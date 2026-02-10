https://ukraina.ru/20260210/my-proigryvaem-voynu-eksperty-i-politiki-prognoziruyut-novuyu-voynu-ukrainy-s-rossiey-1075408294.html

"Мы проигрываем войну". Эксперты и политики прогнозируют новую войну Украины с Россией

"Мы проигрываем войну". Эксперты и политики прогнозируют новую войну Украины с Россией - 10.02.2026 Украина.ру

"Мы проигрываем войну". Эксперты и политики прогнозируют новую войну Украины с Россией

В экспертном сообществе обсуждают, поможет ли киевскому режиму заявленная некоторыми политиками цель убивать каждый месяц по 50 тысяч россиян. И думают над тем, как украинцам, остающимся на подвластной Киеву территории, дотерпеть до весны.

Украинская энергосистема вот-вот рухнет. Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* в эфире ютуб-канала "Maiyk.ua" подчеркнул, что ВС РФ своими ударами отсекают её от европейской энергосистемы, делая невозможным переток энергии. Бьют и по ТЭЦ.Мосийчук предположил, вскоре последуют новые удары, которые уже окончательно погрузят всю страну в состояние "черной зимы", в полный блэкаут, тогда Киев будет полностью отключён от энергоснабжения. По мнению политика, это такое принуждение Зеленского к миру.Однако, добавил экс-нардеп, мира не удастся достичь до тех пор, пока не уберут Зеленского.Мосийчук* предположил, что в США, возможно, это понимают, нельзя исключать, что там начинают рассматривать план такой профилактической "уборки".Отметим, что о необходимости "убрать" Зеленского экс-нардеп говорит не в первый раз. Теперь же он заявил, что нынешняя власть превратила ТЦК (аналог военкомата — ред.) в преступную организацию, которая, "запугивая людей, загоняет их в коррупционные схемы, но никак не помогает защите Отечества".И, комментируя участившиеся в разных регионах страны случаи сопротивления сотрудникам ТЦК, подчеркнул, что своими действиями "вот эти ТКЦуны" объединили Восток и Запад Украины — и там, и там все их ненавидят и объединяются для отпора, поскольку "понимают, что они ("ТКЦуны" - авт.) - против людей".Экс-нардеп добавил, что в своё время было принято решение отправить на передовую военнослужащих из мобильных групп ПВО, а теперь наступает расплата."Вот сегодня фактически в холодный режим опустилась атомная генерация, это катастрофа энергосистемы Украины. Катастрофа, по-другому это назвать нельзя", - заявил политик. Он рассказал, что его знакомые в Николаеве, которые никогда не собирались покидать страну, теперь ищут способ это сделать."Мы проигрываем войну. Это надо признать, чётко понимать. И пока есть возможность мирного соглашения - на плохих условиях, но мирного соглашения — то его надо принимать. Иначе будет капитуляция и разгром, обвал...", - обрисовал Мосейчук ситуацию.А вот депутат Рады Роман Костенко в капитуляцию Киева не верит и призывает сограждан потерпеть до весны, когда, по его уверениям, "ситуация изменится".По словам нардепа, для изменения переговорной позиции необходимо остановить русских на поле боя, "довести их потери до 50 тысяч в месяц", а также надо "сбивать 80–90% дронов".В таком случае, полагает Костенко, Киев сможет вести переговоры не с позиции уступок, но будет выдвигать свои требования.Как отмечает в своём телеграм-канале издание "Страна", Костенко при этом не уточнил, каким может быть план "Б" (и есть ли он вообще) на тот случай, если указанных целей ВСУ не достигнут."Между тем, судя по всему, примерно такие же идеи разделяет и украинское руководство. Напомним, задачу "убивать 50 тысяч россиян в месяц" озвучил недавно министр обороны Федоров. Эту цель поддержал и Зеленский, который отказывается идти на уступки россиянам по Донбассу, что могло бы окончить войну уже сейчас", - пишет "Страна".Интересно, российские спецслужбы взяли уже на карандаш украинских политиков, призывающих и даже ставящих целью убийство пятидесяти тысяч россиян ежемесячно?А пока ситуация для украинцев лишь ухудшается. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей столицы, что ближайшие несколько суток будут "очень сложными", поскольку ожидаются сильные морозы. Ранее он советовал киевлянам покидать город. Но куда людям ехать — в чистое поле?Разрушение украинской энергосистемы — это ответ РФ на действия самого же нацистского киевского режима. И в Киеве дают повод продолжать. Популярный на Украина телеграм-канал "Легитимный" приводит слова Зеленского, прокомментировавшего удары по российским НПЗ. Тот заявил, что не нужно выбирать, "бьём по военной цели или энергетике" - дескать, это "то же самое"."Зеленский своим заявлением помог русским также обосновать все их удары по нашей (киевского режима — ред.) энергетике, инфраструктуре, ЖД, промышленности, бизнесу и т.д. Всё это законные военные цели", - отмечают авторы канала.И делают вывод: "Ситуация в кейсе черной зимы будет ухудшаться. Разруха в Украине будет усиливаться. Готовьтесь к худшему. Зеленский ведёт украинцев в "средневековье", а вот элита вряд ли почувствует это, так как они наворовали много денег, закупились генераторами, топливом, печками, продуктами, отправили родных и детей в теплые страны и Европу, а вы "терпите" дальше".Терпеть согласны не все. Тем более, что люди видят, куда их насильно загоняю сотрудники ТЦК."На фоне лживых заявлений Зеленского о низких потерях ВСУ на Украине уже не хватает мест для военных на кладбищах. Полтавская областная администрация объявила, что ищет на территории области подходящий участок в 40 гектаров для нового военного кладбища", - констатирует в своём телеграм-канале экс-депутат Рады, ныне российский политический аналитик Олег Царёв.Аналитик без оптимизма оценивает перспективу нахождения компромисса. Трампу мир нужен побыстрее, а Зеленский заинтересован в том, чтобы тянуть время, дожидаясь победы демократов на промежуточных выборах в США."...Даже в случае, если Зеленский отведет войска с оставшейся части Донбасса и выполнит все, что записано в 28 пунктах соглашения, что нереально, то в соседях у России останется Украина во главе с переизбранным Зеленским, накачанным деньгами (по словам Орбана, ему обещают $1,5 трлн за то, что он согласится). Из них $700 млрд — "военные расходы на 10 лет", включая оружие. При этом на Украине, по последним словам Зеленского, останется армия численностью 800 тысяч", - написал Царёв.Он продолжил: "Очевидно, что при таком сценарии сама Украина останется страной с реваншистскими по отношению к России настроениями. Они будут и дальше взращивать в обществе настрой вернуть то, что по закону принадлежит им. И государство, накачанное оружием, деньгами и ненавистью к России, легко превратит такой мир в новую войну".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему – в статье Дмитрия Ковалевича "Сидеть без тепла и света и мечтать присоединить к Украине Кубань. Что происходит в Ивано-Франковске" Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Русские потребуют Киев? Эксперты и политики прогнозируют развитие ситуации"

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

Сергей Зуев

