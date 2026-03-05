Ядерная истерия в Польше: большинство поляков жаждет атомной бомбы - 05.03.2026 Украина.ру
Ядерная истерия в Польше: большинство поляков жаждет атомной бомбы
Ядерная истерия в Польше: большинство поляков жаждет атомной бомбы
Ядерная истерия в Польше: большинство поляков жаждет атомной бомбы
Больше половины граждан Польши выступают за то, чтобы у страны было ядерное оружие. Эту идею поддерживают также премьер и президент Польши, которые расходятся лишь в том, на чьи атомные бомбы рассчитывать.
2026-03-05T06:40
2026-03-05T06:40
В среду, 4 марта, один из самых авторитетных польских общественно-политических журналов, печатающийся с 1957 года еженедельник Polityka, вышел с обложкой, на которой мужчина в польском народном костюме сидит на атомной бомбе. "Польская атомная бомба? Возможно ли это, и есть ли в этом смысл?" – риторически спрашивала редакция. Риторически, потому что редактор отдела безопасности и международной политики журнала Марек Сьверчиньский не просто ответил на все вопросы утвердительно, но и фактически призвал к получению Польшей ядерного оружия любым способом и за любую цену.Поначалу могло показаться, что речь идёт о реакции на сделанное 2 марта президентом Франции Эмманюэлем Макроном предложение развернуть французский "ядерный зонтик" над европейскими странами, в том числе над Польшей. Примечательно, что уже на следующий день польский премьер Дональд Туск сообщил: он обсуждал создание "продвинутой системы ядерного сдерживания" не только с Францией."Польша не захочет оставаться пассивной в вопросах ядерной безопасности в военном контексте. Мы будем сотрудничать с нашими союзниками, включая Францию, которая сделала это конкретное предложение, и по мере роста наших собственных возможностей мы также будем стремиться подготовить Польшу в будущем к максимально автономным действиям в этом вопросе", – заявил Туск.Однако как раз 3 марта стало ясно, что речь идёт о масштабной кампании польских властей, направленной на формирование стабильной поддержки поляками размещения ядерного оружия в Польше. В этот день близкий к правительству социологический институт IBRiS опубликовал результаты опроса общественного мнения относительно того, должна ли Польша обладать ядерным оружием. Опрос был проведён 27-28 февраля, то есть ещё до упомянутого предложения Макрона.Респондентам задали вопрос, считают ли они, что Польша должна обзавестись ядерным оружием. Более половины (50,9%) поляков поддержали эту идею: 20,9% ответили "определенно да", а 30% – "скорее всего, да". 38,6% респондентов выступили против такого решения: 23,5% ответили "скорее всего, нет", а 15,1% – "определенно нет". При этом 10,5% опрошенных не имели мнения по этому вопросу.Стоит отметить, что наибольший уровень поддержки наблюдался среди сторонников правого крыла польской политики, чьи партии ныне находятся в оппозиции. 79% избирателей националистической "Конфедерации" и 65% избирателей консервативной партии "Право и Справедливость" (ПиС) ответили на вопрос утвердительно.Следующий по величине процент избирателей, поддерживающих ядерное оружие в Польше, наблюдался среди избирателей входящей в правящую коалицию партии "Новых левых": 54% из них поддержали такое решение. Наименьшая же поддержка была зафиксирована среди сторонников либеральной "Гражданской коалиции": лишь 35% из них дали утвердительные ответы.Таким образом, возглавляющий "Гражданскую коалицию" (ГК) Дональд Туск прямо и открыто выступает против воли своих избирателей – но в странах Европейского Союза, как показали недавние "выборы" в Румынии, эта воля ничего не значит. Потому неудивительно, что 4 марта заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, также выдвиженец ГК, пообещал: польское правительство ещё не раз вернётся к вопросу обладания ядерным оружием."Мы начинаем диалог с французской стороной. Нас пригласил к этому диалогу президент Франции. Польша – одна из стран, которые примут в нём участие. Что касается сотрудничества с французской стороной, мы не можем сказать ничего, кроме предварительных заявлений. Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что когда французские пилоты защищали нас в рамках миссии по патрулированию воздушного пространства, в Польше находилась та самая эскадрилья, которая отвечала за ядерные силы Франции" – многозначительно заявил Томчик.