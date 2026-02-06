https://ukraina.ru/20260206/my-gotovimsya-k-okhvatu-sum-samoylov-otsenil-perspektivy-udara-so-storony-dvukh-platsdarmov-1075288854.html
"Мы готовимся к охвату Сум": Самойлов оценил перспективы удара со стороны двух плацдармов
"Мы готовимся к охвату Сум": Самойлов оценил перспективы удара со стороны двух плацдармов - 06.02.2026 Украина.ру
"Мы готовимся к охвату Сум": Самойлов оценил перспективы удара со стороны двух плацдармов
Российские плацдармы в Сумской области создали угрозу окружения для самих Сум. Наступление ведётся с трёх направлений, что вынуждает ВСУ перебрасывать силы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов
2026-02-06T06:15
2026-02-06T06:15
2026-02-06T06:15
новости
россия
сумская область
сумы
самойлов
алексей анпилогов
украина.ру
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0f/1062524173_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44025cb9d8996b8df533065fc539daf5.jpg
В настоящее время в Сумской области ВС РФ формируют два новых плацдарма: один в Глуховском районе, второй — в районе населенного пункта Грабовское-Высокое. Оценивая значение этих плацдармов, Самойлов подробно описал ситуацию."По поводу Глуховского района пока сказать сложно. Мы полностью раздолбали Конотоп, а также сожгли железнодорожные составы. При этом в районе Комаровки мы зашли и остановились", — сообщил эксперт.Эксперт отметил, что ближе к Грабовскому-Высокому за сутки был совершён ещё один заход в районе Мирополья, а южнее продолжает удерживаться плацдарм напротив Краснополья. По его словам, это означает, что российские войска де-факто готовятся к охвату Сум."Плацдарм в районе Краснополья упирается в две линии инженерно-технических сооружений. Хотя неизвестно, сколько у ВСУ там людей. И в перспективе мы оттуда можем двигаться на Лебедин", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.
россия
сумская область
сумы
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0f/1062524173_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa534a195427299d0d33eb8fb934efcd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сумская область, сумы, самойлов, алексей анпилогов, украина.ру, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, наступление вс рф, наступление россии, война, война на украине
Новости, Россия, Сумская область, Сумы, Самойлов, Алексей Анпилогов, Украина.ру, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, наступление ВС РФ, наступление России, война, война на Украине
"Мы готовимся к охвату Сум": Самойлов оценил перспективы удара со стороны двух плацдармов
Российские плацдармы в Сумской области создали угрозу окружения для самих Сум. Наступление ведётся с трёх направлений, что вынуждает ВСУ перебрасывать силы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов
В настоящее время в Сумской области ВС РФ формируют два новых плацдарма: один в Глуховском районе, второй — в районе населенного пункта Грабовское-Высокое. Оценивая значение этих плацдармов, Самойлов подробно описал ситуацию.
"По поводу Глуховского района пока сказать сложно. Мы полностью раздолбали Конотоп, а также сожгли железнодорожные составы. При этом в районе Комаровки мы зашли и остановились", — сообщил эксперт.
Эксперт отметил, что ближе к Грабовскому-Высокому за сутки был совершён ещё один заход в районе Мирополья, а южнее продолжает удерживаться плацдарм напротив Краснополья. По его словам, это означает, что российские войска де-факто готовятся к охвату Сум.
"Плацдарм в районе Краснополья упирается в две линии инженерно-технических сооружений. Хотя неизвестно, сколько у ВСУ там людей. И в перспективе мы оттуда можем двигаться на Лебедин", — резюмировал собеседник Украина.ру.