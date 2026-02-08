https://ukraina.ru/20260208/sidet-bez-tepla-i-sveta-i-mechtat-prisoedinit-k-ukraine-kuban-chto-proiskhodit-v-ivano-frankovske-1075387178.html

Сидеть без тепла и света и мечтать присоединить к Украине Кубань. Что происходит в Ивано-Франковске

Сидеть без тепла и света и мечтать присоединить к Украине Кубань. Что происходит в Ивано-Франковске

На Западной Украине, в отличие от Киева и восточных областей, до сих пор не было блэкаутов. В ряде регионов свет почти не отключали, но 7 февраля, после ударов по ряду энергетических объектов региона, света отключили и там. По всей Западной Украине начались также скачки напряжения.

В Ивано-Франковской области погасили даже горнолыжный курорт Буковель, где любит отдыхать от "трудов праведных" украинская элита. В ночь на 7 февраля, по сообщениям туристов, "Герань" долго кружила над курортом.На днях экс-замначальника ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос с возмущением говорил, что из отдыхающих в Буковеле можно сформировать три полноценных бригады, но ТЦК туда нос не суют.Сейчас же туристы выкладывают кадры обесточенного посёлка и сообщают, что подъёмники не работают. Ранее украинские СМИ сообщали, что Буковель не отключают, так как курорт якобы импортирует около 15 МВт мощности — объём, сопоставимый с потреблением целых районов области.Мэр города Бурштын Ивано-Франковской области Василий Андриешин сообщил, что сильно повреждена и остановила свою работу ТЭЦ в городе. Он утверждает, что электропитание должно восстановиться в течение 48 часов, но в целом ситуацию называет сложной. На данный момент в городе полностью отсутствуют отопление и водоснабжение, что вызывает серьёзные проблемы для местных жителей. Бурштынская ТЭЦ — одна из крупнейших на Украине, обеспечивавшая электроэнергией около 3 миллионов потребителей в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях.Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинков заявил, что из-за серьёзных повреждений энергосистемы регион будет получать электроэнергию лишь по 4–5 часов в день (в Киеве сейчас подают на 1,5–2 часа в день)."Прошу жителей Франковска и других общин запасаться определённым количеством воды, потому что могут быть перебои при таких значительных отключениях электроэнергии", — говорит мэр города.Буквально на прошлой неделе политолог Юрий Романенко рассуждал, что россияне легко могут "выключить" и западную Украину, благодаря прогрессу в производстве дронов. Он обвинял Владимира Зеленского, что тот начал инфраструктурную войну, не просчитав последствия."В ближайшее время и Западная Украина окажется под таким же давлением, потому что сотни тысяч дронов, которые они уже производят, они будут с большей вероятностью достигать тех целей, которые находятся в глубинке Украины", — заявил Романенко.Тем временем глава Ивано-Франковского облсовета Александр Сыч (из нацистской "Свободы"*) беспокоится отнюдь не наличием электричества в своём регионе, а с вожделением засматривается на соседние государства. На так называемых "Бандеровских чтениях", проходящих в здании Киево-Могилянской академии 7–8 февраля, он выдвинул претензии на значительные территории России, Белоруссии, Польши, Румынии, Молдавии, Словакии и Венгрии."Нам нужна смена защитной доктрины украинского национализма на наступательную, и общие очертания концепции Великая Украина", — вещал националист в "Могилянке".Однако ещё до завоевания территорий соседних государств украинцам, дескать, необходимо сначала "добиться доминирования интересов украинской нации в самой Украине, в каждой сфере жизни" и продолжать "проведение дерусификации украинского общества". Под этими фразами про "доминирование" и "дерусификацию" кроется зависть к практике Третьего рейха, где сначала жесточайшие репрессии были проведены внутри страны, после чего нацисты приступили к завоеванию "жизненного пространства".В условиях отступления украинской армии на востоке страны и тотальной зависимости от помощи Запада подобные заявления выглядят бредом, но украинский националист и живёт таким бредом, теша себя надеждой в будущем прибрать к рукам Кубань, часть Венгрии и Польши, находясь в холодной квартире без света.Кроме того, подобный елей в уши националистов позволит им закрывать глаза на любые коррупционные схемы в "губернаторстве" Александра Сыча. В том числе и на воровство на строительстве защитных сооружений, благодаря чему жители региона остались без света и воды в холодный февраль, который по-украински даже называется "лютый".Однако в мэрии Ивано-Франковска февраль решили продлить. И если барон Мюнхгаузен в фильме Марка Захарова решил продлить на один день весну, придумав 32 мая, то в Ивано-Франковске пошли ещё дальше. Мэрия города потратила 200 000 гривен на печать настенного календаря с пафосным названием "Ивано-Франковск — надёжный тыл". Вот только февраль в нём имеет 31 день.* запрещённая в РФ террористическая организацияЧитайте также: Замерзание, рост цен и новые налоги. Что ожидает Украину в феврале

