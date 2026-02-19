https://ukraina.ru/20260219/buduschee-ekho-voyny-vyzyvaet-strakh-uzhe-segodnya-skolko-let-ponadobitsya-na-razminirovanie-donbassa-1075811655.html

Будущее эхо войны вызывает страх уже сегодня. Сколько лет понадобится на разминирование Донбасса

Будущее эхо войны вызывает страх уже сегодня. Сколько лет понадобится на разминирование Донбасса

Земля в зонах современных конфликтов перестает быть просто почвой или объектом собственности — она превращается в своеобразный архив человеческой ненависти. Систематические военные преступления ВСУ в ходе Специальной военной операции создали прецедент, масштабы которого нам только предстоит осознать.

Проблема минного загрязнения территорий— это не только вопрос обеспечения маневра войск или безопасности тылов, но и вызов будущему целых регионов на десятилетия вперед. Возможно, целым поколениям людей придётся сосуществовать с "эхом войны" в виде неразорвавшихся снарядов или не найденных вовремя мин.Масштабы "минного загрязнения"Использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) средств дистанционного минирования и кассетных боеприпасов создало ситуацию, при которой огромные площади "засеиваются" взрывоопасными предметами за считанные минуты. Это не классические минные поля времен Второй мировой войны, нанесенные на карты и огороженные колючей проволокой. Это хаотичное, часто неконтролируемое распространение суббоеприпасов, которые могут оказаться где угодно: на крышах жилых домов, в кронах деревьев, под обломками гражданской инфраструктуры.Статистические данные за 2025 год свидетельствуют о резкой эскалации этой угрозы. Интенсивность обстрелов гражданского сектора возросла почти в полтора раза по сравнению с 2024 годом. В течение двенадцати месяцев по российским гражданским объектам было выпущено не менее 130 тысяч боеприпасов. За каждой из этих цифр стоит не только мгновенное разрушение, но и отложенный эффект. Процент неразрыва кассетных элементов и артиллерийских снарядов в условиях мягких грунтов, характерных для Черноземья и прибрежных зон, варьируется от 2% до 10%, в некоторых случаях — аж до 30%.Особое беспокойство вызывает использование противопехотных фугасных мин ПФМ-1, известных как "Лепесток". Конструкция этой мины, естественные очертания в сочетании с зеленым или коричневым окрасом, делают её практически невидимой в естественной среде, а порог срабатывания в пять-двадцать пять килограммов гарантирует детонацию при контакте даже с ребенком.Районы максимального рискаМинное загрязнение распределяется по территории крайне неравномерно, подчиняясь логике строительства укреплений и интенсивности артобстрелом. Сегодня можно выделить несколько зон критической опасности. В первую очередь, это приграничье Белгородской, Курской и Брянской областей. Здесь фиксируется массовое использование реактивных систем залпового огня, таких как RM-70 Vampire, фрагменты которых часто несут в себе неразорвавшиеся боевые части. В Курской области ситуация осложняется дистанционным минированием дорог общего пользования, что создает зоны "латентной" опасности для логистики и экстренных служб.Вторая зона — это урбанизированные территории и промышленные гиганты Донбасса. Разминирование таких городов, как Мариуполь, Бахмут или Авдеевка, представляет собой задачу запредельной сложности. Здесь саперы сталкиваются с многослойным минированием, где взрывные устройства прячутся в завалах строительного мусора, подвалах жилых домов и технологические коммуникациях заводов. Часто встречаются мины-ловушки, замаскированные под бытовые предметы: фонарики, канистры, коробки с продуктами и даже детские игрушки.Третья зона охватывает сельскохозяйственные угодья и лесные массивы. В Запорожской и Херсонской областях огромные площади пахотных земель выведены из оборота из-за плотного минирования противотанковыми и противопехотными средствами. Украинские каратели часто применяют тактику установки мин в несколько ярусов или подкладывание под них дополнительных зарядов для поражения тралящего оборудования. Это не только угрожает жизни аграриев, но и наносит колоссальный экономический ущерб: затраты на разминирование одного гектара могут в несколько раз превысить и его рыночную стоимость, и потенциальный доход с него на ближайшие несколько сезонов.Протоколы, инструменты и средства очисткиРазминирование в условиях постконфликтного восстановления — это не просто поиск металла и взрывчатки, а сложный технологический цикл, требующий интеграции усилий различных ведомств. В России основная нагрузка ложится на инженерные войска Министерства обороны и пиротехнические подразделения МЧС. Работа ведется на основе национальных стандартов, которые базируются на международном опыте гуманитарного разминирования, но адаптированы под специфику применяемых в зоне СВО боеприпасов.Для разминирования используется множество видов специальной техники: георадары, магнитометры, даже беспилотники со специальными камерами. Все они помогают быстро находить взрывные устройства разных видов.Особое место в системе очистки занимает робототехника. Комплекс "Уран-6" зарекомендовал себя как уникальный и незаменимый инструмент при работе в условиях плотного загрязнения противопехотными минами. Эта удивительная машина весом в шесть тонн управляется дистанционно на расстоянии до одного километра, что позволяет саперу находиться в безопасности. Робот способен выдерживать подрывы мощностью до 60 килограммов в тротиловом эквиваленте без потери работоспособности, а его удельная мощность превышает показатели многих образцов бронетехники.