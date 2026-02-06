"Мы готовимся к охвату Сум": Самойлов оценил перспективы удара со стороны двух плацдармов - 06.02.2026 Украина.ру
"Мы готовимся к охвату Сум": Самойлов оценил перспективы удара со стороны двух плацдармов
"Мы готовимся к охвату Сум": Самойлов оценил перспективы удара со стороны двух плацдармов - 06.02.2026
"Мы готовимся к охвату Сум": Самойлов оценил перспективы удара со стороны двух плацдармов
Российские плацдармы в Сумской области создали угрозу окружения для самих Сум. Наступление ведётся с трёх направлений, что вынуждает ВСУ перебрасывать силы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов
2026-02-06T06:15
2026-02-06T06:15
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0f/1062524173_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44025cb9d8996b8df533065fc539daf5.jpg
В настоящее время в Сумской области ВС РФ формируют два новых плацдарма: один в Глуховском районе, второй — в районе населенного пункта Грабовское-Высокое. Оценивая значение этих плацдармов, Самойлов подробно описал ситуацию."По поводу Глуховского района пока сказать сложно. Мы полностью раздолбали Конотоп, а также сожгли железнодорожные составы. При этом в районе Комаровки мы зашли и остановились", — сообщил эксперт.Эксперт отметил, что ближе к Грабовскому-Высокому за сутки был совершён ещё один заход в районе Мирополья, а южнее продолжает удерживаться плацдарм напротив Краснополья. По его словам, это означает, что российские войска де-факто готовятся к охвату Сум."Плацдарм в районе Краснополья упирается в две линии инженерно-технических сооружений. Хотя неизвестно, сколько у ВСУ там людей. И в перспективе мы оттуда можем двигаться на Лебедин", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.
"Мы готовимся к охвату Сум": Самойлов оценил перспективы удара со стороны двух плацдармов

06:15 06.02.2026
 
Российские плацдармы в Сумской области создали угрозу окружения для самих Сум. Наступление ведётся с трёх направлений, что вынуждает ВСУ перебрасывать силы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов
В настоящее время в Сумской области ВС РФ формируют два новых плацдарма: один в Глуховском районе, второй — в районе населенного пункта Грабовское-Высокое. Оценивая значение этих плацдармов, Самойлов подробно описал ситуацию.
"По поводу Глуховского района пока сказать сложно. Мы полностью раздолбали Конотоп, а также сожгли железнодорожные составы. При этом в районе Комаровки мы зашли и остановились", — сообщил эксперт.
Эксперт отметил, что ближе к Грабовскому-Высокому за сутки был совершён ещё один заход в районе Мирополья, а южнее продолжает удерживаться плацдарм напротив Краснополья. По его словам, это означает, что российские войска де-факто готовятся к охвату Сум.
"Плацдарм в районе Краснополья упирается в две линии инженерно-технических сооружений. Хотя неизвестно, сколько у ВСУ там людей. И в перспективе мы оттуда можем двигаться на Лебедин", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.
