Как превратить спорт в политический цирк на крови: рецепты Зеленского

Три сиюминутных "богатыря" украинского спорта – Михаил Гераскевич, Даниил Колесник и Александр Усик. Один зарабатывает на погибших сокомандниках, второй попал под арест за атаку на сотрудника военкомата, а третий ждет божественной отмашки на поход в президенты. Разные судьбы, но в них четко отразилось то, во что сегодня превратилась Украина

Шлем на сотни тысяч Смутное время – окно возможностей для всякого рода проходимцев. Наглядный урок подобной жизненной стратегии преподает сейчас член сборной Украины по скелетону Гераскевич. Можно даже написать соответствующую мотивационную книгу и ездить потом по миру с лекциями на тему личностного роста.Секрет успеха прост – берешь шлем, рисуешь на нем портреты погибших спортсменов, идешь на сознательный конфликт с Международным олимпийским комитетом, нарываешься, бьешь себя в грудь, ожидаемо огребаешь, а на родину возвращаешься чуть ли не национальным героем.Именно так поступил посредственный 27-летний скелетонист Гераскевич, который изначально ехал на Игры в Италию статистом, а вернулся оттуда кумиром украинских националистических манкуртов.Никогда всерьез не претендовавший на золотую олимпийскую медаль спортсмен на днях получил от олигарха Рината Ахметова ее денежный эквивалент в размере 200 тыс. евро, именно такое вознаграждение получает победитель Олимпиады.По подсчетам блогера Анатолия Шария, Гераскевич за время своей пиар-кампании со шлемом собрал уже свыше 700 тыс. долларов всяких пожертвований, наград и прочего."Как думаете, сколько из этих денег он отправит семьям людей, которые изображены на его шлеме? Мне кажется, разумно было бы отправить всю сумму. Но Гераскевич ни слова об этом не говорит. Он заявляет о том, что необходимо устраивать какие-то сборы. Гераскевич, ты уже собрал 720 тысяч долларов. Я думаю, это хорошее подспорье хотя бы тем же 20 с лишним семьям спортсменов, которые у тебя на шлеме. Разумное предложение или нет? Молчит Гераскевич", - написал он.История Гераскевича не могла бы произойти, не будь на то высочайшей воли украинской властной верхушки. Вся эта катавасия со шлемом была четко срежиссирована от и до. Раз нельзя привлечь внимание спортивными успехами, украинское шапито будет оккупировать собой Олимпиаду.Полезный идиот Гераскевич будет еще не раз использован правящим на Украине режимом в своих целях. Вот он уже строчит доносы на российских спортсменов, на которых потом Владимир Зеленский накладывает свои санкции. Вот он хнычет, что паралимпийцев из России допустили до Игр с флагом и гимном.Гол в свои воротаНо самое печальное, что Гераскевичем теперь будут бить всех, кто из этого постыдного ряда хоть чем-то выбивается."Пока такие украинские спортсмены как Владислав Гераскевич ценой дисквалификации с Олимпийских игр несут миру правду о войне в Украине, другие прячутся за спинами воинов и даже позволяют себе устраивать с ними драки", - именно так прокомментировал киевский территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) инцидент с футболистом Колесником.Если шлемоносного скелетониста стараниями госмашины пытаются выставить героем, то Колесника та же госмашина уже успела назначить врагом народа, хотя в том самом народе склонны видеть все несколько иначе.Выступающий за клуб третьего по силе украинского дивизиона "Колос-2" не искал сомнительной славы, он просто заступился на улице за мужчину, которого пытались силой "упаковать" сотрудники ТЦК. В ходе конфликта он назвал своего визави "мусором" и ударил того по лицу. Видео стычки оказалось в соцсетях. Рядовое население такие действия одобрило, государство – нет.Позже в сети появилось полное видео конфликта, на котором хорошо видно, как жертву сотрудников ТЦК сначала сбивает их машина, после чего они начинают мутузить несчастного. После этого и влез в ситуацию Колесник.Комментарий столичного ТЦК про то, что Колесник прячется за спинами "воинов", а вот Гераскевич "несет правду", вообще за гранью. Футболисту 24 года, ему еще год до мобилизации, скелетонисту – 27, то есть именно Гераскевич уже два года как отлынивает от службы как член олимпийской сборной.На Колесника открыли уголовное дело по статье о насилии в отношении представителя власти, что может обернуться для него тюремным заключением на срок до 5 лет. Его уже выгнали из клуба и отправили пока под домашний арест.Ирония судьбы в том, что еще несколько лет назад украинские пропагандисты носили Колесника на руках, когда он в турецком отеле напал на российского футболиста из ярославского "Шинника", спровоцировав массовую драку. Теперь те же люди готовы в порыве праведного патриотического гнева и придворного лизоблюдства вцепиться ему в глотку. Святая простотаАлександр Усик, в отличие от двух остальных, действительно спортсмен высочайшего уровня, что он доказал своими многочисленными титулами чемпиона мира. Проблема в том, что за все это время этот боксер ни разу не высказался ни по одной из злободневных тем, хотя его авторитет, популярность и близость к власти могли бы здорово помочь кому-то.Больше всего ему припоминают его симпатии к канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, которые он совсем не скрывал до начала СВО.Когда стараниями Зеленского УПЦ вынуждена была перейти на полуподпольное положение, а ее клирики стали отправляться в тюрьмы, Усик ни разу не выступил с протестом и не сказал и полслова про эту ситуацию. Одновременно с этим он поддержал главу СБУ Василия Малюка*, когда того вынудили уйти в отставку, при том, что именно СБУ шьет обвинения в госизмене для священнослужителей УПЦ.Что уж говорить про то, что вместо фронта боксер предпочитает размахивать кулаками на ринге, разъезжая по всему миру с тренировками. Теперь и вовсе выясняется, что спортсмен не против пойти в политику и сразу в президенты, лицемерно прикрываясь божественной волей."Если Бог даст мне шанс, если Бог направит мне послание, я пойду работать на благо своей страны", — ответил он на вопрос о своих президентских амбициях в разговоре с пранкерами.Если чьего-то сигнала и ждет Усик, то не властей небесных, а властей земных, откуда-нибудь с берегов Темзы. Именно Британию ранее боксер называл своим вторым домом, именно Усика, если вдруг приспичит, британцы могут быстро раскрутить как следующего президента Украины.Впрочем, попользоваться им может и действующее украинское руководство, на политическом ринге Усик станет удобным спарринг-партнером для Зеленского. Помимо чисто политических причин и следствий, истории вышеописанной троицы служат еще и эпитафией украинскому спорту как массовому явлению, о котором уже никто и не вспоминает. Все это показывает еще одну сторону деградации и упадка современной Украины.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО былых успехах Украины на ниве спорта - в материале издания Украина.ру "Родилась русской, а умру американкой": как 16-летняя сирота стала первой олимпийской чемпионкой Украины.

