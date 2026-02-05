https://ukraina.ru/20260205/sanktsii-ne-slomili-tek-rossii-stankevich-otsenil-zapas-prochnosti-energosistemy-strany-1075237436.html

Санкции не сломили ТЭК России: Станкевич оценил запас прочности энергосистемы страны

Санкции не сломили ТЭК России: Станкевич оценил запас прочности энергосистемы страны

Российская энергетика находится в устойчивом состоянии и полностью обеспечивает потребности экономики, обладая всеми необходимыми природными ресурсами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич

Давая общую оценку состоянию отечественного ТЭК, парламентарий подчеркнул его фундаментальную устойчивость и роль как локомотива экономики. "Энергетика находится в устойчивом состоянии, обеспечивает все потребности нашей экономики", — заявил Юрий Станкевич.Безусловно, наши оппоненты и враги прекрасно понимают, что топливно-энергетический комплекс России в силу своего масштаба на протяжении десятилетий являлся локомотивом ее экономики. "Именно поэтому значительная часть санкционной лавины, которая обрушена на Россию, направлена против нефтяной и газовой отраслей России", — пояснил депутат.При этом, по его словам, Россия успешно справляется с вызовами. "Понятно, что ситуация далека от идеальной, но, во-первых, у нас есть запас прочности; во-вторых, мы понимаем, что обладаем всеми видами природных ресурсов, которые необходимы для производства электроэнергии", — констатировал Станкевич.Эксперт сделал уверенный вывод об отсутствии серьёзных угроз. "Поэтому риски, что наша энергосистема будет подвергнута критическому воздействию, я в настоящее время не вижу", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в материале "Вера Кузьмина: Украинец убил русского в себе и в других, а теперь пытается уничтожить саму Россию" на сайте Украина.ру.

