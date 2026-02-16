https://ukraina.ru/20260216/zelenskiy-priekhal-za-dengami-a-nashel-v-myunkhene-tolko-sochuvstvie-i-pozhimanie-plechami-1075661517.html
Зеленский приехал за деньгами, а нашел в Мюнхене только сочувствие и пожимание плечами
Прошедшая накануне Мюнхенская конференция по безопасности продемонстрировала, что у западных стран больше нет единого и внятного плана по поддержке Киева, а украинский конфликт уходит для европейцев на второй план. Об этом 16 февраля написало немецкое издание Spiegel
2026-02-16T09:55
Прошедшая накануне Мюнхенская конференция по безопасности продемонстрировала, что у западных стран больше нет единого и внятного плана по поддержке Киева, а украинский конфликт уходит для европейцев на второй план. Об этом 16 февраля написало немецкое издание Spiegel
Как отмечается в материале, европейские лидеры не имеют ни малейшего представления о собственных планах, равно как и какой-либо инициативы по прекращению военных действий.
"Как могут выглядеть возможные европейские гарантии безопасности, также остается неясным", — говорится в статье. По наблюдениям журналистов, в кулуарах форума порой складывалось впечатление, что европейцы упускают из виду Украину, озаботившись более насущными проблемами, в первую очередь состоянием трансатлантических отношений.
Ситуацию усугубляет растущее недовольство внутри самого Евросоюза. Spiegel указывает, что на континенте все громче звучит критика в адрес руководства ЕС, которое отстранилось от реального решения серьезных вопросов.
Европейские политики, включая немецкую делегацию, начали открыто выражать недовольство курсом, проводимым председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Каей Каллас.
"Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не играет особенно активной роли в решении важнейших вопросов, выходящих за рамки торговой политики, — говорится в публикации. — Оценка Верховного представителя Каи Каллас еще более резкая".
Ранее СМИ сообщали, что Владимир Зеленский потерпел неудачу на переговорах с европейскими партнерами в кулуарах проходящей в Мюнхене конференции. Отмечалось, что встреча с их участием, посвященная финансированию вооружения ВСУ за счет замороженных на территории российских активов, провалилась.
О других событиях к утру этого дня — в публикации Главное за ночь 16 февраля.