Русские потребуют Киев? Эксперты и политики прогнозируют развитие ситуации

В экспертном сообществе обсуждают, нужен ли на самом деле клике Зеленского мир или же "зеленым гнидам" необходимо бесконечное продолжение войны. Сходятся на том, что им-таки нужна война, на которой они зарабатывают миллионы.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057925977_76:64:1252:726_1920x0_80_0_0_0786d97ce5224ea42de91680b00d7c45.jpg

Если и будет мир, то недолго. Зеленский уже заявил, что Киев рассчитывает сохранить численность армии после войны в 800 тысяч человек, да ещё и заверил, что военных будут "поощрять высокими зарплатами даже на первой линии во время прекращения огня".Не станем пока задаваться вопросом, зачем киевскому режиму в предполагаемое мирное время нужна будет такая огромная армия, да откуда возьмутся деньги на её содержание (на первое время Запад подбросит, а потом… видно будет).Но есть вопрос — а реальна ли перспектива прекращения огня? Пока не очень-то на это похоже.Возникает и такой вопрос - откуда Зеленский собирается набрать людей для такой большой армии. Вероятно, рассчитывает на то, что ТЦКашники не подведут, где-нибудь людей отловят.Правда, всё больше граждан заявляют о своём несогласии быть "дичью" для ТЦКашников и полицаев. Вот издание "Страна" сообщает со ссылкой на пресс-службу Одесского областного ТЦК, что в Одессе одного сотрудника ТЦК ранили ножом во время попытки мобилизации."Мужчина, которого пытались мобилизовать, применил слезоточивое средство и нанес ножевое ранение военнослужащему, после чего скрылся", - говорится в сообщении.Во Львове женщина открыла огонь из травматического пистолета по машине с полицией и ТЦКашниками. Местные паблики пишут, что произошло это после того, как львовянка увидела процесс бусификации.В Харькове мужчина пытался скрыться от ТЦКашников, при этом ранил ножом двоих преследователей. По данным украинской полиции, он задержан.Отметим объективности ради, что это сопротивление носит пока что стихийный характер, да и массовым его не назовёшь — в отличие действительно от массового бегства бусифицированных из рядов ВСУ. Самовольно оставляющих свои части с каждым днём становится всё больше.Хотя новый министр обороны цифровик Михаил Фёдоров (тот самый тип, что обещает убивать по 50 тысяч россиян ежемесячно) уже имеет план борьбы с этим явлением — конечно, это цифровизация всего процесса. Ранее, ещё пребывая на посту министра цифровой трансформации, он обещал, что воевать с русскими будет "армия роботов".К этой угрозе следует отнестись серьёзно. Но пока роботов не хватает, а с людьми есть сложности. Министр сообщал, что розыске по линии ТЦК находятся сейчас около двух миллионов мужчин, ещё 200 тысяч - уже в бегах, они самовольно оставили свои части (СЗЧ).Нормальные люди, не желающие ценой своей жизни защищать ворьё во власти, сопротивляются ТЦКашникам, пытаются конспирироваться, насколько это возможно. Или, если все же попали в ряды ВСУ, то бегут при первой возможности. Даже показные ультра-патриоты почему-то предпочитают "патриотствовать" подальше от линии фронта или вообще подальше от Украины."Украинский блогер Ярослав, который 188 дней подряд стримил минуту молчания по погибшим на фронте, выехал в Канаду. Об этом в своём Инстаграме*. 22-летний блогер заявил, объяснив, что смог выехать по возрасту.При этом он и дальше будет записывать минуту молчания - несмотря на эмиграцию. По его словам, такое откровение ему явилось во сне", - сообщает издание "Страна" в своём телеграм-канале.Вот так — во сне. Ультра-патриоты ещё не проснулись, хотя начинают что-то подозревать. И о себе стараются позаботиться заранее, ещё до того, как их схватят ТЦКашники и отправят туда, где свой сине-желтый патриотизм надо будет даказывать уже не видосиками...Говорят эксперты и об уничтожении исторической памяти на Украине — увы, этот процесс продолжается и набирает обороты. Разрушители действуют системно и вполне осознанно.Мы в одном из предыдущих обзоров сообщали о том, как в Киеве в Музее Великой Отечественной (ныне, конечно — "Второй Мировой") войны сбили надпись на русском языке — потому что она на русском. И приводили мнение покинувшего страну правозащитника Руслана Коцабы, считающего, что лично сбивавший медные буквы директор музея — просто несчастный и "глубоко запуганный" человек, вот потому-то буквы и сбивал.А буквы-то складывались в слова: "Их имена бессмертны, их подвиги будут жить вечно".Не все оказались столь же снисходительны, как Коцаба, к этому будто бы "запуганному" борцу с памятью народов."Неандерталы-евроинтеграторы продолжают ломать-не строить. Что видим? Директор бывшего музея ВОВ, который временно обозвали музеем ВМВ лично полез сбивать кайлом надпись на мемориале освободителям Киева "Их имена бессмертны, их подвиги будут жить вечно". Жаль не сгорел на работе, его увы не посетил Кондратий. Но, что, сука, характерно лично Юрий Константинович Савчук (имя этого чудака на букву М) вообще никому не известен, а после сегодняшнего акта вандализма и мракобесия будет забыт. Но не всеми. Кстати, лично он очень даже смертен, может быть в один прекрасный момент даже внезапно. Личность ган(...)она записал в записную книжку. (...)", - припечатал "запуганного" сбивальщика памяти покинувший страну украинский журналист и блогер Максим Равреба.А что с переговорами? То, как их ведёт Киев, только помогает русским получить всю Украину, считает экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО Игорь Мосийчук**. Он в эфире одного из каналов заявил, что "единственное, что может остановить войну на данном этапе — это прекращение финансирования или устранение Зеленского… ну, отстранение его от исполнения обязанностей, которые он узурпировал по факту".По словам Мосийчука, никакого мира при нынешней власти на Украине не предвидится: "Пока люди не возьмут за горло эту зелёную гниль, эту зелёную гидру, война никогда не закончится — война в их интересах, они на ней гешефт делают, они на ней зарабатывают миллионы".Экс-нардеп прогнозирует, что война продлится, по крайней мере, до начала 2027 года, а тогда условия для Киева будут уже совсем другие - "там уже будут требовать признать Киевскую область Российской Федерацией".На эту тему – В МАГАТЭ сообщили об отключении энергоблока на украинской АЭС Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Судьбы всего мира решают охреневшие твари": эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской** лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов

Сергей Зуев

Сергей Зуев