Президент Польши Кароль Навроцкий, который является выдвиженцем ПиС, но перед вторым туром выборов получил также поддержку "Конфедерации", может заявлять о необходимости обладания ядерным оружием, опираясь на поддержку избирателей. Ещё 15 февраля Навроцкий сказал, что Польша должна рассмотреть возможность разработки собственного ядерного оружия в условиях растущей угрозы со стороны России.Но в канцелярии польского президента понимают, что такая разработка потребует огромных средств и 5-10 лет, о чём на днях прямо заявил эксперт Польского института международных отношений Артур Кацпжик в интервью порталу Dfence24.pl. Потому в команде Кароля Навроцкого выступают за присоединение Польши к программе США Nuclear Sharing (размещение американских атомных бомб в ряде стран-членов НАТО). 2 марта руководитель Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидаш сказал, что Кароль Навроцкий не был проинформирован о предложениях Макрона, но в любом случае французский ядерный потенциал уступает американскому."В данном контексте основополагающий вопрос заключается в том, обладает ли французская сторона достаточным ядерным арсеналом, чтобы действительно обеспечить защитный зонтик. Поэтому Польше в первую очередь следует стремиться присоединиться к программе Nuclear Sharing и вести переговоры с американцами", – заявил Пшидач, подчеркнув, что только Соединенные Штаты обладают "реальными возможностями ядерного сдерживания".Советник президента опроверг обвинения в том, что переговоры об участии в программе Nuclear Sharing имеют мало шансов на успех. Пшидач сравнил их с переговорами о постоянном американском военном присутствии в Польше. "В конечном итоге было принято решение о развертывании нескольких тысяч военнослужащих, которое впоследствии было расширено до более чем 10 000", – отметил Пшидач.Таким образом, Кароль Навроцкий продолжает политику своего предшественника Анджея Дуды, который ещё в апреле 2024 года в ходе визита в США обсуждал возможное участие Польши в программе Nuclear Sharing, о чём писало издание Украина.ру (https://ukraina.ru/20240427/1054783823.html). Кстати, тогда против этого резко выступил глава польского МИД Радослав Сикорский, который ныне вопрос появления ядерного оружия в Польше демонстративно не комментирует.В свою очередь, вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поддержал оба варианта размещения иностранного ядерного оружия на территории Польши."Сотрудничество с Францией, и, конечно же, с НАТО и Соединенными Штатами в этом контексте кажется естественным. Давайте укрепим наши возможности, и такая возможность возникает благодаря французской инициативе. Я бы не стал следовать по пути представителей Канцелярии президента, которые легко отвергают то, что могло бы стать очень важным элементом сдерживания для Польши. Я бы просто принял это предложение, так же как и отнесся бы к Nuclear Sharing и всей деятельности союзников всерьез", – заявил политик.Действующие польские военные возможное появление в стране ядерного оружия публично не обсуждают, а вот отставные генералы стали желанными комментаторами этого вопроса в различных СМИ. В частности, генерал Ярослав Крашевский, бывший командующий ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск Польши, в интервью порталу Wirtualna Polska призвал к немедленному началу разработки собственного ядерного оружия."У нас также есть подготовленные люди, у нас есть исследовательский центр в Сьверке. Давайте начнем работу над национальной ядерной программой. Давайте не будем обсуждать, начинать ее или нет, давайте просто начнем, потому что разработка такого оружия – это не вопрос одного квартала или одного года, речь идет о годах", – заявил Крашевский 4 марта.Главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишнёский считает, что последние события, особенно война Израиля и США против Ирана, увеличит желание получить ядерное оружие, и не только в Польше."Всем стало очевидно, что страны, обладающие ядерным оружием, находятся в безопасности. Это показывает пример Израиля, Северной Кореи, Пакистана. А вот страны, которые не имеют атомной бомбы, или от попыток получить её демонстративно отказались – как Иран или в своё время Ливия – подвергаются атакам со стороны тех стран, которые ядерным оружием располагают. Это плохо характеризует наш мир, но такова реальность", – сказал Вишнёвский в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.