Чичваркин* заочно осужден на 9 лет. Главные новости к этому часу

Дорогомиловский суд Москвы приговорил предпринимателя Евгения Чичваркина* к девяти годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иноагента. Об этом и других важных событиях рассказал 16 февраля телеграм-канал Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/10/1075667033_0:174:2702:1694_1920x0_80_0_0_7928c6e6130592fdf21e7804c6141b6e.jpg

"Признать Чичваркина Евгения Александровича виновным и окончательно назначить наказание в виде девяти лет колонии общего режима", - сказала судья.По обвинению в распространении фейков бизнесмен получил восемь лет, за уклонение от обязанностей иноагента - полтора года.Также ему назначено дополнительное наказание в виде запрета на администрирование интернет-ресурсов сроком на четыре года 11 месяцев.🟦 ФСБ сообщила о задержании в декабре и январе 86 человек, причастных к незаконному обороту оружия в 37 субъектах РФ. Прекращена работа 19 подпольных мастерских по переделке оружия.🟦 Расходы США, связанные с наращиванием военного присутствия в Карибском море, обошлись примерно в три миллиарда долларов, пишет Bloomberg.🟦 Армения не будет выдавать России граждан, которых преследуют по политическим делам, заявил спикер парламента Ален Симонян.🟦 Заместитель министра иностранных дел Ирана по экономическому развитию Хамид Ганбари заявил, что для успешного заключения соглашения США также должны получить выгоду.🟦 Мюнхенская конференция по безопасности показала, что прежний порядок, десятилетиями определявший отношения США и Европы, разрушен, а общего понимания их дальнейшего развития пока нет, пишет Politico.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.

