Зеленский приехал за деньгами, а нашел в Мюнхене только сочувствие и пожимание плечами - 16.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260216/zelenskiy-priekhal-za-dengami-a-nashel-v-myunkhene-tolko-sochuvstvie-i-pozhimanie-plechami-1075661517.html
Зеленский приехал за деньгами, а нашел в Мюнхене только сочувствие и пожимание плечами
Зеленский приехал за деньгами, а нашел в Мюнхене только сочувствие и пожимание плечами - 16.02.2026 Украина.ру
Зеленский приехал за деньгами, а нашел в Мюнхене только сочувствие и пожимание плечами
Прошедшая накануне Мюнхенская конференция по безопасности продемонстрировала, что у западных стран больше нет единого и внятного плана по поддержке Киева, а украинский конфликт уходит для европейцев на второй план. Об этом 16 февраля написало немецкое издание Spiegel
2026-02-16T09:55
2026-02-16T09:55
новости
киев
украина
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
ес
еврокомиссия
вооруженные силы украины
переговоры
новости переговоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0f/1075643494_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_64e8a0f59373702e5f2ada153220af84.jpg
Как отмечается в материале, европейские лидеры не имеют ни малейшего представления о собственных планах, равно как и какой-либо инициативы по прекращению военных действий. "Как могут выглядеть возможные европейские гарантии безопасности, также остается неясным", — говорится в статье. По наблюдениям журналистов, в кулуарах форума порой складывалось впечатление, что европейцы упускают из виду Украину, озаботившись более насущными проблемами, в первую очередь состоянием трансатлантических отношений. Ситуацию усугубляет растущее недовольство внутри самого Евросоюза. Spiegel указывает, что на континенте все громче звучит критика в адрес руководства ЕС, которое отстранилось от реального решения серьезных вопросов. Европейские политики, включая немецкую делегацию, начали открыто выражать недовольство курсом, проводимым председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Каей Каллас. "Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не играет особенно активной роли в решении важнейших вопросов, выходящих за рамки торговой политики, — говорится в публикации. — Оценка Верховного представителя Каи Каллас еще более резкая". Ранее СМИ сообщали, что Владимир Зеленский потерпел неудачу на переговорах с европейскими партнерами в кулуарах проходящей в Мюнхене конференции. Отмечалось, что встреча с их участием, посвященная финансированию вооружения ВСУ за счет замороженных на территории российских активов, провалилась.О других событиях к утру этого дня — в публикации Главное за ночь 16 февраля.
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0f/1075643494_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_4c573d7d9b21299875af3370c30618c7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, ес, еврокомиссия, вооруженные силы украины, переговоры, новости переговоров
Новости, Киев, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, ЕС, Еврокомиссия, Вооруженные силы Украины, переговоры, новости переговоров

Зеленский приехал за деньгами, а нашел в Мюнхене только сочувствие и пожимание плечами

09:55 16.02.2026
 
© Фото : Zelenskiy / Official / TelegramВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Прошедшая накануне Мюнхенская конференция по безопасности продемонстрировала, что у западных стран больше нет единого и внятного плана по поддержке Киева, а украинский конфликт уходит для европейцев на второй план. Об этом 16 февраля написало немецкое издание Spiegel
Как отмечается в материале, европейские лидеры не имеют ни малейшего представления о собственных планах, равно как и какой-либо инициативы по прекращению военных действий.
"Как могут выглядеть возможные европейские гарантии безопасности, также остается неясным", — говорится в статье. По наблюдениям журналистов, в кулуарах форума порой складывалось впечатление, что европейцы упускают из виду Украину, озаботившись более насущными проблемами, в первую очередь состоянием трансатлантических отношений.
Ситуацию усугубляет растущее недовольство внутри самого Евросоюза. Spiegel указывает, что на континенте все громче звучит критика в адрес руководства ЕС, которое отстранилось от реального решения серьезных вопросов.
Европейские политики, включая немецкую делегацию, начали открыто выражать недовольство курсом, проводимым председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Каей Каллас.
"Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не играет особенно активной роли в решении важнейших вопросов, выходящих за рамки торговой политики, — говорится в публикации. — Оценка Верховного представителя Каи Каллас еще более резкая".
Ранее СМИ сообщали, что Владимир Зеленский потерпел неудачу на переговорах с европейскими партнерами в кулуарах проходящей в Мюнхене конференции. Отмечалось, что встреча с их участием, посвященная финансированию вооружения ВСУ за счет замороженных на территории российских активов, провалилась.
О других событиях к утру этого дня — в публикации Главное за ночь 16 февраля.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевУкраинаУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийЕСЕврокомиссияВооруженные силы Украиныпереговорыновости переговоров
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:22Экс-министра энергетики Украины Галущенко обвинили в отмывании денег - НАБУ
10:10В США арестован украинец, пожелавший победы России: агенты ICE сослались на его политические взгляды
10:00Новый раунд переговоров, провалы ВСУ, радикализация Запада. Хроника событий на утро 16 февраля
09:5713 февраля 2026 года, вечерний эфир
09:55Зеленский приехал за деньгами, а нашел в Мюнхене только сочувствие и пожимание плечами
08:13Главное за ночь 16 февраля
08:00Тройка, четвёрка, две двойки: 35 лет "Вышеградской группе"
07:42Российские гиперзвуковые ракеты поразили подстанцию "Киевская-750"
07:19Военные убеждают жителей Британии и ФРГ готовиться к войне с Россией - The Guardian
07:00Ростислав Ищенко: США и Израиль устроят войну против Ирана, которая однозначно закончится их поражением
06:20Украина за неделю. Мюнхенский говор
06:00"У врага — страх и истерика": Рогов рассказал, как бойцы ГВ "Восток" загоняют ВСУ в огневые мешки
05:53"Крупные города Украины умрут, все уйдут под Карпаты". Эксперты и политики о будущем страны
05:50Русская армия перемалывает врага, а потом пойдет на запад и на север — Рогов про перспективы СВО
05:40"Флаговтыки" закончились серьезными потерями: Рогов про потери ВСУ и ситуацию на Запорожском фронте
05:30"Мы вас в порошок сотрем": политолог Лукьянов — об угрозах Трампа и реальных переговорах с Ираном
05:20"Лихого наскока не получится": политолог о дилемме Трампа перед возможным ударом по Ирану
05:10"Скамейка запасных у Зеленского пуста": эксперт о том, как "Днепр" продавливает ВСУ на Запорожье
05:00Лукьянов про уязвимость Ирана: "Выкрасть Рахбара нелегко, но политическое убийство — это реально"
04:45"Самые чудовищные разоблачения живут недолго": эксперт о реакциях на "файлы Эпштейна" в ЕС и США
Лента новостейМолния