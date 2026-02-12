https://ukraina.ru/20260212/sprovotsirovat-napadenie-evrosoyuza-na-rf-chego-khochet-kiev-na-myunkhenskoy-konferentsii--1075517174.html

Спровоцировать нападение Евросоюза на РФ. Чего хочет Киев на Мюнхенской конференции

Спровоцировать нападение Евросоюза на РФ. Чего хочет Киев на Мюнхенской конференции - 12.02.2026 Украина.ру

Спровоцировать нападение Евросоюза на РФ. Чего хочет Киев на Мюнхенской конференции

Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности в этом году пройдет 13-15 февраля. По данным организаторов конференции, в мероприятии примут участие более 50 членов Конгресса США, более 60 глав государств и правительств, а также 60 министров иностранных дел и 30 министров обороны.

2026-02-12T04:40

2026-02-12T04:40

2026-02-12T04:40

эксклюзив

владимир зеленский

украина

киев

ес

нато

чф

дональд трамп

виктор пинчук

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102670/29/1026702928_0:282:2930:1930_1920x0_80_0_0_2bb3059082ff10810b2fae5ddc9a0d6a.jpg

Киев готовит туда внушительную делегацию, которая должна убедить участников конференции дать больше денег на вооружение, а заодно предоставить украинской элите лишний шанс покутить за государственный счет. Одним приоритетом Киева в Мюнхене называют вопрос усиления давления на Россию, поскольку Украина, дескать, воюет не столько за себя, сколько за всю Европу.Организаторы конференции волнуются более всего из-за нарушения существующего миропорядка, в чем винят Дональда Трампа. В докладе, подготовленном организаторами, Украина называется одной из первых жертв миропорядка нового типа, в котором "мировые и региональные гегемоны устанавливают правила в своих сферах влияния". В докладе красной нитью сквозит разочарование и недовольство европейских лидеров тем, что они остались за бортом на переговорах между крупными державами, включая переговоры между США и РФ.Немногие уже помнят, что в 2022 году на той же Мюнхенской конференции по безопасности, буквально за несколько дней до начала СВО, Зеленский пригрозил признать недействительным Будапештский меморандум, то есть возобновлением ядерного статуса его страны, что тоже было нарушением старого миропорядка.Сейчас так называемый Мюнхенский индекс безопасности, опубликованный организаторами, показывает, что в первую очередь там боятся действий администрации США, а уже затем – РФ.В этом году впервые олигарх Виктор Пинчук открывает в Мюнхене Украинский дом. Ранее такие мероприятия проводились в швейцарском Давосе на ежегодных сборищах мировых толстосумов. Украинские СМИ подчеркивают, что мероприятия в Украинском доме будут проходить при содействии офиса президента и Ассоциации оборонной промышленности.Фонд Виктора Пинчука сообщает, что представит выставку, которая осветит "угрозы безопасности Европы" (конечно, со стороны РФ), а куратором выставки будет арт-директор PinchukArtCentre Бьорн Гельдхоф. Среди спикеров там ожидают президентов Чехии, Финляндии и Латвии, а также премьер-министров Хорватии, Дании, Нидерландов, Норвегии и Швеции. Все эти люди должны будут один за другим выражать Киеву дежурную солидарность и обещать что-нибудь сделать с Россией.Организаторы конференции намерены также присудить в этом году премию Эвальда фон Кляйста украинскому народу с формулировкой "за мужество и решительность в защите свободы всей Европы". Вручать её должен Зеленскому премьер-министр Польши Дональд Туск. Примечательно, что в формулировке награждения Зеленского говорится о "борьбе за свободу Крыма с 2014 года". Воссоединение Крыма с РФ 12 лет назад прошло почти бескровно, а большинство украинских военнослужащих там перешли на сторону РФ.Тем не менее, судя по материалам западных изданий, может сложиться впечатление, что Зеленский лично топил корабли ЧФ РФ в Севастополе, а затем, израненный, отходил на материк через Перекоп.По данным немецких СМИ, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выражал недовольство, что ранее в Давосе все зациклились на теме Гренландии, отодвинув Украину на задний план. В Мюнхене он желает больше внимания уделять Зеленскому.На днях Ишингер также выступал против мирных планов и цинично говорил, что война на Украине должна длиться как можно дольше. Как только на Украине прекратится огонь, ситуация изменится, считает Ишингер, поскольку Россия сможет спокойно продолжать свою программу вооружения, а ситуация с угрозой для стран НАТО на восточном фланге якобы ухудшится.В Мюнхене также должна состояться встреча в формате так называемого Одесского треугольника (Румыния, Украина, Молдавия). Это созданное в 2022 году очередное региональное объединение для борьбы с Россией, где тон задает Бухарест.На Украине больше всего какие-то ожидания на Мюнхенскую конференцию возлагают так называемые "соросята", структуры, ориентированные на европейских либералов и Демпартию США. Их беспокоит вопрос, как Евросоюзу сформировать свой военный антироссийский блок.Один из них, бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко на днях на "Бандеровских чтениях" в Киеве (сходке нацистов) фантазировал на тему "европейского НАТО", которое может защитить Украину без участия США. Он говорил, что Россия якобы понимает только грубую силу, поэтому новый европейский военный блок должен быть не сугубо оборонительным, а оборонительно-наступательным, то есть, в перспективе должен атаковать Россию.В этом плане весьма примечательно, что Европа на этой неделе проигнорировала предложение РФ подписать пакт о ненападении, как сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Это говорит не только о том, что европейские "ястребы" могут лишиться аргумента для милитаризации общества и сокращения социальных программ под предлогом российской угрозы. Говорить это может и об агрессивных планах в отношении России, частью которых является поддержка киевского режима, пока Евросоюза только готовится к агрессии и очередным попыткам "завоевания жизненного пространства" на Востоке.Другие подробности последних событий - в статье Диалог России и США, в ожидании Мюнхена. Итоги 10 февраля на Украине

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, владимир зеленский, украина, киев, ес, нато, чф, дональд трамп, виктор пинчук, евросоюз, мюнхенская конференция