В США арестован украинец, пожелавший победы России: агенты ICE сослались на его политические взгляды - 16.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260216/v-ssha-arestovan-ukrainets-pozhelavshiy-pobedy-rossii-agenty-ice-soslalis-na-ego-politicheskie-vzglyady-1075661956.html
В США арестован украинец, пожелавший победы России: агенты ICE сослались на его политические взгляды
В США арестован украинец, пожелавший победы России: агенты ICE сослались на его политические взгляды - 16.02.2026 Украина.ру
В США арестован украинец, пожелавший победы России: агенты ICE сослались на его политические взгляды
Иммиграционная полиция США (ICE) арестовала гражданина Украины, который с 2023 года проживал в стране по гуманитарной программе. Об этом 16 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-02-16T10:10
2026-02-16T10:10
новости
сша
россия
украина
кулик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/10/1075662138_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_59dc350c1d7b9cdf4cc38fba7a6dbcda.jpg
Инцидент произошел на парковке магазина Walmart, где мужчина забирал заказ для работы курьером. По словам задержанного, которого в СМИ идентифицируют как Кулика, когда он спросил о причине ареста, один из сотрудников ICE рассмеялся и заявил, что тот придерживается пророссийских взглядов и желает России победы в украинском конфликте. Украинец был доставлен в тюрьму округа Кандийохи в Уилмаре (штат Миннесота). В интервью изданию Кулик рассказал, что переехал в США в конце 2023 года в поисках убежища и покоя. Он получил разрешение на два года для проживания и работы, устроился курьером и занимался кровельными работами, чтобы содержать семью. Его жена и дочь также находятся в США: их заявления на продление статуса были одобрены, в то время как документы самого Кулика оставались на рассмотрении. Произошедшее подтверждает тенденцию, о которой ранее предупреждал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин: отношение к украинским беженцам на Западе меняется, и их начинают "гнобить" и выгонять доступными способами.О других событиях к утру этого дня — в публикации Главное за ночь 16 февраля.
сша
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/10/1075662138_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c76a1f22a353421c216cf90af2cf4021.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, украина, кулик
Новости, США, Россия, Украина, Кулик

В США арестован украинец, пожелавший победы России: агенты ICE сослались на его политические взгляды

10:10 16.02.2026
 
© REUTERS / Shannon Stapleton
- РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© REUTERS / Shannon Stapleton
Читать в
ДзенTelegram
Иммиграционная полиция США (ICE) арестовала гражданина Украины, который с 2023 года проживал в стране по гуманитарной программе. Об этом 16 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру
Инцидент произошел на парковке магазина Walmart, где мужчина забирал заказ для работы курьером. По словам задержанного, которого в СМИ идентифицируют как Кулика, когда он спросил о причине ареста, один из сотрудников ICE рассмеялся и заявил, что тот придерживается пророссийских взглядов и желает России победы в украинском конфликте. Украинец был доставлен в тюрьму округа Кандийохи в Уилмаре (штат Миннесота).
В интервью изданию Кулик рассказал, что переехал в США в конце 2023 года в поисках убежища и покоя. Он получил разрешение на два года для проживания и работы, устроился курьером и занимался кровельными работами, чтобы содержать семью. Его жена и дочь также находятся в США: их заявления на продление статуса были одобрены, в то время как документы самого Кулика оставались на рассмотрении.
Произошедшее подтверждает тенденцию, о которой ранее предупреждал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин: отношение к украинским беженцам на Западе меняется, и их начинают "гнобить" и выгонять доступными способами.
О других событиях к утру этого дня — в публикации Главное за ночь 16 февраля.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАРоссияУкраинаКулик
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:10В США арестован украинец, пожелавший победы России: агенты ICE сослались на его политические взгляды
10:00Новый раунд переговоров, провалы ВСУ, радикализация Запада. Хроника событий на утро 16 февраля
09:5713 февраля 2026 года, вечерний эфир
09:55Зеленский приехал за деньгами, а нашел в Мюнхене только сочувствие и пожимание плечами
08:13Главное за ночь 16 февраля
08:00Тройка, четвёрка, две двойки: 35 лет "Вышеградской группе"
07:42Российские гиперзвуковые ракеты поразили подстанцию "Киевская-750"
07:19Военные убеждают жителей Британии и ФРГ готовиться к войне с Россией - The Guardian
07:00Ростислав Ищенко: США и Израиль устроят войну против Ирана, которая однозначно закончится их поражением
06:20Украина за неделю. Мюнхенский говор
06:00"У врага — страх и истерика": Рогов рассказал, как бойцы ГВ "Восток" загоняют ВСУ в огневые мешки
05:53"Крупные города Украины умрут, все уйдут под Карпаты". Эксперты и политики о будущем страны
05:50Русская армия перемалывает врага, а потом пойдет на запад и на север — Рогов про перспективы СВО
05:40"Флаговтыки" закончились серьезными потерями: Рогов про потери ВСУ и ситуацию на Запорожском фронте
05:30"Мы вас в порошок сотрем": политолог Лукьянов — об угрозах Трампа и реальных переговорах с Ираном
05:20"Лихого наскока не получится": политолог о дилемме Трампа перед возможным ударом по Ирану
05:10"Скамейка запасных у Зеленского пуста": эксперт о том, как "Днепр" продавливает ВСУ на Запорожье
05:00Лукьянов про уязвимость Ирана: "Выкрасть Рахбара нелегко, но политическое убийство — это реально"
04:45"Самые чудовищные разоблачения живут недолго": эксперт о реакциях на "файлы Эпштейна" в ЕС и США
04:30"Отказывается от лидерства, но не от доминирования": Сучков про главное изменение в стратегии Трампа
Лента новостейМолния