"Бутерброд" Трампа и Путина, худший покерфейс ЕС и валентинки от Белого дома. Неделя необычных фотофактов

Гренландии предложили "определить отношения", но забыли спросить, хочет ли она вообще "встречаться" с США. В Сети набирает популярность "Лицо европейской дипломатии". Президенты США и Росси Дональд Трамп и Владимир Путин "поделили Европу на десерт". Глава Белого дома продемонстрировал идеальный план урегулирования — "закрыть глаза" на проблемы

В субботу, 14 февраля, на карте Новосибирска вновь появился удивительный "Город эскимосов" — здесь прошел ежегодный традиционный зимний фестиваль по строительству снежных хижин Иглу-2026.Организаторы превратили его в настоящее этно-приключение. Пока одни участники с математической точностью вырезали блоки для идеального купола, другие с головой погрузились в культуру Севера. Гости праздника учились отличать чум от яранги, пробовали северные деликатесы и согревались не только горячим чаем, но и зажигательными современными ритмами.В тот же день в Белом доме решили, что геополитические амбиции — тоже чувства, причем страстные. Администрация президента США опубликовала подборку праздничных валентинок.На одной из открыток красуется президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Ты захватил мое сердце", — говорится в подписи к снимку.Но самым пикантным экспонатом праздничной коллекции стала валентинка, посвященная Гренландии. На ней написано, что "пришло время определить наши отношения".В воскресенье, 15 февраля, в Китае создали кошачий мегаполис. Китайский YouTube-блогер с инженерным образованием Син Чжилэй построил для своих кошек полноценное мини-метро.Каждая часть метро детализирована. Поезд скользит по туннелям и прибывает на станцию, предназначенную для пассажиров-котов. Двери платформы открываются синхронно с дверями поезда, поэтому они могут легко заходить и выходить. Реализма добавляет конструкция мини-эскалатора.В понедельник, 16 февраля, в Сети стало набирать популярность вирусное фото главы европейской дипломатии Каи Каллас, а авторитетное издание Politico уже окрестило это выражение лица "худшим покерфейсом" сезона.Её выражение лица, по мнению статьи, символизирует недовольство Европы в адрес США. Когда постоянный представитель США при ООН, Уолтц, делился успехами Вашингтона в завершении ряда войн, глава европейской дипломатии поджала губы и надула щёки.Тогда же в "розовый понедельник" (Rosenmontag), Рейнская область облачилась в конфетти и оторвалась на полную катушку. По устоявшейся традиции, карнавальные шествия — это не просто пляски в перьях, а злая и остроумная сатира на все, что происходит в политике. И 2026 год не стал исключением. Гвоздем программы стала платформа, изображающая американского лидера в весьма агрессивном амплуа: Трамп с размаху бьет кулаком Иисуса Христа. Если Спаситель на этой платформе традиционно олицетворяет любовь к человечеству (о чем красноречиво гласит надпись на его одеянии "Love & humanity"), то на рукаве президента США красуется аббревиатура "ICE" (иммиграционная и таможенная служба).Кроме того, в центре внимания зрителей оказалась платформа, изображающая двух мировых лидеров — президента России Владимира Путина и главу Белого дома Дональда Трампа. Согласно замыслу художников, главы государств с явным аппетитом "поедают" Европу, причем с двух противоположных сторон, намекая на геополитическое давление и раскол на международной арене.Также были замечены куклы с надписью "Холод: ещё одно военное преступление России на Украине".Во вторник, 17 февраля, прошел Китайский Новый год, также известный как Праздник весны или Лунный Новый год — один из самых значимых и широко отмечаемых праздников в Китае. Яркие украшения к знаменательному дню были замечены не только в Пекине, Гонконге, но и в Москве.В среду, 18 февраля, на трассу в Вальтеллине выбежал крупный четвероногий "спортсмен", которого зрители с перепугу окрестили волком. Момент истины настал на финишной прямой. Хорватская лыжница Тена Хаджич выкладывалась по полной, когда внезапно её догнал хвостатый спринтер. Четвероногий наглец подбежал к аргентинке Наяре Диас Гонсалес и прямо перед финишной чертой с чувством обнюхал её, словно проверяя, не нарушает ли та антидопинговые правила, после чего эффектно пересек линию финиша.Организаторам даже пришлось публиковать официальный "фотофиниш" с изображением собаки, зафиксировав момент пересечения ею черты.В тот же день, 18 февраля, в Сети появилась фотография, на которой поезд едет по затопленным полям под Франкфуртом в Германии. В четверг, 19 февраля, на льду Байкала, близ поселка Хужир, в рамках фестиваля появилась композиция, заставляющая замереть даже видавших виды путешественников: фигура младенца, спящего в прозрачных водах.Как поясняют авторы, младенец в мировых культурах — символ чистоты и нового начала. Получилось действительно сильно: кажется, что вот-вот вода сомкнется над головой ледового малыша, но нет — он спит себе в ледяной колыбели под охраной сибирских ветров.В пятницу, 20 февраля, в столице США состоялось первое заседание "Совета мира", созданного по инициативе президента Дональда Трампа для урегулирования конфликта в секторе Газа.Пока делегаты различных стран с жаром вещали о судьбах глобального перемирия, глава Белого дома... уснул. Комментаторы отмечают: веки американского лидера сомкнулись ровно в тот момент, когда ораторы, судя по всему, перешли от тезисов о разоружении к техническим деталям финансирования миротворческих миссий. Или просто затянули вступление.

