Совсем не случайная дата. Почему Трампу так важно завершить украинский конфликт к маю

У президента США Дональда Трампа остаётся всё меньше времени на внешнеполитическую активность, в том числе на Украину, ведь впереди его ждёт гораздо более важный проект

С началом 2026 года переговорный процесс по Украине активизировался, следующий раунд консультаций, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, состоится в ближайшее время, конкретных дат пока нет, но это произойдёт точно не на территории Соединённых Штатов, как сказал глава киевского режима Владимир Зеленский в одном из недавних вечерних обращений.Как рассказывают источники агентства Reuters, американские и украинские официальные лица обсуждают график подготовки проекта мирных договорённостей с Россией к марту 2026 года и планируют вынести проект этого соглашения на референдум, который предлагается провести в мае вместе с выборами.Для того, чтобы договариваться, нужно разговаривать – это факт, что стороны и делают. И хотя содержание консультаций не разглашают – наконец прислушались к российскому МИДу и Кремлю, что такая работа требует тишины – но раз они поставлены на регулярную основу, значит, дело, пусть и потихоньку, но и идёт. Возможно, даже реально достигнут прогресс, как любит заявлять президент США Дональд Трамп, взваливший на себя бремя обещания завершить украинский конфликт.Однако сложно представить, что выработать компромиссное решение по проблемам, которые остаются камнями преткновения на пути к миру, прежде всего выведению сил ВСУ с Донбасса и гарантиям безопасности для Украины, удастся всего за 3 недели.Сами источники Reuters отмечают, что выйти на мирное соглашение в марте – это амбициозная цель, и, вероятно, соблюсти этот дедлайн не удастся из-за отсутствия согласия по ключевому вопросу о территориальных уступках.В 2025 году американская администрация столько раз попадала впросак, называя временные ориентиры урегулирования ситуации на Украине, что теперь никаких дедлайнов не обозначает, а свои просчёты с датами завершения конфликта сглаживает признаниями в духе "это оказалось сложнее, чем мы думали", конкретно Трамп так говорит.Как бы то ни было, как бы ни пошёл процесс на практике, указанные в публикации Reuters даты не выглядят взятыми с потолка в контексте потребностей Белого дома поставить точку в украинской истории.Всё дело в том, что начиная с лета – как раз после мая - Трамп и его команда уже не смогут уделять международным делами столько внимания, как сейчас, и практически с головой уйдут во внутреннюю повестку, поскольку в активную фазу вступает избирательная кампания в Конгресс, а дела у республиканцев не столь радужны, как хотелось бы президенту, опасающемуся очередного импичмента в случае перехода большинства в Палате представителей к демократам.Почему в контексте переговоров по Украине обозначен март? В январе и феврале идёт подготовительная стадия: регистрация кандидатов и избирателей, - а с марта начинается сезон праймериз. Учитывая, что Трамп уже в январе начал выступать с речами в поддержку своих однопартийцев, очевидно, что чем дальше, тем активнее будет это делать. Хотя никаких гарантий его участие в нынешней предвыборной гонке не даёт, что наглядно показали выборы в местный Сенат Техаса 31 января: в этом традиционно республиканском штате неожиданно победил ветеран ВВС демократ Тейлор Рехмет, а не активная сторонница MAGA-движения Ли Вамбсганс, за которую агитировал президент.Но не может же Трамп сидеть на месте, ничего не предпринимая, и спокойно смотреть, как тают шансы республиканцев удержать контроль над нижней палатой Конгресса, и слушать разговоры о возможной потере ещё и Сената. Оба сценария означают, что вторая половина срока правления 47-го президента пройдёт под знаком противостояния с законодателями и трудностей в реализации собственных инициатив.В настоящий момент, согласно результатам соцопроса, Республиканская партия отстаёт от Демократической на 5,2% (42,5% против 47,7% соответственно), и сохраняется тенденция на увеличение разрыва.Праймериз завершатся в сентябре, а самая мощная волна внутрипартийных выборов придётся на июнь, соответственно, май – крайний срок, когда ещё можно заниматься международной повесткой. Вот почему проведение референдума и выборов на Украине в последний весенний месяц выглядит логичным – это стало бы подтверждением, что Трампу удалось завершить какую-то очередную по счёту войну, причём самую сложную в урегулировании. Белый дом рассчитывает, что громкая внешнеполитическая победа сможет переломить ситуацию и добавит очков республиканцам. И с Украиной шансы на это гораздо выше по сравнению с остальными международными делами, поскольку отчислять свои налоги в казну Киева на протяжении стольких лет (ещё в 2014 году Виктория Нуланд, будучи помощником госсекретаря США, заявляла в эфире телеканала CNN, что Вашингтон с момента распада СССР вложил в "поддержку демократии на Украине" $5 млрд, а сейчас суммы на порядок больше) американцы устали. Да и вообще уже устали от всей этой истории. Действия Трампа по российско-украинскому конфликту не одобряют 55,1% американцев, тех, кого всё устраивает, - 37,7%.Однако пока администрация Белого дома прикладывает массу сил для поиска выхода из этого кризиса, Киев столько же усилий тратит на то, чтобы он до ноября не завершился, рассчитывая, что демократы восстановят свои позиции во власти и будут оказывать Банковой помощь, как в лучшие для неё времена. Имея большинство в Конгрессе, противники нынешнего президента, смогут блокировать его инициативы либо обходить его вето для проведения финансирования Украины.Ко всему прочему Зеленский требует, чтобы гарантии безопасности для его страны ратифицировал Конгресс США. Очевидно, что сейчас, пока обе палаты находятся под контролем республиканцев, пусть и с небольшим перевесом, этот вопрос вызовет серьёзные дискуссии, а это дополнительный фактор для оттягивания окончательной фазы завершения конфликта, гляди, так и до ноября дотянут, а там демократы придут и будут содействовать Киеву.Читайте также: Тянуть резину и указывать Трампу. Что говорят на Украине о результатах переговоров в Абу-Даби

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

