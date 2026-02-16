https://ukraina.ru/20260216/13-fevralya-2026-goda-vecherniy-efir-1075661844.html

13 февраля 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов - обозреватель издания Украина.ру* Местный колорит. Именные терриконы Донбасса. Гость: Александр Лёгенький - председатель Общества терриконоведов* Тема дня Новороссии. Как связаны Донбасс и Леонардо да Винчи? Персональная выставка Дмитрия Музы. Гость: Дмитрий Муза — художник, заведующий кафедрой культурологии Донецкого государственного университета* Улица с историей. Об улице Близнюкова в Новоазовске. Гость: Ева Калина – активистка "Движения Первых"