По словам журналиста, если бы Польша каким-то чудесным образом получила собственное ядерное оружие, то это стало бы катастрофой, – но совсем не потому, что страна не должна его иметь, а из-за интеллектуального качества польских элит."Лично я был бы доволен, если Польша имела бы ядерное оружие, но одновременно польский политикум понимал ответственность за обладание настолько мощным, страшным и нечеловеческим оружием. Но существующий польский политический класс такой ответственности не имеет и не осознаёт. Поэтому обсуждать вопрос появления ядерного оружия в Польше можно только после того, как польский политикум кардинально изменится и станет ответственным, рассудительным, мудрым и предсказуемым. Но это, к сожалению, не произойдёт быстро", – резюмировал Мачей Вишнёвский.Стоит отметить, что польском обществе ядерное оружие фетишизировано достаточно давно. Вот только раньше поляки не скрывали, что оно нужно им для борьбы не против России, а за утраченные Kresy Wschodnie (Восточное Пограничье, ныне территория Украины, Белоруссии и Литвы). В польской песенке конца 1940-х были такие слова: Jedna bomba atomowa i wrócimy znów do Lwowa, druga mała, ale silna i wrócimy też do Wilna ("Одна атомная бомба – и мы снова вернёмся во Львов, вторая маленькая, но мощная, – и мы вернемся в Вильнюс").Парадоксально, что в упомянутом выше материале журнала Polityka в качестве доказательства того, что Польша способна создать собственную атомную бомбу, упомянут уроженец Львова, польский еврей Станислав Улям, работавший в американских проектах по созданию атомной и водородной бомб. Правда, автор текста умолчал о том, что обладавший исключительными математическими способностями Улям сначала не был принят во Львовскую политехнику, поскольку там был лимит мест для евреев, а после окончания Львовского университета не смог получить работу в Польше и вынужден был эмигрировать в США.
Украина.ру
Олег Хавич
Олег Хавич
Украина.ру
Польша, Франция, США, Кароль Навроцкий, Эммануэль Макрон, НАТО, Украина.ру, МИД, Эксклюзив

Ядерная истерия в Польше: большинство поляков жаждет атомной бомбы

06:40 05.03.2026
 
Фото: Минобороны России
Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Больше половины граждан Польши выступают за то, чтобы у страны было ядерное оружие. Эту идею поддерживают также премьер и президент Польши, которые расходятся лишь в том, на чьи атомные бомбы рассчитывать.
В среду, 4 марта, один из самых авторитетных польских общественно-политических журналов, печатающийся с 1957 года еженедельник Polityka, вышел с обложкой, на которой мужчина в польском народном костюме сидит на атомной бомбе. "Польская атомная бомба? Возможно ли это, и есть ли в этом смысл?" – риторически спрашивала редакция. Риторически, потому что редактор отдела безопасности и международной политики журнала Марек Сьверчиньский не просто ответил на все вопросы утвердительно, но и фактически призвал к получению Польшей ядерного оружия любым способом и за любую цену.
Поначалу могло показаться, что речь идёт о реакции на сделанное 2 марта президентом Франции Эмманюэлем Макроном предложение развернуть французский "ядерный зонтик" над европейскими странами, в том числе над Польшей. Примечательно, что уже на следующий день польский премьер Дональд Туск сообщил: он обсуждал создание "продвинутой системы ядерного сдерживания" не только с Францией.
"Польша не захочет оставаться пассивной в вопросах ядерной безопасности в военном контексте. Мы будем сотрудничать с нашими союзниками, включая Францию, которая сделала это конкретное предложение, и по мере роста наших собственных возможностей мы также будем стремиться подготовить Польшу в будущем к максимально автономным действиям в этом вопросе", – заявил Туск.
Однако как раз 3 марта стало ясно, что речь идёт о масштабной кампании польских властей, направленной на формирование стабильной поддержки поляками размещения ядерного оружия в Польше. В этот день близкий к правительству социологический институт IBRiS опубликовал результаты опроса общественного мнения относительно того, должна ли Польша обладать ядерным оружием. Опрос был проведён 27-28 февраля, то есть ещё до упомянутого предложения Макрона.
