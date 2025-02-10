Диалог России и США, в ожидании Мюнхена. Итоги 10 февраля на Украине - 10.02.2025 Украина.ру
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Диалог России и США, в ожидании Мюнхена. Итоги 10 февраля на Украине
Диалог России и США, в ожидании Мюнхена. Итоги 10 февраля на Украине - 10.02.2025 Украина.ру
Диалог России и США, в ожидании Мюнхена. Итоги 10 февраля на Украине
Команда нового президента США Дональда Трампа заинтересована в возобновлении диалога с Россией. РФ к переговорам готова, но на равноправной основе. На Мюнхенской конференции обсудят происходящее на Украине
2025-02-10T18:16
2025-02-10T18:39
эксклюзив
хроники
дональд трамп
сергей рябков
кит келлог
интерфакс
нато
генштаб
украина
россия
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Команда президента США Дональда Трампа обозначает интерес к возобновлению диалога Штатов с Россией, и Москва готова к взаимодействию, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Команда Трампа, несмотря на противоречивость заявляемых им самим и его людьми позиций, хотя бы обозначает заинтересованность в возобновлении прерванного демократами диалога с Россией. Мы готовы к диалогу, о чем говорилось неоднократно, в том числе готовы обсуждать урегулирование на Украине, но лишь на равноправной, взаимоприемлемой основе", — отметил Рябков.По словам Рябкова, при новой администрации США появилось небольшое окно возможностей для нормализации российско-американских отношений."Воспользуются ли США этим шансом - зависит только и исключительно от них. Язык ультиматумов, эпатажных вбросов, попытки сказать нам, что нам будет оказано большое одолжение в обмен на согласие с заведомо непроходными требованиями - все это в отношениях и диалоге с Россией не пройдёт", — подчеркнул дипломат.По словам Рябкова, российская сторона неоднократно указывала, что отношения России и США балансируют на грани разрыва. Дипломат указал, что возвращение Трампа в Белый дом означает появление новых векторов во внешней политике США. В то же время, Москва не обольщается."Применительно к российско-американским отношениям все-таки ожиданий перемен к лучшему, наверное, меньше, чем на других направлениях. В американской внутренней политике и во всех отношениях закостенелой системе внешнеполитических координат России отведено место острого противника, в отношении такого восприятия нас там давно сложился двухпартийный консенсус", — заявил Рябков журналистам.Он также в комментарии РИА Новости указал, что согласованных графиков контактов между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на сегодня нет."Согласованных графиков нет. Но тема существует, и по мере прояснения дальнейшей диспозиции, я думаю, будут договорённости и на этот счет и своевременно и в должный момент объявлены. Но сейчас их нет. По состоянию на сегодня никаких графиков не существует", — отметил Рябков.Замминистра отметил, что каналы коммуникации между РФ и США существуют, "они не закрыты".Ранее Трамп в интервью The New York Post рассказал о разговоре с Путиным таким образом:"Я лучше не буду говорить", — сказал Трамп, когда его спросили, сколько раз два лидера говорили.Он также не раскрыл детали разговора, но заявил, что Путин также обеспокоен по поводу погибших в конфликте."Он хочет, чтобы люди перестали умирать. Все эти мертвецы. Молодые, молодые, красивые люди. Они как ваши дети, два миллиона из них — и без причины", — заявил Трамп.Президент США также обратился к присутствовавшему на интервью своему советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу."Давайте начнём эти встречи. Они хотят встретиться. Каждый день люди умирают. Убивают молодых красивых солдат. Молодых мужчин, таких как мои сыновья. С обеих сторон. По всему полю боя", — заявил Трамп.Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о беседе Путина и Трампа."По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам, и, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", — заявил он в комментарии агентству "Интерфакс".Тем временем на Украине обсуждают, что для них приготовила новая американская администрация.Мюнхенская конференция и УкраинаВ рамках Мюнхенской конференции по безопасности будут обсуждаться контуры плана урегулирования конфликта на Украине, сообщил глава форума Кристоф Хойсген."Будет ли на конференции объявлен план, это я оставлю открытым", — заявил он.По его словам, в Мюнхене можно будет увидеть контуры такого плана."В чём я уверен, так это в том, что конференция будет использована для того, чтобы увидеть контуры такого плана и какие параметры должны быть в соглашении", — указал Хойсген.