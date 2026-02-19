https://ukraina.ru/20260219/rodilas-russkoy-a-umru-amerikankoy-kak-16-letnyaya-sirota-stala-pervoy-olimpiyskoy-chempionkoy-1075814625.html

"Родилась русской, а умру американкой": как 16-летняя сирота стала первой олимпийской чемпионкой Украины

Украинские фигуристки не участвовали даже в отборочном турнире, на котором можно было завоевать квоты на зимние Игры в Милане, а в 1994 году именно фигуристка Оксана Баюл завоевала первую в истории независимой Украины золотую олимпийскую медаль

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103328/10/1033281099_0:562:1995:1684_1920x0_80_0_0_ee206dc024511774de534378588e243c.jpg.webp

Сегодня, 19 февраля, в Италии определится судьба олимпийских наград в женском одиночном катании. По итогам короткой программы лидирует Ами Накаи из Японии, её соотечественница Каори Сакамото, которая завершит карьеру после Игр, на втором месте, замыкает тройку американка Алиса Лью (которая уже стала олимпийской чемпионкой в Милане - в командных соревнованиях), далее - ещё одна японка Моне Чиба, россиянка Аделия Петросян, выступающая в нейтральном статусе, занимает пятую строчку.Украинская федерация фигурного катания не стала даже направлять спортсменок на сентябрьский отбороный турнир в Пекине, осознавая слишком низкий уровень подготовки одиночниц, следовательно, их неконкурентоспособность на мировой арене в настоящий момент. А ведь именно эта дисциплина принесла стране первую в истории независимости золотую олимпийскую медаль.Сенсация в ЛиллехаммереНастоящий фурор на Играх-1994 в норвежском Лиллехаммере произвела 16-летняя украинская фигуристка Оксана Баюл. И хотя она приехала на главный старт четырёхлетия в статусе чемпионки мира, как фаворитку её не рассматривали, все были уверены в победе американки Нэнси Керриган, которая смогла восстановиться после нападения, организованного её коллегой по команде Тоней Хардинг, боявшейся не попасть в олимпийскую сборную.По итогам короткой программы Баюл, допустившая помарку, занимала вторую строчку после Керриган, но её участие в произвольной программе оказалось под вопросом. На тренировке украинка столкнулась с Таней Шевченко из Германии, в результате чего получила рассечение ноги коньком и сильно ударилась спиной. Врачи наложили три шва на рану и опасались выпускать спортсменку на лёд в таком состоянии, но Оксана была настроена на борьбу и вышла после нескольких уколов обезболивающего.К концу проката тренер Галина Змиевская крикнула: "Не хватает комбинации!" — и фигуристка в тот же момент исполнила каскад двойной аксель-двойной тулуп. После выступления Баюл сказала: "Твою мать, спасибо, Господи, что всё уже закончилось" — эмоции её переполняли, в ожидании оценок в Kiss&Cry она плакала на плече тренера. Судьбу олимпийского золота решил голос одного судьи: Ян Хоффман, сам в прошлом известный фигурист-одиночник из ГДР, поставил Баюл на первое место в произвольной программе.То, насколько неожиданной была победа Баюл, показала церемония награждения. Она началась почти на час позже из-за того, что организаторы долго искали флаг Украины. Кроме того, они сообщили начальнику команды Людмиле Михайловской: "Мы не можем найти гимн Украины, но можем сыграть российский гимн". И тогда она села в машину с мигалкой, поехала в олимпийскую деревню и привезла гимн. В итоге гимн прозвучал украинский, а флаг повесили вверх ногами.Баюл стала первой в истории независимой Украины олимпийской чемпионкой, но путь к этой медали был очень трудным. Её не хотели брать в секцию фигурного катания из-за несоответствия физическим параметрам, но всё-таки её приняли, а с годами наставники рассмотрели талант и в конце концов включили в юношескую сборную СССР. В 13 лет Баюл осталась сиротой: мама умерла от рака, отца видела последний раз в 2 года, когда тот уходил из семьи, бабушки и дедушки уже не было в живых.Первое время за девочкой присматривал её тренер Станислав Корытек, но вскоре он эмигрировал в Канаду, и Баюл осталась совсем одна, бывало, что ей приходилось ночевать прямо на катке. Тогда Галина Змиевская забрала спортсменку в свою группу, а благодаря своему зятю Виктору Петренко, олимпийскому чемпиону по фигурному катанию, наладила финансирование своей воспитанницы, и та начала заявлять о себе на международной арене: победа на этапе Гран-При в США, серебро на Чемпионате Европы, золото мирового чемпионата.После победы на Олимпиаде Леонид Кравчук, на тот момент президент Украины, пригласил Баюл в составе национальной делегации посетить Соединённые Штаты. Вот как она вспоминает ту поездку: "Мы действительно летели туда с Кравчуком. Я помню, что он читал газету, а я ходила туда-сюда по салону — весёлая, 16-летняя девочка. Его это явно раздражало. Но настроение же было хорошее — я победила, ещё и летим к самому, как я тогда думала, Клинтону, в США! Клинтон нас принял даже раньше, чем свою сборную. И ему за это досталось. Когда мы прилетели, вышли с трапа, все ко мне побежали, а Кравчук остался сзади. Вряд ли ему понравилась та поездка".Испытание славой Баюл не прошлаКазалось бы, такой триумф на Олимпиаде в Лиллехаммере должен был стать началом большого пути Баюл, но нет — она перешла из любительского спорта в профессионалы и уехала в Америку в 1994 году, где стала выступать в ледовых шоу."В 16 лет ты не контролируешь свою карьеру сам. За бортом катка куча нянек, менеджеров. Это не было моё желание. Мне просто сказали, что уезжаем, но ненадолго. Тот же Кравчук обещал наладить в Одессе условия. Но Америка засосала", — рассказывала фигуристка много лет спустя.В 1997 году Баюл попала в автоаварию в состоянии алкогольного опьянения, за что была осуждена условно: машина врезалась в дерево, но фигуристка и находившийся с ней ныне известный спортивный агент Ари Закарян отделались лёгкими травмами. Однако эта ситуация не побудила Баюл избавиться от пагубной привычки, сигналом послужил случай, когда промоутер Том Коллинз не допустил спортсменку до участия в шоу. Задумавшись о лечении в реабилитационном центре, Баюл спросила своего психотерапевта "я там умру?" и получила ответ, что она умрёт без клиники.Как объяснила Баюл, при помощи алкоголя она "боролась с огромной болью внутри и снимала стресс" — не знала, что делать со свалившейся славой, а близких людей, которые могли бы направить её на верный путь, особенно после переезда в США, не было."Жизнь для меня гораздо важнее алкоголя. Фигурное катание спасает меня", — сказала она в интервью газете The New York Times.Баюл поставила себе цель выступить на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, но этому не суждено было случиться. Однако сильная мотивация помогла полностью излечиться от алкогольной зависимости.Олимпийская чемпионка долгие годы жила в США, но сохраняла гражданство Украины, и отказалась от него лишь в 2021 году."Я всех за всё благодарю. Родилась русской, выиграла золото за Украину, а умру американкой", — написала Баюл тогда в Instagram.Следующего олимпийского золота Украине пришлось ждать целых 20 лет — на Играх в Сочи-2014 биатлонистки Елена Белосюк (Пидгрушная), Юлия Джима, Валентина и Вита Семеренко одержали победу в эстафете 4×6 км.О том, что происходит с украинскими спортсменами на нынешней Зимней Олимпиаде - в статье Евгении Кондаковой "Миссии похожие, способы реализации разные. Как можно прославить страну на Олимпиаде, не завоевав медалей"

