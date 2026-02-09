https://ukraina.ru/20260209/raduzhnogo-buduschego-s-amerikantsami-ne-budet-pora-nachat-razgovarivat-s-ssha-po-muzhski-1075428994.html

Радужного будущего с американцами не будет. Пора начать разговаривать с США по-мужски

Радужного будущего с американцами не будет. Пора начать разговаривать с США по-мужски - 09.02.2026 Украина.ру

Радужного будущего с американцами не будет. Пора начать разговаривать с США по-мужски

Словосочетание "дух Анкориджа" в изложении сетевых острословов превратилось едва ли не в мем. О нем все слышали, но во что-то конкретное материализоваться он все никак не может. Вот и глава МИД РФ Сергей Лавров посетовал в интервью TV BRICS, что достигнутые на Аляске соглашения пока так и остаются исключительно лишь в теории

2026-02-09T16:55

2026-02-09T16:55

2026-02-09T17:15

эксклюзив

россия

сша

сергей лавров

дональд трамп

владимир зеленский

украина

экономика

мид

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103392/03/1033920320_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_0f2d5f83b90e4a47acf57f7ea5fc82c6.jpg

Если подходить по-мужскиОсновной момент – это договоренности между Вашингтоном и Москвой о том, как и когда будет завершен украинский конфликт. Переговоры идут за закрытыми дверями и официально такой информации не было, однако считается, что ключевое требование РФ для мирного урегулирования – вывод ВСУ с территории Донбасса.Как рассказал Лавров, на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже в августе прошлого года американская сторона сделала ряд предложений по этой теме, на которые Кремль ответил согласием.Со времен встречи на Аляске переговорная карусель действительно закрутилась – эмиссары Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в Москве уже стали привычными гостями, а в Абу-Даби при посредничестве США состоялись два раунда прямых переговоров между делегациями России и Украины.Все это проходит, как каждый раз комментируют все участники, конструктивно и плодотворно, но решения по одному из ключевых вопросов так и нет – украинские власти раз за разом отказываются от территориальных уступок, а без этого ходить кругами можно еще долго.Если Россия, как подчеркивает Лавров, на предложения Штатов согласилась, то следующий ход за Киевом – уходите с Донбасса. Не могут/не хотят? Тогда Трамп должен повлиять на Владимира Зеленского и добиться того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Очевидно, что этого по тем или иным причинам не происходит.Первая версия – Трамп не может заставить Зеленского, у него нет на это воли или рычагов влияния, то есть лидер киевского режима сильнее американского президента. Верится в такое с трудом.Тогда более предпочтительной кажется другая версия – Белый дом просто не хочет давить на Украину, не приближая мирную развязку, а, наоборот, еще больше затягивая конфликт, пусть и с подчеркнутыми улыбками на бесполезных, как получается, переговорах.Честная конкуренция? Нет, не слышалиВ интервью Лаврова прослеживается мысль – решение украинского конфликта должно открыть дорогу к взаимовыгодному полномасштабному сотрудничеству РФ и США, контуры которого были утверждены лидерами двух стран в Анкоридже. Но этого, опять же, не происходит."Пока на практике все выглядит наоборот", - отмечает глава российского МИД.Лавров выделил отдельно ситуацию с санкциями. После ледникового периода в отношениях РФ и США времен Джо Байдена, Кремль резонно полагал, что прагматизм и деловитость Трампа вкупе с некоторыми шагами навстречу со стороны Москвы приведут хотя бы к облегчению санкционного бремени.Как видно, и этого до сих пор не случилось. Зеленский на днях заявил, что Москва и Вашингтон якобы обсуждают экономические сделки на астрономические 12 трлн долларов, но никаких подвижек в этом все равно не видно. Понятно ведь, что не сняв хотя бы часть санкций, ничего подобного осуществить не удастся даже при большом желании.Да что там санкции, даже такой, казалось бы, сугубо технический вопрос как открытие прямого авиасообщения между двумя странами до сих пор не решен, хотя Росавиация давно подает за океан сигнал о своей готовности к этому.Еще мрачнее дело обстоит с экспортом российских энергоносителей, об этом также упоминает Лавров."Война против танкеров устраивается, как вы знаете, в открытом море в нарушении Конвенции по морскому праву. Индии, другим нашим партнерам пытаются запретить покупать дешевые, доступные российские энергоносители", - сказал он.Действительно, танкеры, которые имеют отношение к РФ, сегодня преследуются то там, то здесь, а что касается Индии, то американцы выкручивают близкому российскому партнеру руки и шантажируют пошлинами в случае, если Нью-Дели не сократит импорт энергоресурсов из РФ.