Как сообщил портал Semafor со ссылкой на западных чиновников, спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил союзникам Вашингтона, что он готовит варианты завершения конфликта на Украине, чтобы затем представить их американскому лидеру,."Келлог заявил союзникам США в ходе недавних встреч, что он готовит варианты завершения войны на Украине, чтобы представить их Трампу", — отмечалось в публикации на портале.Как заявил один чиновник, в ходе одной из встреч Келлог подчеркнул, что намерен встретиться и согласовать позиции с должностными лицами каждой из стран-участниц НАТО.При этом сам Келлог до этого опровергал сообщения западных СМИ, указывая, что он не представит план США по урегулированию украинского конфликта на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, представить подобный план может только Трамп.Однако на Украине утверждают, что власти страны очень насторожено относятся к конференции. Более того, под неё приурочили попытку нового наступления в Курской области."Нынешнее наступление также на курском направлении, тоже началось в момент "раздачи" Зеленским интервью, но главным событием считаем встречу в Рамштайне 12 февраля и начало Мюнхенской конференции, куда приедет вице-президент США Вэнс, Кит Келлог и т.д.", — сообщил 10 февраля популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Он оценил наступление как провальное."Это наступление также пока провальное, но в этот раз Генштаб продолжает отправлять войска на данный участок фронта, пытаясь продлить его и получить результат, который можно будет "продать" спонсорам. Знаем о том, что Зеленский поставил задачу идти вперёд и на других участках фронта. Ему очень важно получить результат и не важно какие будут потери", — указывалось в публикации телеграм-канала.Тем временем в Курской области и на других фронтах продолжаются ожесточённые бои.О происходящем в США - в статье Павла Котова "Новый голос Америки: зачем Маск пошел войной на американских пропагандистов".
https://ukraina.ru/20250210/1060952266.html
https://ukraina.ru/20250210/1060939499.html
https://ukraina.ru/20250209/1060934968.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники, дональд трамп, сергей рябков, кит келлог, интерфакс, нато, генштаб, украина, россия, сша
Эксклюзив, Хроники, Дональд Трамп, Сергей Рябков, Кит Келлог, Интерфакс, НАТО, Генштаб, Украина, Россия, США

Диалог России и США, в ожидании Мюнхена. Итоги 10 февраля на Украине

18:16 10.02.2025 (обновлено: 18:39 10.02.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Команда нового президента США Дональда Трампа заинтересована в возобновлении диалога с Россией. РФ к переговорам готова, но на равноправной основе. На Мюнхенской конференции обсудят происходящее на Украине
Команда президента США Дональда Трампа обозначает интерес к возобновлению диалога Штатов с Россией, и Москва готова к взаимодействию, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Команда Трампа, несмотря на противоречивость заявляемых им самим и его людьми позиций, хотя бы обозначает заинтересованность в возобновлении прерванного демократами диалога с Россией. Мы готовы к диалогу, о чем говорилось неоднократно, в том числе готовы обсуждать урегулирование на Украине, но лишь на равноправной, взаимоприемлемой основе", — отметил Рябков.
По словам Рябкова, при новой администрации США появилось небольшое окно возможностей для нормализации российско-американских отношений.
"Воспользуются ли США этим шансом - зависит только и исключительно от них. Язык ультиматумов, эпатажных вбросов, попытки сказать нам, что нам будет оказано большое одолжение в обмен на согласие с заведомо непроходными требованиями - все это в отношениях и диалоге с Россией не пройдёт", — подчеркнул дипломат.
По словам Рябкова, российская сторона неоднократно указывала, что отношения России и США балансируют на грани разрыва. Дипломат указал, что возвращение Трампа в Белый дом означает появление новых векторов во внешней политике США. В то же время, Москва не обольщается.
"Применительно к российско-американским отношениям все-таки ожиданий перемен к лучшему, наверное, меньше, чем на других направлениях. В американской внутренней политике и во всех отношениях закостенелой системе внешнеполитических координат России отведено место острого противника, в отношении такого восприятия нас там давно сложился двухпартийный консенсус", — заявил Рябков журналистам.
Президент РФ В. Путин встретился с главой ДНР Д. Пушилиным
13:00
Встреча Путина и Пушилина, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 февраляГлава ДНР Денис Пушилин прибыл в Кремль на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Он также в комментарии РИА Новости указал, что согласованных графиков контактов между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на сегодня нет.