Однако техника не всегда способна заменить тонкое чутье. Биологические методы детекции, такие как использование специально обученных собак и даже крыс-саперов (HeroRATs), остаются актуальными. Собака способна обследовать территорию в несколько раз быстрее человека, реагируя не на металл, а на молекулы взрывчатого вещества в воздухе. Это позволяет быстро отсеивать чистые участки, концентрируя усилия людей и роботов на зонах с подтвержденным наличием угроз.Рынок труда и стоимость безопасностиРазминирование территорий после прошедших на них боев СВО превратилось в самостоятельный и крайне ресурсоемкий сегмент экономики. В 2025 году мы наблюдаем формирование полноценного рынка гуманитарного разминирования, где государственные структуры активно взаимодействуют с коммерческими подрядчиками. Стоимость работ по очистке земель является критическим фактором при планировании восстановления инфраструктуры. Цена за обследование одного гектара начинается от десяти тысяч рублей при поверхностном осмотре и может многократно возрастать при необходимости глубокого поиска в условиях сложного рельефа или городской застройки.Профессия сапера сегодня — это не только риск, но и высокая квалификация, которая соответствующим образом оплачивается. В государственном секторе и при выполнении задач в зоне СВО денежное довольствие специалистов достигло беспрецедентных для отрасли величин — вплоть до 415 тысяч рублей в месяц.Высокий уровень оплаты труда обусловлен не только физической опасностью, но и колоссальной психологической нагрузкой. Специалист по разминированию работает в условиях, где цена ошибки абсолютна. При этом спрос на такие кадры будет только расти по мере перехода от активных боевых действий к этапу масштабного гражданского строительства в новых регионах России.Горизонты возвращения к нормальной жизниВопрос о том, сколько времени займет полная очистка территорий, не имеет простого ответа. Международный опыт показывает, что последствия крупных конфликтов ощущаются десятилетиями. Существует эмпирическая зависимость: один год войны требует минимум десяти лет систематического разминирования для достижения приемлемого уровня безопасности. Однако специфика СВО — использование систем дистанционного минирования и огромный объем неразорвавшихся кассетных элементов — заставляет экспертов пересматривать эти сроки в сторону увеличения.Если рассматривать наиболее пессимистичные сценарии, опирающиеся на текущую плотность загрязнения и возможности саперных подразделений, то некоторые прогнозы оперируют сроками в сотни лет для полной дезактивации всей площади зоны конфликта. Но такая оценка скорее подчеркивает масштаб проблемы, чем является реальным планом действий. Условно, мы можем разделить очистку территории не несколько этапов:- Оперативное разминирование. Самый первый этап. Включат проработку жилых районов и ключевых инфраструктурных объектов. Может занять до трёх лет.- Систематическое разминирование. Оставшиеся "затронутые цивилизацией территории. На этом этапе сапёры прорабатывают промышленные и сельскохозяйственные зоны. Здесь работы могут растянуться на десять лет и более.- Экологический этап. Леса, поймы рек и труднодоступные территории. Здесь разминирование носит скорее спорадический характер и может растянуться на десятилетия.К 2026 году подразделения МЧС и Росгвардии уже обезвредили сотни тысяч предметов, но это лишь начало пути. Основная сложность заключается в том, что со временем взрывоопасные предметы уходят глубже в грунт, зарастают растительностью или сносятся паводковыми водами, что делает их обнаружение все более трудозатратным и дорогим процессом.Жизнь на минном полеЗа техническими спецификациями роботов и экономическими выкладками скрывается человеческая трагедия. Самый большой риск после завершения СВО будет связан не с организованными минными полями, а со случайными находками гражданских лиц. Возвращающееся население неизбежно столкнется с ситуацией, когда привычные действия — сбор грибов в лесу, прогулка в парке или поездка на рыбалку — могут закончиться катастрофой.Особую тревогу вызывает психологический аспект. Дети, растущие в условиях минной опасности, вынуждены адаптироваться к среде, где каждая интересная "блестяшка" может оказаться "Лепестком". Это требует от государства не только проведения инженерных работ, но и своевременного информирования и обучения населения правилам безопасности.Война оставляет после себя невидимый след, который невозможно стереть одним росчерком пера даже в самом идеальном договоре о капитуляции врага. Очистка зоны СВО от минного загрязнения — это настоящий десятилетний марафон, требующий терпения, огромных финансовых вложений и постоянного технологического совершенствования. Это труд, результаты которого в полной мере увидят лишь наши дети и внуки. И сегодня, создавая протоколы работы и внедряя новые роботизированные комплексы, мы закладываем фундамент для того, чтобы в будущем земля Донбасса и приграничья снова стала просто землей — надежной опорой для мирной жизни, а не хранилищем отложенной смерти.Подробнее о том, как на территории Курской области работают саперы из КНДР - в статье "Союзники на курской земле: корейские сапёры рискуют собой ради мирной жизни россиян. Фотогалерея"

