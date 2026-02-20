https://ukraina.ru/20260220/osvobodit-li-rossiya-novye-regiony-i-chto-budet-posle-peregovorov-po-ukraine-v-zheneve--martynov-1075880851.html

Освободит ли Россия новые регионы и что будет после переговоров по Украине в Женеве — Мартынов

Освободит ли Россия новые регионы и что будет после переговоров по Украине в Женеве — Мартынов

Политолог, директор Международного института новейших государств и доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в эфире Украина.ру прокомментировал ход переговорного процесса в Женеве, а также сделал выводы по итогам Мюнхенской конференции по безопасности и проанализировал ситуацию с замедлением работы Телеграм в России:00:32 - Итоги переговоров в Женеве;02:15 - Кто готов к заключению мира?04:39 - О целях Мюнхенской конференции по безопасности;09:32 - О парламентских выборах в Венгрии и оппонентах Виктора Орбана;14:46 - О замедлении работы Телеграм в России. ТГ-канал Алексея Мартынова: t.me/martynov2021Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