"Согласованных графиков нет. Но тема существует, и по мере прояснения дальнейшей диспозиции, я думаю, будут договорённости и на этот счет и своевременно и в должный момент объявлены. Но сейчас их нет. По состоянию на сегодня никаких графиков не существует", — отметил Рябков.
Замминистра отметил, что каналы коммуникации между РФ и США существуют, "они не закрыты".
Ранее Трамп в интервью The New York Post рассказал о разговоре с Путиным таким образом:
"Я лучше не буду говорить", — сказал Трамп, когда его спросили, сколько раз два лидера говорили.
Он также не раскрыл детали разговора, но заявил, что Путин также обеспокоен по поводу погибших в конфликте.
"Он хочет, чтобы люди перестали умирать. Все эти мертвецы. Молодые, молодые, красивые люди. Они как ваши дети, два миллиона из них — и без причины", — заявил Трамп.
Президент США также обратился к присутствовавшему на интервью своему советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу.
"Давайте начнём эти встречи. Они хотят встретиться. Каждый день люди умирают. Убивают молодых красивых солдат. Молодых мужчин, таких как мои сыновья. С обеих сторон. По всему полю боя", — заявил Трамп.
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о беседе Путина и Трампа.
"По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам, и, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", — заявил он в комментарии агентству "Интерфакс".
Тем временем на Украине обсуждают, что для них приготовила новая американская администрация.
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09:37
Атака на Краснодар и "линия дронов". Главное на Украине на утро 10 февраляУкраинские беспилотники атаковали Краснодар. На Украине запустили новый проект по беспилотникам
Мюнхенская конференция и Украина
В рамках Мюнхенской конференции по безопасности будут обсуждаться контуры плана урегулирования конфликта на Украине, сообщил глава форума Кристоф Хойсген.
"Будет ли на конференции объявлен план, это я оставлю открытым", — заявил он.
По его словам, в Мюнхене можно будет увидеть контуры такого плана.
"В чём я уверен, так это в том, что конференция будет использована для того, чтобы увидеть контуры такого плана и какие параметры должны быть в соглашении", — указал Хойсген.
Как сообщил портал Semafor со ссылкой на западных чиновников, спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил союзникам Вашингтона, что он готовит варианты завершения конфликта на Украине, чтобы затем представить их американскому лидеру,.
"Келлог заявил союзникам США в ходе недавних встреч, что он готовит варианты завершения войны на Украине, чтобы представить их Трампу", — отмечалось в публикации на портале.
Как заявил один чиновник, в ходе одной из встреч Келлог подчеркнул, что намерен встретиться и согласовать позиции с должностными лицами каждой из стран-участниц НАТО.
При этом сам Келлог до этого опровергал сообщения западных СМИ, указывая, что он не представит план США по урегулированию украинского конфликта на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, представить подобный план может только Трамп.
Однако на Украине утверждают, что власти страны очень насторожено относятся к конференции. Более того, под неё приурочили попытку нового наступления в Курской области.
"Нынешнее наступление также на курском направлении, тоже началось в момент "раздачи" Зеленским интервью, но главным событием считаем встречу в Рамштайне 12 февраля и начало Мюнхенской конференции, куда приедет вице-президент США Вэнс, Кит Келлог и т.д.", — сообщил 10 февраля популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
танкер Koala/Коала - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
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Взрыв в Усть-Луге, кабинеты убеждения и ломки. Итоги 9 февраля на УкраинеВ Усть-Луге проводят расследования по поводу ЧП на одном из танкеров, ряд экспертов связал взрыв с Украиной. Украинские СМИ сообщили о наличии "кабинетов убеждения" в военкоматах
Он оценил наступление как провальное.
"Это наступление также пока провальное, но в этот раз Генштаб продолжает отправлять войска на данный участок фронта, пытаясь продлить его и получить результат, который можно будет "продать" спонсорам. Знаем о том, что Зеленский поставил задачу идти вперёд и на других участках фронта. Ему очень важно получить результат и не важно какие будут потери", — указывалось в публикации телеграм-канала.
Тем временем в Курской области и на других фронтах продолжаются ожесточённые бои.
О происходящем в США - в статье Павла Котова "Новый голос Америки: зачем Маск пошел войной на американских пропагандистов".
 
ЭксклюзивХроникиДональд ТрампСергей РябковКит КеллогИнтерфаксНАТОГенштабУкраинаРоссияСША
 
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