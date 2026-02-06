https://ukraina.ru/20260206/my-gotovimsya-k-okhvatu-sum-samoylov-otsenil-perspektivy-udara-so-storony-dvukh-platsdarmov-1075288854.html

"Мы готовимся к охвату Сум": Самойлов оценил перспективы удара со стороны двух плацдармов

Российские плацдармы в Сумской области создали угрозу окружения для самих Сум. Наступление ведётся с трёх направлений, что вынуждает ВСУ перебрасывать силы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов

В настоящее время в Сумской области ВС РФ формируют два новых плацдарма: один в Глуховском районе, второй — в районе населенного пункта Грабовское-Высокое. Оценивая значение этих плацдармов, Самойлов подробно описал ситуацию."По поводу Глуховского района пока сказать сложно. Мы полностью раздолбали Конотоп, а также сожгли железнодорожные составы. При этом в районе Комаровки мы зашли и остановились", — сообщил эксперт.Эксперт отметил, что ближе к Грабовскому-Высокому за сутки был совершён ещё один заход в районе Мирополья, а южнее продолжает удерживаться плацдарм напротив Краснополья. По его словам, это означает, что российские войска де-факто готовятся к охвату Сум."Плацдарм в районе Краснополья упирается в две линии инженерно-технических сооружений. Хотя неизвестно, сколько у ВСУ там людей. И в перспективе мы оттуда можем двигаться на Лебедин", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.

