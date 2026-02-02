https://ukraina.ru/20260202/1075112328.html

Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью

Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью - 02.02.2026 Украина.ру

Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью

Терноватое было мощным укрепрайоном ВСУ в Запорожской области. Когда подразделения группировки войск "Восток" его брали, то прошли три-четыре полосы заграждений, которые были созданы в ответ на "линию Суровикина". А впереди до Запорожья – чистое поле. И если мы тут накопим силы, то сможем нанести серьезный удар

2026-02-02T19:41

2026-02-02T19:41

2026-02-02T19:41

интервью

купянск

украина

запорожье

алексей самойлов

вооруженные силы украины

вкс

сво

энергетика

сумы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058197045_0:68:1032:649_1920x0_80_0_0_3c9de62a603adbee6709b5834655962b.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения (ХВВКИУ РВ), кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов- Алексей Николаевич, на этих выходных из-под Купянска поступило множество видеопривязок, подтверждающих, что армия России на этом участке контролирует ряд позиций, про которые ранее говорили, что они якобы под ВСУ. Как вы считаете, получится ли теперь у нас на этом участке избежать декабрьских проблем, связанных с недостатком личного состава и огневой мощи?- Говорить про проблемы с личным составом и огневой мощью мы не имеем права. Истинное положение вещей на этот счет - секретная или совершенно-секретная информация.Когда Кузовлев и Герасимов докладывали Путину об освобождении Купянска-Узлового, неправды в их словах просто быть не могло. Это сверхбольшая ответственность, потому что у Верховного есть возможность быстро проверить эту информацию вплоть до запятых, которые были сделаны в паузах у обоих военачальников. Поэтому говорить о том, что президента можно водить за нос – либо глупость, либо чистое ЦИПСО.Другое дело, что многие наши приличные картографические ресурсы не вполне объективно отображают обстановку вокруг купянских котлов. А их там минимум четыре.Первый. Сам Купянск.Второй. Купянск-Узловой – Подолы.Третий. Чуть южнее Ковшаровки.Четвертый – район Боровой.Так вот на наших картографических ресурсах ситуация там заморожена в течение нескольких недель. Такого не может быть, чтобы спустя столько времени там ничего не происходило и не было бы материала для фиксации изменений. Следовательно, была команда не отображать реальное положение дел. Это даже не военная хитрость. Это просто требование военного времени. Поэтому не надо делать глубокомысленные выводы о том, что якобы кто-то кого-то обманывает.Бои там очень серьезные. ВСУ цепляются. Хотя с военной точки зрения Купянск уже не играет никакой роли, потому что окружен со всех сторон. Противник держит только западные окраины. У Купянска-Узлового за спиной врага Оскольское водохранилище, превратившееся в болото. Может быть, из-за морозов через него можно перейти, но в остальное время через него даже сбежать нельзя. И, судя по тому, что площади контроля ВСУ в этих мешках постепенно уменьшаются, наши войска делают то, что должны были сделать. Они этот большой котел от Купянска до Боровой разделили на несколько частей и уничтожают его по частям.Меня удивило следующее.Американский институт изучения войны (вражеский ресурс с серьезной идеологической окраской) дает совершенно ужасную карту, что ВСУ якобы вот-вот зачистят Купянск. Это абсолютная ложь. С другой стороны, этот же ресурс дает очень лестную оценку в Запорожской области. Он зафиксировал, что наши якобы начали продвижение от Речного к самому Запорожью. Также американцы показывают, что Новоданиловка и Новоалександровка под Ореховом полностью контролируются российскими войсками. Наши этого не показывают. То есть тут тоже была команда пока не извещать противника в открытых источниках о реальных событиях.- И все-таки, как будет решаться вопрос с Купянской группировкой ВСУ? Мы их просто выдавим за Оскол? Или потребуется сложная операция на окружения со стороны действующего Двуреченского плацдарма и пока еще не созданного плацдарма у Сеньково?- Группировка будет уничтожена.Как я уже сказал, ей до морозов было некуда выдавливаться, потому что у нее за спиной несколько километров пересохшего Оскола. Это ил и болото. Когда мы разговаривали месяц назад, ВСУ во время наступления на Купянск заняли юго-восточную часть города и молочно-консервный комбинат. Украина еще хвасталась, что им удалось наладить снабжение дронами. Но мы не слышали, чтобы окруженная группировка пыталась прорваться к своим и уйти на западный берег.Да, часть Купянска пришлось оставить, потому что противник подогнал туда огромное количество войск с Запорожья, а мы сразу пошли вперед. Именно этим объясняется освобождение Терноватого и других населенных пунктов.Повторюсь, наши войска нарезают их зону контроля на несколько частей и методично их уничтожают.- Я бы еще добавил, что мы под Купянском сочетаем старые и новые методы ведения СВО. С одной стороны, нам тоже удалось наладить снабжение окруженных подразделений с помощью дронов. С другой стороны, мы стали применять "Земледелие" для минирования западного берега Оскола, хотя ранее говорили, что площадное минирование больше нецелесообразно.- "Земледелие" работает на небольшом удалении от линии фронта. Если мы его используем, это означает, что для этого сложилась соответствующая боевая обстановка. Тут есть несколько факторов.