в дымящиеся воронки.Украинская армия на Харьковском направлении испытывает катастрофическую нехватку личного состава, поэтому на линии боевого соприкосновения в большом количестве применяет дроны в комплексе средств РЭБ. В частности, на передний край уже доставлены новые образцы системы РЭБ под названиями "Октава" и "Дамба", которые противник использует для подавления беспилотников, связи и навигации. Они предназначены для защиты бронетехники и личного состава от российских дронов-камикадзе и разведчиков, создавая активные радиопомехи в рабочих частотах. Действуют как окопный или мобильный РЭБ: "ослепляют" БПЛА, срывают связь между оператором и дроном и подавляют каналы управления, заставляя дроны терять ориентацию или падать.По данным разведки в тыловых районах на севере Харьковской области в районе Дергачей, Лозовенек и Малой Даниловки ВСУ усиленно готовят оборонительные рубежи, опасаясь наступательных действий подразделений российской армии в сторону окружной автомобильной трассы. В нескольких километрах юго-западнее Казачьей Лопани в селе Турово наши разведчики выявили пункт управления БПЛА ВСУ, а также замаскированные огневые позиции ствольной артиллерии. Они размещались на возвышенности, откуда даже невооруженным глазом просматривается граница с Белгородской областью. Наши огневые средства нанесли серию ударов, средства объективного контроля подтвердили уничтожение объектов противника.На Волчанском участке штурмовые группы "северян" продвигаются у Старицы и у соседнего Избицкого. ВКС работают по позициям противника в лесах по берегам Северского Донца. В населенных пунктах и лесных массивах возле Волчанска продолжаются интенсивные боестолкновения. По-прежнему эффективно и точечно работают авиация ВКС РФ и расчеты "Гераней-2", уничтожая логистические узлы ВСУ. Противник пытается повысить устойчивость обороны за счет увеличения количества личного состава на позициях, эти попытки в большинстве случаев пресекаются нашими огневыми средствами.