Респондентам задали вопрос, считают ли они, что Польша должна обзавестись ядерным оружием. Более половины (50,9%) поляков поддержали эту идею: 20,9% ответили "определенно да", а 30% – "скорее всего, да". 38,6% респондентов выступили против такого решения: 23,5% ответили "скорее всего, нет", а 15,1% – "определенно нет". При этом 10,5% опрошенных не имели мнения по этому вопросу.
Стоит отметить, что наибольший уровень поддержки наблюдался среди сторонников правого крыла польской политики, чьи партии ныне находятся в оппозиции. 79% избирателей националистической "Конфедерации" и 65% избирателей консервативной партии "Право и Справедливость" (ПиС) ответили на вопрос утвердительно.
Олег Хавич
19 августа 2021, 17:17
Олег Хавич: кто он
Украинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
Следующий по величине процент избирателей, поддерживающих ядерное оружие в Польше, наблюдался среди избирателей входящей в правящую коалицию партии "Новых левых": 54% из них поддержали такое решение. Наименьшая же поддержка была зафиксирована среди сторонников либеральной "Гражданской коалиции": лишь 35% из них дали утвердительные ответы.
Таким образом, возглавляющий "Гражданскую коалицию" (ГК) Дональд Туск прямо и открыто выступает против воли своих избирателей – но в странах Европейского Союза, как показали недавние "выборы" в Румынии, эта воля ничего не значит. Потому неудивительно, что 4 марта заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, также выдвиженец ГК, пообещал: польское правительство ещё не раз вернётся к вопросу обладания ядерным оружием.
"Мы начинаем диалог с французской стороной. Нас пригласил к этому диалогу президент Франции. Польша – одна из стран, которые примут в нём участие. Что касается сотрудничества с французской стороной, мы не можем сказать ничего, кроме предварительных заявлений. Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что когда французские пилоты защищали нас в рамках миссии по патрулированию воздушного пространства, в Польше находилась та самая эскадрилья, которая отвечала за ядерные силы Франции" – многозначительно заявил Томчик.
Президент Польши Кароль Навроцкий, который является выдвиженцем ПиС, но перед вторым туром выборов получил также поддержку "Конфедерации", может заявлять о необходимости обладания ядерным оружием, опираясь на поддержку избирателей. Ещё 15 февраля Навроцкий сказал, что Польша должна рассмотреть возможность разработки собственного ядерного оружия в условиях растущей угрозы со стороны России.
Но в канцелярии польского президента понимают, что такая разработка потребует огромных средств и 5-10 лет, о чём на днях прямо заявил эксперт Польского института международных отношений Артур Кацпжик в интервью порталу Dfence24.pl. Потому в команде Кароля Навроцкого выступают за присоединение Польши к программе США Nuclear Sharing (размещение американских атомных бомб в ряде стран-членов НАТО). 2 марта руководитель Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидаш сказал, что Кароль Навроцкий не был проинформирован о предложениях Макрона, но в любом случае французский ядерный потенциал уступает американскому.
"В данном контексте основополагающий вопрос заключается в том, обладает ли французская сторона достаточным ядерным арсеналом, чтобы действительно обеспечить защитный зонтик. Поэтому Польше в первую очередь следует стремиться присоединиться к программе Nuclear Sharing и вести переговоры с американцами", – заявил Пшидач, подчеркнув, что только Соединенные Штаты обладают "реальными возможностями ядерного сдерживания".
Советник президента опроверг обвинения в том, что переговоры об участии в программе Nuclear Sharing имеют мало шансов на успех. Пшидач сравнил их с переговорами о постоянном американском военном присутствии в Польше. "В конечном итоге было принято решение о развертывании нескольких тысяч военнослужащих, которое впоследствии было расширено до более чем 10 000", – отметил Пшидач.
