Зеленский приехал за деньгами, а нашел в Мюнхене только сочувствие и пожимание плечами

Прошедшая накануне Мюнхенская конференция по безопасности продемонстрировала, что у западных стран больше нет единого и внятного плана по поддержке Киева, а украинский конфликт уходит для европейцев на второй план. Об этом 16 февраля написало немецкое издание Spiegel

Как отмечается в материале, европейские лидеры не имеют ни малейшего представления о собственных планах, равно как и какой-либо инициативы по прекращению военных действий. "Как могут выглядеть возможные европейские гарантии безопасности, также остается неясным", — говорится в статье. По наблюдениям журналистов, в кулуарах форума порой складывалось впечатление, что европейцы упускают из виду Украину, озаботившись более насущными проблемами, в первую очередь состоянием трансатлантических отношений. Ситуацию усугубляет растущее недовольство внутри самого Евросоюза. Spiegel указывает, что на континенте все громче звучит критика в адрес руководства ЕС, которое отстранилось от реального решения серьезных вопросов. Европейские политики, включая немецкую делегацию, начали открыто выражать недовольство курсом, проводимым председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Каей Каллас. "Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не играет особенно активной роли в решении важнейших вопросов, выходящих за рамки торговой политики, — говорится в публикации. — Оценка Верховного представителя Каи Каллас еще более резкая". Ранее СМИ сообщали, что Владимир Зеленский потерпел неудачу на переговорах с европейскими партнерами в кулуарах проходящей в Мюнхене конференции. Отмечалось, что встреча с их участием, посвященная финансированию вооружения ВСУ за счет замороженных на территории российских активов, провалилась.О других событиях к утру этого дня — в публикации Главное за ночь 16 февраля.

