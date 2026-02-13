https://ukraina.ru/20260213/zakryvayuscheesya-okno-dlya-sdelki-provaly-vsu-staraniya-ssha-khronika-sobytiy-na-utro-13-fevralya--1075583511.html

Закрывающееся окно для сделки, провалы ВСУ, старания США. Хроника событий на утро 13 февраля

Окружение Зеленского опасается, что окно для сделки с Россией скоро закроется. ВС РФ уничтожают противника и технику. США усиленно работают над завершением конфликта на Украине

Ближайшее окружение Владимира Зеленского опасается, что окно для заключения сделки с Россией скоро закроется, пишет американский журнал Atlantic."Некоторые члены ближайшего окружения Зеленского все больше тревожатся, что его окно возможности для заключения сделки (с Россией – ред.) скоро закроется, и, если к весне не удастся договориться о прекращении войны, Украине грозят годы продолжительных сражений", - говорится в материале.Там же отмечается, что президент США Дональд Трамп в ближайшие недели будет уделять все больше внимания предвыборной кампании в Штатах.В то же время Зеленский заявил, что предпочитает продолжение боевых действий заключению "плохого" мира.Однако Atlantic, ссылаясь на советников Зеленского, заверяет, что он, возможно, готов сделать "самую тяжелую уступку": отказаться от контроля над землями на востоке Донецкой области.Как пишут западные журналисты, украинские власти рассматривали возможность вынесения вопроса о территориальных уступках на всеукраинский референдум, а также совмещение его проведения с выборами президента страны. Киев все еще надеется добиться переизбрания Зеленского, пишет Atlantic.Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале раскритиковал Зеленского за слова о возможном отказе от мирного соглашения с Россией."Народу — гробы, ему — власть. Все по-честному", — отметил с иронией Дмитрук.В Абу-Даби 4 и 5 февраля прошел второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд состоялся 23-24 января в том же городе. Переговоры проводились в закрытом формате, без участия прессы. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия рассчитывает на проведение следующего раунда переговоров в ближайшее время, место встречи будет объявлено Кремлем.Ранее на этой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.Провалы ВСУВ ночь на пятницу на Украине гремели взрывы, в том числе они раздавались в Николаеве на юге страны, в Одессе, Херсоне, в Павлоградском районе Днепропетровской области, в Ровенской области.Российские военные били по целям в Одессе, зафиксировано как минимум два прилёта.По информации местных каналов, российский дрон "Герань" поразил одну из подстанций в Одессе.Перебои с электричеством, водоснабжением и отоплением фиксируются в Одесском районе, сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Олег Кипер.В Одесской области в результате атаки на порт повреждена инфраструктура предприятия, склады с удобрениями и транспортные средства, в том числе грузовые вагоны.Кроме того, по данным властей, удары дронами были нанесены по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области.В Николаевской области после удара по энергетике обесточен Баштанский район, заявили местные власти. Также сообщают об отсутствии света в Херсоне.В Минобороны России информировали, что операторы БПЛА "Востока" сорвали контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.Под Купянском зафиксировали массовое дезертирство украинских военных. Боевики покидают свои позиции из-за морозов и безразличия командования ВСУ."Возникли серьезные проблемы в доукомплектовании бригад личным составом. Ежедневно гибнут десятки солдат, новые не приходят", — рассказали в российских силовых структурах.Противник на данном направлении используют военнослужащих в качестве "пушечного мяса", не обращая внимания на потери в личном составе. Командиры полка называют это "естественным отбором" среди солдат.Телеграм-канал Военная хроника отмечает, что судя по поступающей информации, первоначальный темп, набранный ВСУ под Купянском в декабре, полностью растерян."И весь достигнутый "прогресс" фактически смыт. Чего конкретно не хватило Главкому ВСУ Сырскому — людей или плотности огня, сказать сложно. Скорее всего, и того и другого. Но определенное количество резервов под Купянском ВСУ сожгли, и главный вопрос — хватит ли сил, чтобы держать территории к западу от Купянского района. Купянск-Узловой и часть районов южнее ещё в серой зоне или под ВСУ, но ком управленческих и логистических проблем продолжает нарастать", - говорится в посте.Из-за нехватки молодого пополнения командование ВСУ бросает на передовую в Харьковской и Сумской областях пожилых мужчин, добавили в российских силовых структурах.В этих двух областях в плен сдаются около 90 процентов украинских военнослужащих в возрасте старше 60 лет.В свою очередь губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал РИА Новости, что иностранные наемники ВСУ покидают Херсон из-за страха, российские военные системно работают по позициям противника."Они боятся, так как осознают, что находиться там становится все опаснее", — подчеркнул глава региона.Во-вторых, по мнению Сальдо, в украинской армии расформирован иностранный легион, где наемники служили в относительно комфортных условиях и могли в любой момент уехать.В то же время россияне делают успехи в зоне СВО. Так, министр обороны Украины Михаил Федоров посетовал, что Россия запускает до 20 баллистических ракет за одну атаку.Старания СШАСША очень усиленно работают над завершением конфликта на Украине, хотят его окончания, заверил госсекретарь Марко Рубио."Это война. Именно поэтому мы хотим, чтобы она закончилась. Люди страдают. Сейчас самое холодное время года. Трудно представить себе эти страдания - вот в чём проблема войн. Именно поэтому войны - это плохо, и именно поэтому мы уже больше года так усиленно работаем, чтобы попытаться положить конец этому конфликту", – сказал Рубио журналистам.Он также анонсировал вероятную встречу с Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности.В то же время он сообщил, что "на этот раз" его поездка по европейским странам не включает Россию."Я не еду в Россию. На этот раз нет", - сказал Рубио.Рубио несколько раз встречался и разговаривал по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым. В России уже семь раз побывал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.О высказываниях Рубио по Украине - в материале Территориальный вопрос и гарантии безопасности Украине остаются наиболее сложными в переговорах - Рубио на сайте Украина.ру.