По информации Bloomberg, в ближайшее время, если индийские власти уступят давлению Соединенных Штатов, то поставки российской нефти в Индию снизятся в примерно два раза – с 1,2 млн баррелей до 400-500 тыс., которые и так идут туда с большой скидкой."Общая экономическая выгода от торговой сделки с США перевесит преимущество импорта нефти со скидкой", - приводит агентство комментарий представительницы сингапурской консалтинговой компании Vanda Insights."[Представители Запада] пытаются поставить под контроль нашу торговлю, инвестиционное сотрудничество, военно-технические связи с крупнейшими стратегическими партнерами России, такими как Индия и другие члены БРИКС", - отметил Лавров.Все это мало похоже на широкое и полномасштабное сотрудничество, речь идет скорее о полном выдавливании РФ с энергетического рынка: Европа окончательно выбита, теперь от российской нефти и газа отрезают ее союзников из числа стран Глобального Юга."Американцы хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов энергоносителями. На европейском континенте они смотрят на взорванные три года назад "Северные потоки", на украинскую газотранспортную систему и на "Турецкий поток". Это я к тому, что цель Соединенных Штатов — доминировать в мировой экономике — реализуется с использованием весьма большого количества принудительных мер, которые не вписываются в честную конкуренцию. Тарифы, санкции, прямые запреты, некоторым общаться запрещают, — это все мы вынуждены учитывать", - сказал Лавров.Вопросы экономикиНа прошлой неделе Министерство финансов РФ опубликовало отчет, согласно которому в январе текущего года федеральный бюджет получил 393,3 млрд рублей нефтегазовых доходов, что на 17,4 млрд меньше того, что было запланировано.В декабре, для сравнения, этот показатель был на 12,1% выше. А если сравнивать эту цифру с показателем января 2025 года, то нефтегазовый доход и вовсе упал вдвое."Доля нефтегазовых доходов в следующем (2026-м – ред.) году у нас уже будет около 20%. 22% — если быть точным. А раньше была под 50%", - сказал в сентябре прошлого года министр финансов РФ Антон Силуанов, добавив, что это послужит основой для устойчивого роста экономики РФ и благосостояния населения.Скромный рост ВВП (на 1,5% по прогнозу Минфина или же на 0,9% по версии МВФ) неизбежно ставит вопрос о затыкании бюджетных дыр. Вариантов решить проблему не так уж и много – залезть в "кубышку" - Фонд национального благосостояния, взять взаймы и увеличить госдолг, либо же повысить налоги и сборы для населения.Первый способ пока не годится – в фонде осталось не так много средств и правительство хочет "подкопить" на черный день. Второй чреват необходимостью выплачивать долг обратно, да еще и с процентами, что будет тяжкой ношей для бюджета.Третий вариант, когда прорехи в бюджете будут частично компенсироваться за счет населения, уже в той или иной степени реализуется, можно вспомнить недавнее повышение НДС с 20 до 22%.Еще немного сухих цифр. Проект российского бюджета на 2026-2028 гг. включает в себя 12,6 трлн рублей на оборону и еще 4,1 трлн рублей на обеспечение национальной безопасности, то есть суммарно почти 17 трлн. В 2021 году, то есть до начала спецоперации, на оборону ушло 3,6 трлн рублей.Иными словами, российское государство несет большие расходы на ведение боевых действий на Украине, что накладывает на экономику страны дополнительные трудности. Это не могут не брать в расчет Соединенные Штаты, которые не дают РФ закончить войну на приемлемых для нее условиях и всячески пытаются перекрыть России кислород санкционной удавкой.Все это порождает закономерные вопросы о подлинных целях Америки в отношении России. Пока действия администрации Трампа выглядят как очередная игра в обещания, попытка запрячь РФ в общую колониальную американскую колымагу, поставить ее в полную зависимость от Запада и заставить радоваться крохам с барского стола в Белом доме."Радужного будущего" в экономических отношениях между Россией и США не будет, констатирует Лавров. Именно из этого стоило исходить раньше и именно из этого нужно исходить теперь.Экономический шторм в РФ с последующим сваливанием страны в штопор и ситуацию полураспада – желанный сценарий для глобальных конкурентов, реализация которого разворачивается прямо сейчас. От готовности России ответить на эти вызовы будет зависеть не только исход СВО, но и последующее место нашей страны в стремительно меняющихся реалиях.О том, с чем связана миротворческая риторика Трампа по Украине и Ирану - в материале издания Украина.ру Секретный пакт по Украине и импровизация по Ирану. Владимир Васильев о тайных смыслах миролюбия Трампа.

https://ukraina.ru/20260207/1075344356.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, сша, сергей лавров, дональд трамп, владимир зеленский, украина, экономика, мид, брикс, вооруженные силы украины, северный поток, сми, украина.ру, украина.ру