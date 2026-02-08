https://ukraina.ru/20260208/tyanut-rezinu-i-ukazyvat-trampu-chto-govoryat-na-ukraine-o-rezultatakh-peregovorov-v-abu-dabi-1075390795.html

Тянуть резину и указывать Трампу. Что говорят на Украине о результатах переговоров в Абу-Даби

На прошлой неделе в столице ОАЭ завершился второй раунд переговоров относительно урегулирования конфликта на Украине. Завершился, как и все предыдущие попытки, без существенных прорывов, хотя в администрации США и заявляют с оптимизмом о существенном прогрессе, а МИД ОАЭ осторожно заявляет о "позитивных сигналах".

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075223773_0:29:957:567_1920x0_80_0_0_5261b644c668c4e03542dca05b38e938.jpg

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорит, что в последующие недели обсуждение будет продолжаться. Пока что результатом переговоров называют обмен пленными по формуле 157 на 157, хотя эти вопросы и ранее решались.Агентство Reuters сообщает по итогам второго раунда переговоров, что США торопятся урегулировать конфликт и стремятся к мирному соглашению уже в марте, а затем - к скорейшим выборам в Украине (предположительно в мае). Затем Трамп может переключиться на внутреннюю повестку. Такая повестка дня явно не соответствует желаниям Зеленского, поэтому он будет всячески тормозить процесс, не отказываясь при этом от самих переговоров.Как пишет издание "Страна", переговоры превращаются, по большей части, в театральное представление для одного актера - Трампа."Украинское власти же просто тянут время, демонстрируя "конструктив", желание говорить с россиянами и обсуждать условия мирного плана, но без выхода на финальные договоренности", - сообщает "Страна".По данным издания, таким образом, Киев стремится предотвратить давление на себя со стороны Вашингтона с принуждением вывести войска из Донбасса, в расчете на то, что, чем ближе до довыборов в Конгресс США, тем меньше будет возможностей у Трампа такое давление оказатьПо данным Reuters, к марту вряд ли удастся достичь соглашения из-за отсутствия согласия по ключевому вопросу о Донбассе, а также по Запорожской АЭС. Эти же вопросы были пунктом преткновения и на предыдущем раунде переговоров.Зеленский пока согласен только на приостановку боевых действий по линии фронта с последующим референдумом о судьбе территорий Донбасса. Под референдум он рассчитывает получить деньги, а заведомый результат (отказ) на Украине легко нарисуют.Зеленскому не столь важны Славянск и Краматорск, сколько именно продемонстрировать отказ Москве, чего бы это ни стоило, сколько бы украинцев ради этого ни положить. Если бы РФ ставила приоритетной целью освобождение лишь какого-нибудь приграничного села в Сумской области, Зеленский упёрся бы и тут.Любое свое решение, включая отказ от вывода войск с Донбасса, Зеленский при этом аргументирует ссылками на американскую сторону. Дескать, такова их позиция. На Украине многие политики последний год вещают от имени Трампа в надежде, что до его ушей это не дойдет.Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк пишет, что для украинской делегации на этом раунде переговоров хорошо уже то, что удалось не поссориться с американцами. Нардеп Никита Потураев считает позитивным для Украины уже тот факт, что переговоры не завершились, а будут продолжаться, то есть тактика затягивания пока работает.Впрочем, на Украине готовы и к другому сценарию: в случае серьезного давления со стороны Трампа с помощью терактов сделать так, чтобы из переговоров вышла Москва. Именно в таком ключе на Украине на прошлой неделе обсуждали покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. "Абсолютно не удивлюсь, если это покушение было организовано по линии Зеленского для срыва переговоров, которые ведут без его ведома и контроля Буданов*, Умеров и Арахамия под надзором США", - пишет нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене.Не оставляют в Киеве и попыток манипулировать Трампом. Как пишет украинский оппозиционный Telegram-канал "Резидент", заявления спикеров Банковой вокруг переговоров в Абу-Даби вновь сводятся к одному и тому же тезису: результат возможен только при "жёсткой позиции США" в отношении РФ. "По сути, Киев пытается переложить ответственность за исход переговоров на США", - пишет "Резидент".Советник офиса президента Подоляк из Киева действительно пытается формировать повестку администрации США и указывать, что именно Трамп должен делать.Украинский аналитический Telegram-канал "Рубикон" пишет, что обязательно будут и следующие встречи и ещё многие встречи. "А вот к миру в обозримой перспективе они не приведут. Потому что неразрешимые противоречия в этой войне настолько сильны, что в ней, как в фильме "Горец", должен остаться только один", - резюмирует "Рубикон"."Если договоренности нарушаются, США придется реагировать, чтобы показать, что они действительно модерируют процесс", - говорит Подоляк.Следующий раунд переговоров Зеленский вообще хотел бы перенести в США. Политолог Руслан Бортник отмечает, что Зеленский не доволен Абу-Даби, как площадкой для переговоров. Недовольство проистекает, по мнению Бортника, из-за того, что Абу-Даби имеет слишком тесные связи с Москвой, а лидер ОАЭ недавно посещал с официальным визитом РФ. Однако выглядит такая тактика как дальнейшее затягивание Зеленским переговоров: то место не то, то погода плохая, то звёзды не сошлись.Об особенностях внешнеполитического курса РФ - в статье Татьяны Стоянович "Бизнес как политика. Почему Москва не путает понятия и осторожно подходит к предложениям Трампа"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

