https://ukraina.ru/20260220/osvobodit-li-rossiya-novye-regiony-i-chto-budet-posle-peregovorov-po-ukraine-v-zheneve--martynov-1075880851.html
Освободит ли Россия новые регионы и что будет после переговоров по Украине в Женеве — Мартынов
Освободит ли Россия новые регионы и что будет после переговоров по Украине в Женеве — Мартынов - 20.02.2026 Украина.ру
Освободит ли Россия новые регионы и что будет после переговоров по Украине в Женеве — Мартынов
Политолог, директор Международного института новейших государств и доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в эфире Украина.ру... Украина.ру, 20.02.2026
2026-02-20T13:36
2026-02-20T13:36
2026-02-20T13:36
видео
россия
женева
украина
алексей мартынов (политолог)
виктор орбан
telegram
украина.ру
международные отношения
международная политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/14/1075880514_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_00e868cbc6424cb9e0681eab38cce1d9.png
Политолог, директор Международного института новейших государств и доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в эфире Украина.ру прокомментировал ход переговорного процесса в Женеве, а также сделал выводы по итогам Мюнхенской конференции по безопасности и проанализировал ситуацию с замедлением работы Телеграм в России:00:32 - Итоги переговоров в Женеве;02:15 - Кто готов к заключению мира?04:39 - О целях Мюнхенской конференции по безопасности;09:32 - О парламентских выборах в Венгрии и оппонентах Виктора Орбана;14:46 - О замедлении работы Телеграм в России. ТГ-канал Алексея Мартынова: t.me/martynov2021Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
россия
женева
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/14/1075880514_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5e68bf76dae7120812e9db0c2da86775.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, женева, украина, алексей мартынов (политолог), виктор орбан, telegram, украина.ру, международные отношения, международная политика, вторая мировая война, мюнхенская конференция по безопасности, когда будет мир, мир с украиной, выборы, парламентские выборы, ес, переговоры, итоги переговоров, видео
Видео, Россия, Женева, Украина, Алексей Мартынов (политолог), Виктор Орбан, Telegram, Украина.ру, международные отношения, Международная политика, Вторая мировая война, Мюнхенская конференция по безопасности, когда будет мир, мир с Украиной, выборы, парламентские выборы, ЕС, переговоры, итоги переговоров