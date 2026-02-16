https://ukraina.ru/20260216/eks-ministra-energetiki-ukrainy-galuschenko-obvinili-v-otmyvanii-deneg---nabu-1075662313.html

Экс-министра энергетики Украины Галущенко обвинили в отмывании денег - НАБУ

Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко предъявили обвинение в отмывании денег, сообщает 16 февраля в телеграм-канале Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ)

"НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура - ред.) расширили круг подозреваемых по делу "Мидас". На отмывании средств и участии в преступной организации разоблачили бывшего министра энергетики (2021-2025 годов)", - говорится в материале.По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации был зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около 100 миллионов долларов так называемых инвестиций. Фонд возглавил гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, который оказывал услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем.Среди "инвесторов" фонда была и семья Галущенко. С целью сокрытия его участия на Маршалловых Островах были созданы две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невисе. Бенефициарами компаний были оформлены бывшая жена и четверо детей экс-министра.Эти компании стали "инвесторами" фонда за счет покупки его акций, а участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках. Организация в итоге получила более 112 миллионов долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.По информации НАБУ, эти средства легализовывались через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и "инвестирование" в фонд. Установлено, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, было перечислено более 7,4 миллиона долларов. Еще более 1,3 миллиона швейцарских франков и 2,4 миллиона евро было выдано наличными и перечислено семье напрямую в Швейцарии. Часть этих средств была потрачена на оплату обучения детей экс-министра в престижных заведениях Швейцарии и размещена на счетах бывшей жены. Остальные средства были положены на депозит, от которого семья чиновника получала дополнительный доход, тратя его на собственные нужды.В воскресенье Галущенко, фигурирующий в деле о коррупции в энергетике, был задержан при попытке пересечь границу: его сняли с поезда.Галущенко занимал кресло министра энергетики Украины с апреля 2021 года по июль 2025 года, после этого он был назначен министром юстиции. В ноябре 2025 года на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики его уволили с должности главы Минюста.Подробнее - в материале Польша хочет ядерное оружие, задержание Галущенко. Итоги 15 февраля на сайте Украина.ру.