Таким образом, Кароль Навроцкий продолжает политику своего предшественника Анджея Дуды, который ещё в апреле 2024 года в ходе визита в США обсуждал возможное участие Польши в программе Nuclear Sharing, о чём писало издание Украина.ру (https://ukraina.ru/20240427/1054783823.html). Кстати, тогда против этого резко выступил глава польского МИД Радослав Сикорский, который ныне вопрос появления ядерного оружия в Польше демонстративно не комментирует.
В свою очередь, вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поддержал оба варианта размещения иностранного ядерного оружия на территории Польши.
"Сотрудничество с Францией, и, конечно же, с НАТО и Соединенными Штатами в этом контексте кажется естественным. Давайте укрепим наши возможности, и такая возможность возникает благодаря французской инициативе. Я бы не стал следовать по пути представителей Канцелярии президента, которые легко отвергают то, что могло бы стать очень важным элементом сдерживания для Польши. Я бы просто принял это предложение, так же как и отнесся бы к Nuclear Sharing и всей деятельности союзников всерьез", – заявил политик.
Действующие польские военные возможное появление в стране ядерного оружия публично не обсуждают, а вот отставные генералы стали желанными комментаторами этого вопроса в различных СМИ. В частности, генерал Ярослав Крашевский, бывший командующий ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск Польши, в интервью порталу Wirtualna Polska призвал к немедленному началу разработки собственного ядерного оружия.
"У нас также есть подготовленные люди, у нас есть исследовательский центр в Сьверке. Давайте начнем работу над национальной ядерной программой. Давайте не будем обсуждать, начинать ее или нет, давайте просто начнем, потому что разработка такого оружия – это не вопрос одного квартала или одного года, речь идет о годах", – заявил Крашевский 4 марта.
Главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишнёский считает, что последние события, особенно война Израиля и США против Ирана, увеличит желание получить ядерное оружие, и не только в Польше.
"Всем стало очевидно, что страны, обладающие ядерным оружием, находятся в безопасности. Это показывает пример Израиля, Северной Кореи, Пакистана. А вот страны, которые не имеют атомной бомбы, или от попыток получить её демонстративно отказались – как Иран или в своё время Ливия – подвергаются атакам со стороны тех стран, которые ядерным оружием располагают. Это плохо характеризует наш мир, но такова реальность", – сказал Вишнёвский в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.
По словам журналиста, если бы Польша каким-то чудесным образом получила собственное ядерное оружие, то это стало бы катастрофой, – но совсем не потому, что страна не должна его иметь, а из-за интеллектуального качества польских элит.
"Лично я был бы доволен, если Польша имела бы ядерное оружие, но одновременно польский политикум понимал ответственность за обладание настолько мощным, страшным и нечеловеческим оружием. Но существующий польский политический класс такой ответственности не имеет и не осознаёт. Поэтому обсуждать вопрос появления ядерного оружия в Польше можно только после того, как польский политикум кардинально изменится и станет ответственным, рассудительным, мудрым и предсказуемым. Но это, к сожалению, не произойдёт быстро", – резюмировал Мачей Вишнёвский.
Стоит отметить, что польском обществе ядерное оружие фетишизировано достаточно давно. Вот только раньше поляки не скрывали, что оно нужно им для борьбы не против России, а за утраченные Kresy Wschodnie (Восточное Пограничье, ныне территория Украины, Белоруссии и Литвы). В польской песенке конца 1940-х были такие слова: Jedna bomba atomowa i wrócimy znów do Lwowa, druga mała, ale silna i wrócimy też do Wilna ("Одна атомная бомба – и мы снова вернёмся во Львов, вторая маленькая, но мощная, – и мы вернемся в Вильнюс").
Парадоксально, что в упомянутом выше материале журнала Polityka в качестве доказательства того, что Польша способна создать собственную атомную бомбу, упомянут уроженец Львова, польский еврей Станислав Улям, работавший в американских проектах по созданию атомной и водородной бомб. Правда, автор текста умолчал о том, что обладавший исключительными математическими способностями Улям сначала не был принят во Львовскую политехнику, поскольку там был лимит мест для евреев, а после окончания Львовского университета не смог получить работу в Польше и вынужден был эмигрировать в США.
Больше материалов по теме:
Польша, Франция, США, Кароль Навроцкий, Эммануэль Макрон, НАТО
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
