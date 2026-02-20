Освободит ли Россия новые регионы и что будет после переговоров по Украине в Женеве — Мартынов - 20.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260220/osvobodit-li-rossiya-novye-regiony-i-chto-budet-posle-peregovorov-po-ukraine-v-zheneve--martynov-1075880851.html
Освободит ли Россия новые регионы и что будет после переговоров по Украине в Женеве — Мартынов
Освободит ли Россия новые регионы и что будет после переговоров по Украине в Женеве — Мартынов - 20.02.2026 Украина.ру
Освободит ли Россия новые регионы и что будет после переговоров по Украине в Женеве — Мартынов
Политолог, директор Международного института новейших государств и доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в эфире Украина.ру... Украина.ру, 20.02.2026
2026-02-20T13:36
2026-02-20T13:36
видео
россия
женева
украина
алексей мартынов (политолог)
виктор орбан
telegram
украина.ру
международные отношения
международная политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/14/1075880514_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_00e868cbc6424cb9e0681eab38cce1d9.png
Политолог, директор Международного института новейших государств и доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в эфире Украина.ру прокомментировал ход переговорного процесса в Женеве, а также сделал выводы по итогам Мюнхенской конференции по безопасности и проанализировал ситуацию с замедлением работы Телеграм в России:00:32 - Итоги переговоров в Женеве;02:15 - Кто готов к заключению мира?04:39 - О целях Мюнхенской конференции по безопасности;09:32 - О парламентских выборах в Венгрии и оппонентах Виктора Орбана;14:46 - О замедлении работы Телеграм в России. ТГ-канал Алексея Мартынова: t.me/martynov2021Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
россия
женева
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/14/1075880514_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5e68bf76dae7120812e9db0c2da86775.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, женева, украина, алексей мартынов (политолог), виктор орбан, telegram, украина.ру, международные отношения, международная политика, вторая мировая война, мюнхенская конференция по безопасности, когда будет мир, мир с украиной, выборы, парламентские выборы, ес, переговоры, итоги переговоров, видео
Видео, Россия, Женева, Украина, Алексей Мартынов (политолог), Виктор Орбан, Telegram, Украина.ру, международные отношения, Международная политика, Вторая мировая война, Мюнхенская конференция по безопасности, когда будет мир, мир с Украиной, выборы, парламентские выборы, ЕС, переговоры, итоги переговоров

Освободит ли Россия новые регионы и что будет после переговоров по Украине в Женеве — Мартынов

13:36 20.02.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Политолог, директор Международного института новейших государств и доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в эфире Украина.ру прокомментировал ход переговорного процесса в Женеве, а также сделал выводы по итогам Мюнхенской конференции по безопасности и проанализировал ситуацию с замедлением работы Телеграм в России:

00:32 - Итоги переговоров в Женеве;
02:15 - Кто готов к заключению мира?
04:39 - О целях Мюнхенской конференции по безопасности;
09:32 - О парламентских выборах в Венгрии и оппонентах Виктора Орбана;
14:46 - О замедлении работы Телеграм в России.

ТГ-канал Алексея Мартынова: t.me/martynov2021

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

Наш сайт: ukraina.ru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияЖеневаУкраинаАлексей Мартынов (политолог)Виктор ОрбанTelegramУкраина.румеждународные отношенияМеждународная политикаВторая мировая войнаМюнхенская конференция по безопасностикогда будет мирмир с Украинойвыборыпарламентские выборыЕСпереговорыитоги переговоров
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:16"Не было никакого поручения о разработке плана войны": украинские пропагандисты отрабатывают "антикриз"
14:14Кремль проинформирует о следующем раунде переговоров по Украине. Главные новости к этому часу
13:58Начальник продслужбы ВСУ в Днепропетровской области оказался владельцем виллы на Бали
13:36Освободит ли Россия новые регионы и что будет после переговоров по Украине в Женеве — Мартынов
13:33Зеленский отверг любые попытки вывода войск из Донбасса
13:19Годовщина пресловутого "майдана": факты и ложь
13:1319 февраля 2026 года, вечерний эфир
13:12Военное положение на Украине препятствует легализации "однополых браков"*
13:00Демарш на Паралимпиаде, успехи ВС РФ, туман в отношениях РФ и Японии. Хроника событий на 13:00 20 февраля
12:56Ещё один генерал ВСУ указал на ответственность за провал контрнаступления непосредственно Зеленского
12:42Ранены мирные жители: атаки ВСУ продолжаются
12:37Трамп сделал предложение ЕС, Зеленский настроен воевать три года. Новости к этому часу
11:35Очарованный Путиным: Bloomberg раскрыл несостоявшуюся встречу Эпштейна с президентом РФ
11:25Без Путина и Европы: Трамп собрал "Совет мира"
11:20"Может пройти несколько десятков лет": Киев готовится к вечной войне
11:10Мелони заявила, что Россия и Украина "очень далеки" от решения территориального вопроса
11:05МАГАТЭ призвало Россию и Украину к прекращению огня в районе ЗАЭС
10:51Стабильность – признак мастерства
10:50Страх перед Мединским и призыв к тишине: что происходит за кулисами переговоров
10:40Европа замерзает: в ПХГ осталось всего 35 млрд кубометров газа
Лента новостейМолния