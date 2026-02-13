https://ukraina.ru/20260213/chto-proiskhodit-v-belgorode-khusnullin-zayavil-o-bespretsedentnosti-udarov-i-zapustil-vosstanovlenie---1075586106.html
Что происходит в Белгороде: Хуснуллин заявил о "беспрецедентности" ударов и запустил восстановление
Вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Белгородскую область дал ряд поручений, направленных на дополнительную поддержку региона, который в последние дни подвергся массированным обстрелам со стороны Украины. Об этом стало известно 13 февраля
По словам Хуснуллина, область переживает "беспрецедентную атаку противника". В результате ударов серьезные повреждения получила энергосистема региона. Вице-премьер лично осмотрел несколько объектов, пострадавших от ракетных ударов, и заявил, что на месте уже намечены конкретные планы восстановления инфраструктуры. Губернатор Вячеслав Гладков, также принимавший участие в совещании, сообщил, что доложил президенту Владимиру Путину и ключевым министрам о последствиях ударов. Он уточнил, что в результате очередной атаки украинских беспилотников пострадали пять мирных жителей. Работа по ликвидации последствий обстрелов и усилению защиты критически важных объектов инфраструктуры продолжается.О других событиях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Закрывающееся окно для сделки, провалы ВСУ, старания США. Хроника событий на утро 13 февраля.
По словам Хуснуллина, область переживает "беспрецедентную атаку противника". В результате ударов серьезные повреждения получила энергосистема региона. Вице-премьер лично осмотрел несколько объектов, пострадавших от ракетных ударов, и заявил, что на месте уже намечены конкретные планы восстановления инфраструктуры.
"Обсудили финансовые и организационные меры поддержки. Поручил оценить масштаб разрушений и проработать шаги, которые помогут экономике Белгородской области развиваться даже в столь сложных условиях", — отметил Хуснуллин.
Губернатор Вячеслав Гладков, также принимавший участие в совещании, сообщил, что доложил президенту Владимиру Путину и ключевым министрам о последствиях ударов. Он уточнил, что в результате очередной атаки украинских беспилотников пострадали пять мирных жителей.
Работа по ликвидации последствий обстрелов и усилению защиты критически важных объектов инфраструктуры продолжается.