"Мрачный момент для мира": генсек ООН оценил последствия прекращения действия ДСНВ
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал истечение срока действия ДСНВ мрачным моментом для международного мира и безопасности, и призвал РФ и США договориться о новом соглашении по ядерному оружию. Об этом 5 февраля сообщает РИА Новости
"Истечение срока действия ДСНВ с сегодняшней полуночи знаменует собой мрачный момент для международного мира и безопасности. Впервые за более чем полвека мы сталкиваемся с миром без каких-либо обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы РФ и США — двух государств, обладающих подавляющим большинством мировых запасов ядерного оружия", — заявил генсек ООН."Этот распад десятилетий достижений не мог произойти в более неподходящее время — риск применения ядерного оружия является самым высоким за последние десятилетия", — добавил Гутерреш.По его словам, "даже в этот момент неопределенности мы должны искать надежду"."Это возможность перезапустить и создать режим контроля над вооружениями, соответствующий быстро меняющемуся контексту. Я приветствую то, что президенты обоих государств ясно дали понять, что они осознают дестабилизирующее воздействие ядерной гонки вооружений и необходимость предотвратить возвращение к миру неконтролируемого ядерного распространения", — отметил генсек."Я призываю оба государства без промедления вернуться за стол переговоров и договориться о рамочной системе-преемнике, которая восстановит поддающиеся проверке ограничения, снизит риски и укрепит нашу общую безопасность", — обратился Гутерреш с призывом к лидерам России и США.Ранее сообщалось, что Россия больше не считает себя связанной ограничениями российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), будет сама "взвешено" определять дальнейшие шаги в этой сфере, но готова к жестким контрмерам.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