Мы уже не боимся, что прилетят дроны. Мы установили контроль над малым воздухом. При этом у ВСУ физически не хватает дронов, артиллерии и РСЗО, чтобы воздействовать на наши позиции. К тому же, мы работаем по нормативам "приехал-выстрелил-уехал". Еще можно предположить, что система беспилотной разведки у противника слабая. Нет у них дронов, которые висят над нашими прифронтовыми районами 24 часа в сутки. Нельзя еще исключать, что мы используем погодные условия для маскировки, скрывая свое присутствие на боевых позициях во время тумана, дождя и снега. Украинцы нас просто не видели ни с БПЛА, ни со спутников, ни с наземных пунктов наблюдения.Повторюсь, если мы успешно применяем "Земледелие", это значит, что мы успешно просчитали противника и ситуацию.- Как на северо-востоке Харьковской области вы оцениваете ситуацию? Когда можно будет уверенно сказать, что ВСУ со своими попытками отбить Купянск доиграются до потери большой территории?- Это совершенно разные участки. Я бы не связывал их воедино. Когда мы полностью займем Купянск и Купянск-Узловой, украинские войска там будут уничтожены. А та группировка, которая стоит на западном берегу Оскола, будет отправлена на Запорожское направление, потому что там назревает наш серьезный прорыв.Что касается северо-востока Харьковской области, то там есть очень интересные моменты.Липцевский и Волчанский плацдармы движутся навстречу друг другу. Липцевский – на восток, Волчанский – на запад. Здесь зона уверенного контроля ВСУ составляет всего 3 километра в ширину. Когда мы этот клин выбьем, то соединимся. Правда, тут у противника серьезный укрепрайон в треугольнике "Избицкое-Терновая-Варваровка".Восточнее Волчанска мы заняли плацдарм в районе Детярного шириной в 8 километров и глубиной в 2-3 километра. Чуть южнее проходит рокадная дорога. Вдоль этой дороги мы будем делать зону безопасности глубиной в 7 километров. А еще южнее будем выстраивать зону безопасности по линии Хатнее-Ольховатка.На западном берегу Печенежского водохранилища мы движемся от Графского на Старый Салтов. Нужно еще учесть, что в треугольнике Белый Колодезь-Приколотное-Великий Бурлук у противника мощный укрепрайон из нескольких инженерно-технических полос. И, двигаясь на старый Салтов, мы ему в тыл заходим.В общем, эти события мало связаны с купянскими баталиями. Хотя мы действительно пользуемся тем, что Украина бросает под Купянск много сил. Наше продвижение здесь заметно.- Также мы в Сумской области формируем два новых плацдарма. Один в Глуховском районе, второй в районе Грабовское-Высокое. Какой из них более значимый?- По поводу Глуховского района пока сказать сложно. Мы полностью раздолбали Конотоп, а также сожгли железнодорожные составы. При этом в районе Комаровки мы зашли и остановились. А вот ближе к Грабовскому-Высокому у нас за сутки был еще один заход в районе Мирополья. А еще южнее – плацдарм в районе Грабовского-Высокого напротив Краснополья, о котором вы упомянули. Это значит, что мы де-факто готовимся к охвату Сум.Плацдарм в районе Краснополья упирается в две линии инженерно-технических сооружений. Хотя неизвестно, сколько у ВСУ там людей. И в перспективе мы оттуда можем двигаться на Лебедин.Я в Лебедине бывал, когда служил. У нас там была база технического обслуживания ракетных установок и РСЗО. А в Глухове два полка стояло, куда я тоже в командировки ездил.Короче говоря, с севера и с востока угрожаем Сумам Юнаковским и Миропольским плацдармами. А Грабовское мы рассматриваем как обход Сум с юга. Все эти угрозы могут вынудить Украину перебрасывать сюда войска с других направлений. Например, с того же Запорожья.- Насчет Запорожской области. Освобождение Терноватого – это и есть та точка, которая позволит нам выходить на оперативный простор и двигаться к самому Запорожью?- Да. Это та самая стартовая позиция. Терноватое было мощным укрепрайоном. Когда мы его брали, то прошли три-четыре полосы заграждений, которые были созданы в ответ на "линию Суровикина". А впереди до Запорожья – чистое поле между двумя линиями заграждений. И если мы тут накопим силы, то сможем наносить серьезный удар.- Еще одна тема – энергетическое перемирие. Украина утверждает, что оно закончилось, поскольку ВКС РФ ударили по крупной шахте в Терновке (Днепропетровская область) и по подстанции Черкасская, которая отвечает за электроснабжение Киева. Чего тут ждать дальше?- Не знаю, насколько эта шахта важна как объект критической инфраструктуры. Мне кажется, Украина просто приплела ее сюда. А что касается подстанции, то Украина могла, пользуясь этим якобы перемирием, расположить там позиции ПВО, ракетных установок или пунктов управления БПЛА, потому что мы по ней бить не стали бы. Это стандартный подход киевского режима. Во всяком случае, с российской стороны никаких официальных заявлений на этот счет не было.В целом с военно-политической точки зрения я оцениваю наши действия если не как хитрость, то как взвешенные и продуманные. Нам необходимо было провести доразведку и корректировку планов нанесения ударов по энергетике Украины. Где ремонты начались, где не начались, в каком состоянии линии электропередач и железнодорожное сообщение. Для этого нужно было время. И мы на это время объявили перемирие. Тем более, Трамп попросил.Это правильно, красиво и даже гуманно. Мы действительно не наносили удары по энергетике. Вчера сам Зеленский это подтвердил. То есть мы показали, что держим свое слово, и при этом решаем боевые задачи.О других аспектах СВО - в интервью Евгения Линина: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке

https://ukraina.ru/20231128/1051511762.html

купянск

украина

запорожье

сумы

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, купянск, украина, запорожье, алексей самойлов, вооруженные силы украины, вкс, сво, энергетика, сумы, дроны, ракеты