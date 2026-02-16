13 февраля 2026 года, вечерний эфир - 16.02.2026 Украина.ру
13 февраля 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов - обозреватель издания Украина.ру* Местный колорит. Именные терриконы Донбасса. Гость: Александр Лёгенький - председатель Общества терриконоведов* Тема дня Новороссии. Как связаны Донбасс и Леонардо да Винчи? Персональная выставка Дмитрия Музы. Гость: Дмитрий Муза — художник, заведующий кафедрой культурологии Донецкого государственного университета* Улица с историей. Об улице Близнюкова в Новоазовске. Гость: Ева Калина – активистка "Движения Первых"
украина.ру, донбасс, новороссия сегодня, видео
Украина.ру, Донбасс, Новороссия сегодня

13 февраля 2026 года, вечерний эфир

09:57 16.02.2026
 
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов - обозреватель издания Украина.ру
* Местный колорит. Именные терриконы Донбасса. Гость: Александр Лёгенький - председатель Общества терриконоведов
* Тема дня Новороссии. Как связаны Донбасс и Леонардо да Винчи? Персональная выставка Дмитрия Музы. Гость: Дмитрий Муза — художник, заведующий кафедрой культурологии Донецкого государственного университета
* Улица с историей. Об улице Близнюкова в Новоазовске. Гость: Ева Калина – активистка "Движения Первых"
Украина.руДонбассНовороссия сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
