В США арестован украинец, пожелавший победы России: агенты ICE сослались на его политические взгляды

Иммиграционная полиция США (ICE) арестовала гражданина Украины, который с 2023 года проживал в стране по гуманитарной программе. Об этом 16 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру

Инцидент произошел на парковке магазина Walmart, где мужчина забирал заказ для работы курьером. По словам задержанного, которого в СМИ идентифицируют как Кулика, когда он спросил о причине ареста, один из сотрудников ICE рассмеялся и заявил, что тот придерживается пророссийских взглядов и желает России победы в украинском конфликте. Украинец был доставлен в тюрьму округа Кандийохи в Уилмаре (штат Миннесота). В интервью изданию Кулик рассказал, что переехал в США в конце 2023 года в поисках убежища и покоя. Он получил разрешение на два года для проживания и работы, устроился курьером и занимался кровельными работами, чтобы содержать семью. Его жена и дочь также находятся в США: их заявления на продление статуса были одобрены, в то время как документы самого Кулика оставались на рассмотрении. Произошедшее подтверждает тенденцию, о которой ранее предупреждал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин: отношение к украинским беженцам на Западе меняется, и их начинают "гнобить" и выгонять доступными способами.О других событиях к утру этого дня — в публикации Главное за ночь 16 февраля.

