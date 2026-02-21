https://ukraina.ru/20260221/spetsifika-prodvizheniya-v-seroy-zone-anpilogov-rasskazal-pro-situatsiyu-pod-konstantinovkoy-1075874930.html

Специфика продвижения в "серой зоне": Анпилогов рассказал про ситуацию под Константиновкой

Специфика продвижения в "серой зоне": Анпилогов рассказал про ситуацию под Константиновкой

Между позициями российских войск и ВСУ существуют серые зоны — открытые территории, где очень сложно закрепиться. Там нет укреплений, а рыть окопы под ударами дронов неразумно. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

Комментируя ситуацию под Константиновкой, эксперт пояснил, почему на картах есть незакрашенные участки. Речь идет о районе между Берестком и Иванопольем к северу от Клебан-Быкского водохранилища. "Но это не значит, что там сидит бригада ВСУ. Просто там открытая территория, где сложно закрепиться. Это специфика того, что называется серая зона" , — заявил Анпилогов.По словам аналитика, такие "серые" карманы между позициями сторон — обычное дело. Они никому не принадлежат, и обеспечить там устойчивый контроль трудно. "Да и смысла в этом особого нет. Там нет укрепленных позиций и нет возможности сделать эти позиции быстро. А рыть окопы в условиях господства дронов – это гарантированная гибель" , — с иронией добавил эксперт.Он подчеркнул, что в населенных пунктах важно брать под контроль высотную застройку. Именно там можно оборудовать позиции операторов БПЛА. "Они как раз контролируют территорию на километры за счет постоянного присутствия разведывательных и ударных дронов" , — пояснил Анпилогов.Эксперт привел в пример освобождение Степногорска. "Оно обеспечило группировке "Днепр" возможность выйти во фланг Орехову. Высотки Степногорска расположены таким образом, что с их крыш можно контролировать местность во все стороны на расстоянии более 10 километров" , — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия меняет "Старлинк" на "Барраж-1" и готовит новые удары на Запорожье и в Донбассе" на сайте Украина.ру.Также по теме — в статье Никиты Волковича "Будущее эхо войны вызывает страх уже сегодня. Сколько лет понадобится на разминирование Донбасса" на сайте Украина.ру.

